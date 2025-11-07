Jeff Bezos en America Business Forum: “La comodidad es el verdadero enemigo del crecimiento”

El fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, fue el encargado de cerrar el America Business Forum 2025, el encuentro que reunió en el Kaseya Center de Miami a algunas de las figuras más influyentes del planeta. Ante más de veinte mil asistentes, el empresario estadounidense ofreció una charla que combinó inspiración, estrategia y filosofía de vida. La conversación fue conducida por el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien al finalizar subió al escenario para entregarle la llave de la ciudad en reconocimiento a su trayectoria y al impacto global de su visión.

Bezos comenzó recordando los inicios de Amazon en 1994, cuando dejó su trabajo en Wall Street y apostó por un proyecto que entonces parecía imposible: vender libros por internet. “Ninguna empresa es demasiado grande para innovar, y ninguna idea es demasiado pequeña para cambiar el mundo”, afirmó. Desde esa premisa construyó su relato, repasando las decisiones que marcaron su carrera y la manera en que la curiosidad, la perseverancia y el pensamiento a largo plazo se convirtieron en su brújula.

Con tono sereno pero firme, habló sobre la necesidad de mantener una cultura de innovación constante. “La curiosidad es el motor de la empresa; la experimentación, su combustible”, dijo, insistiendo en que el éxito no puede ser excusa para dejar de aprender. “Cuando creés que ya llegaste, empezás a retroceder. En los negocios, la comodidad es el verdadero enemigo del crecimiento.”

Bezos también hizo hincapié en la importancia de mirar más allá de los resultados inmediatos. “Si solo invertís para los próximos tres meses, estás condenado a fallar en el próximo siglo”, aseguró, recalcando que su filosofía siempre fue pensar a largo plazo, incluso cuando eso implicaba enfrentar pérdidas temporales o críticas externas. Esa mentalidad, explicó, fue la que lo llevó a apostar por proyectos visionarios, como la exploración espacial con Blue Origin. “El progreso requiere paciencia y coraje. No se trata solo de competir, sino de crear caminos que otros aún no ven.”

Liderazgo global

Durante la entrevista, el fundador de Amazon reflexionó sobre la responsabilidad que implica liderar compañías de gran escala. “El éxito no se mide solo en ganancias, sino en impacto. Si solo pensamos en crecer, olvidamos pensar en cómo contribuimos”, expresó. Según Bezos, el verdadero liderazgo combina eficiencia y empatía: la capacidad de inspirar a los equipos, cuidar a las personas y dejar una huella positiva en el entorno.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando, mirando al alcalde, Bezos bromeó sobre la lentitud de los permisos de construcción en la ciudad. “Si quieren atraer más innovación, hay que acelerar un poco los procesos”, dijo entre risas, provocando aplausos del público y una sonrisa cómplice de Suárez.

America Business Forum, Jeff Bezos El fundador y CEO del America Business Forum, Ignacio González Castro, subió al escenario para agradecer a los asistentes y despedir el encuentro.

El empresario también dedicó un tramo de su charla a hablar sobre la inteligencia artificial, a la que definió como “la herramienta más poderosa de nuestra era”. Destacó su potencial para mejorar la productividad y transformar industrias enteras, aunque advirtió que su uso debe estar guiado por principios éticos y responsabilidad humana. “La tecnología es neutral. Depende de nosotros decidir si la utilizamos para construir o para dividir”, afirmó.

Bezos se definió como un optimista implacable y alentó a los presentes a mantener la curiosidad viva incluso en los momentos de incertidumbre. “Cada error es una inversión en conocimiento. La clave está en fallar rápido, aprender rápido y volver a intentarlo.”

Con su característico tono pausado, cerró su discurso con una frase que resumió su filosofía de vida: “Trabajen como si fueran principiantes, piensen como si fueran gigantes”. El auditorio lo despidió con una ovación de pie, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Tras la entrega de la llave, subió al escenario el fundador y CEO del America Business Forum, Ignacio González Castro, para agradecer a los asistentes y despedir el encuentro. Con emoción, celebró el cierre de una edición histórica que llevó por primera vez al foro fuera de Uruguay y lo consolidó como una plataforma de liderazgo global. Fue el final perfecto para una jornada que, una vez más, confirmó su lema: “El mundo se encuentra en América”.