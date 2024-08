Isabel Wagner, embajadora de Ecuador: "Se me abre el corazón cuando escucho salsa o pasillos ecuatorianos"

¿Este es su primer destino? Sí, en mi país soy empresaria y he tenido estudios que me permitieron superarme para adquirir esta responsabilidad. Además de ir ganando terreno en mis conocimientos, siempre he trabajado con mucho esmero y eso ha hecho que ahora tenga esta responsabilidad.

¿Usted se dedicaba a la gastronomía? He tenido diferentes tipos de empresas, una inmobiliaria, y en un momento tuve un gimnasio, pero lo que más he hecho en mi vida, desde los 23 años, fue tener un restaurante que tuvo mucho éxito por años. Con el paso del tiempo, en los 2000 decidí cerrarlo y dedicarme más a la inmobiliaria. Llegó una parte de mi vida en la que creí necesario superarme y volví a la universidad y recuperé el tiempo perdido.

¿Qué estudió? Soy psicóloga organizacional. Me gusta mucho la superación de un equipo y capacitar. Tengo mis fortalezas en eso. He recuperado organizaciones que se encontraban en un estado muy difícil y han salido adelante con ese empuje.

Habiendo tenido un emprendimiento gastronómico tanto tiempo, ¿le gusta cocinar? La cocina es mi hobby, junto con la música, que se combinan muy bien. Empiezo a cocinar y pongo música, eso me relaja enormemente. Me encanta la comida típica ecuatoriana y creo que soy bastante buena.

¿Cuál es su especialidad? Soy experta en ceviches. Me encantan las cazuelas y el plátano verde. Además, solo de sopas, tengo alrededor de 10 recetas distintas.

¿Cómo hace para conseguir los ingredientes en Uruguay? Los supermercados grandes tienen todos los productos para poder hacer las recetas que quiero. Puedo preparar lo que sea. Ecuador es un país de regiones muy diversas y la gastronomía va de la mano de cada una de ellas.

¿Qué música escucha? Me encanta la salsa, los pasillos ecuatorianos. Siento que se me abre el corazón cuando los escucho. Me encanta la ópera y el jazz también.

¿Usted es de familia uruguaya? Mi abuelo era uruguayo, él fue embajador de Uruguay en Ecuador y mi madre se quedó cuando conoció a mi padre.

¿Qué le queda de esa herencia uruguaya? Mi madre era una mujer muy entusiasta de cultura. Era una mujer muy educada, con buenas costumbres. Me quedan amigos que conservé, me queda una tía querida en Punta del Este y me quedan los lindos recuerdos de mi infancia pasados acá en vacaciones.

¿Qué lugar visitaba? Pocitos, veníamos a Montevideo para después ir a Punta del Este a una casita que tenía mi tía. Compartí momentos muy lindos.

Entonces Uruguay no le es un país ajeno. No, ha sido muy fácil mezclarme con la cultura de ustedes. Ha sido muy grato encontrar un cuerpo diplomático tan cálido, es gente muy linda.

¿Cómo se lleva con el cuerpo diplomático de otros países? Hay algunos con los que nos vemos prácticamente todos los días. Uruguay­ es un país muy activo en los temas diplomáticos. He podido notar que hay mucha responsabilidad en representar al país. Estoy descubriendo diferentes culturas a través de ellos.

¿Ha tenido un contacto más estrecho con alguno? En realidad, con ciertos países he tenido bastante contacto. Con Perú­, con Colombia, con Chile, con Costa Rica. Son todos muy amables. Nos encontramos seguido con la embajadora de Armenia, que está sola igual que yo. Con los embajadores de América, estamos en contacto permanente.

Cuando dice que está sola, ¿a qué se refiere? Yo soy separada y vine sola. Uno de mis hijos vive en Estados Unidos, otro en Ecuador y otro está en Argentina. Vengo de una familia en la que todos somos muy independientes.

¿Cómo se lleva con el clima uruguayo? Estoy aprendiendo a vestirme. Es más complicado la variación del clima que la temperatura. Me parece hasta gracioso, tengo que mirar el pronóstico para salir. Es muy simpático, es parte de la vida. Yo vengo de una ciudad en la que hace mucho calor, Guayaquil, es muy caliente, entonces el cambio me parece bueno.

¿Trajo algún objeto en particular que le recuerde a su país? Me traje collares indígenas antiguos que me encantan y ciertos ponchos que me gusta ponérmelos de vez en cuando. Además de algunos adornos para sentirme más cerca de mi mundo.

¿Cuál es su objetivo en la misión? Mi gran preocupación es cumplir con las metas de mi gobierno. El presidente Daniel Noboa está poniendo énfasis en muchas estrategias y una de ellas es poder dar atención al ecuatoriano que está en Uruguay. Otra es abrir mercados y reforzar el comercio. Tenemos metas que debemos cumplir y que tenemos que trabajar de manera semanal. Nos esmeramos en hacer las cosas bien y estamos muy activos. Nuestro país es muy turístico, tenemos cinco provincias con cinco climas distintos. Las islas Galápagos son hermosas, como nuestra cordillera, o la selva. Estamos tratando de dar esa imagen al mundo, la que siempre ha tenido, de paz y de llevarse bien con todo el mundo.