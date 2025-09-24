Jerónimo Pino, director de Cacique Group: "La idea por sí sola no vale nada; el 99% es la ejecución"

Hay muchas formas de acercarse a un referente al que se admira. Algunos buscan una foto, mientras que otros atesoran una breve charla. Jerónimo Pino entendió que la mejor manera de conocer a uno de sus mentores inspiracionales era proponiéndole trabajar juntos.

Cuando la temporada alta de su marca de ropa veraniega llegaba a su fin, el emprendedor le escribió un e-mail al reconocido tecnólogo y empresario argentino Santiago Bilinkis. Sin vueltas, le contó su historia y le propuso “hacer algo” en conjunto. Lo que Pino no imaginaba era que aquel correo marcaría el comienzo de Cacique Group, productora de contenidos y conferencias que desde 2022 ha trabajado con más de 100 conferencistas y que de diversas maneras impactó a más de 10.000 personas.

Pino siempre quiso emprender. La compañía que hoy dirige es la consecuencia natural de una larga búsqueda. Recién recibido de contador de la Universidad ORT, deseoso de tener su propio negocio, el joven se vio a sí mismo yendo cada dos o tres meses al Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la universidad con una nueva idea. “Con el tiempo me di cuenta de que la idea por sí sola no vale nada, es el 1%. El restante 99% es la ejecución”, subraya a Galería .

Este aprendizaje lo llevó a optar, en primer lugar, por un camino bastante más certero: trabajar en multinacionales no solo ampliaría su mirada sobre el mercado global, sino que le daría muchas de las herramientas necesarias para emprender. Trabajó como encargado comercial y administrativo de la cadena de resorts all inclusive Decameron y luego se desempeñó como analista senior en la empresa de viajes Despegar, un empleo que le permitió radicarse unos meses en España para trabajar de forma remota.

En ese período fundó, junto con sus hermanos, Malvina, una marca de vestimenta masculina de producción uruguaya. Pero dicen que, una vez que un emprendedor arranca, ya no hay vuelta atrás. Hay una antena que permanece prendida y todo se convierte en un posible proyecto, en una nueva oportunidad. Eso, precisamente, le pasó a Jerónimo Pino: en España conoció a un proveedor de camisas a las que les vio gran potencial en Uruguay. Renunció a su empleo en la multinacional y volvió al país acompañado de mucha mercadería, listo para volver a empezar. “Nos fue muy bien con las camisas, eran superinnovadoras, pero sabía que la temporada se iba a acabar y que tenía que estar pensando en el próximo paso, porque tampoco me quería dedicar toda la vida a eso. Quería seguir aprendiendo, emprendiendo”, cuenta el emprendedor de 30 años.

Su primer golpe de realidad como emprendedor no ocurrió en Uruguay, sino en Costa Rica. “La temporada acá estaba terminando, unos amigos se iban a trabajar a Costa Rica, todos ingenieros de sistemas. Tenía un remanente de camisas y me llevé todo”.

Mientras sus amigos trabajaban en un escritorio, las jornadas de Jerónimo Pino consistían en colgar las camisas y los vestidos en un palo y salir a vender a la playa. “Me di fuerte contra la pared. Pensé que se iba a vender todo como pan caliente, pero en Costa Rica hacía mucho más calor que en Uruguay. Es un país carísimo y no estaba vendiendo”. Confiesa que la experiencia le dejó muchos aprendizajes: el ejercicio de vender cara a cara, exponerse, desenvolverse en un entorno desconocido y en un modelo de negocios que no le resultaba familiar.

Pero no todos fueron obstáculos. Mientras enfrentaba el desafío de las bajas ventas en Costa Rica, tenía en su horizonte una oportunidad que marcaría un antes y un después: el e-mail de Bilinkis, quien no solo lo alentó, sino que se mostró dispuesto a apoyarlo y planear juntos una conferencia en Uruguay, que finalmente fue realizada en Audi Zentrum con la asistencia de 300 personas.

El momento justo

Todo empieza con una idea. Luego está la ejecución. En este caso, otro aspecto fue decisivo: el timing. La exitosa charla de Bilinkis le dio a Pino claridad absoluta acerca de su propósito de causar impacto positivo en la vida de las personas y el mundo de los negocios a través de contenidos innovadores y relevantes y del intercambio con su audiencia. El momento no podía ser más propicio. Saliendo de tiempos de encierro y burbujas sociales, la población estaba ávida de reencontrarse, compartir momentos y escuchar a grandes oradores ya no por Zoom, sino en vivo y en directo.

La segunda charla llegó de la mano de Cecilia Ce, con su show Beer & Sex. “Sus charlas rompían tabúes, eran superinformativas, y las hacía combinando ciencia con mucho humor. De esa manera entendí que tenía un lindo impacto en la sociedad”.

Hoy Cacique Group se divide en dos verticales: por un lado, la producción de conferencias y, por otro, una agencia de speakers, a quienes conecta con terceros en el marco de actividades corporativas como capacitaciones, charlas y consultorías. En su sitio web, además de Bilinkis, figuran prestigiosos conferencistas como Gerry Garbulsky, Pilar Sordo, Mario Alonso Puig, Marian Rojas Estapé, Gustavo Zerbino y Rebeca Hwang, entre muchos otros. Este 12 de noviembre en Sala Cine Movie (Montevideo Shopping), un nuevo speaker se añadirá a la lista: el neurólogo y personalidad de internet Conrado Estol inaugurará Voces que inspiran, una nueva marca y ciclo de charlas bajo el paraguas de Cacique Group.

“Soy muy curioso, me interesan muchas temáticas muy distintas; de hecho, cuando era chico en el test vocacional me salieron cinco carreras totalmente diferentes, lo cual está buenísimo, pero a la hora de decidir es complicado”, explica el emprendedor, que siente que Cacique Group encaja a la perfección con su personalidad. “Estoy todo el tiempo reuniéndome con expertos y referentes, aprendiendo y absorbiendo de las mentes más brillantes de todas las industrias”, agregó Pino.

Tras algunas primeras experiencias en Argentina y Chile, el objetivo de Pino es que Cacique Group siga creciendo e impactando fuera de fronteras.

El hijo predilecto

Si Cacique es la empresa madre, IA Human Future es su hijo predilecto. El summit (que este año se realizó en junio) surgió a fines de 2022, con la explosión de Chat GPT y el creciente uso de la inteligencia artificial (IA). “Me di cuenta de que casi todos los congresos de tecnología estaban dirigidos a un público técnico. Pero la IA impacta a todas las industrias por igual. Quisimos crear un espacio que hablara a líderes empresariales y a la audiencia general, sin necesidad de formación técnica”.

Tres ediciones después, IA Human Future se consolidó como una de las conferencias más importantes de la región en su rubro. “Hoy la IA abarca todo, como internet o la electricidad, nos acompaña y nos va a acompañar cada vez más en cualquier proyecto que tengamos. Estamos viviendo uno de los cambios más grandes en la historia de la humanidad. Las revoluciones industriales fueron más progresivas. Esto es exponencial, y el cambio no espera por nadie. Tenemos que adaptarnos y empezar a utilizar esto a nuestro favor lo más rápido posible”.