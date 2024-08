Julia Louis-Dreyfus era millonaria antes de ser Elaine en Seinfeld; después ganó 11 Emmys

Este fue el personaje que hizo famosa a Julia Louis-Dreyfus , pero no el que la hizo millonaria (pese a contar con una fortuna fruto de su trabajo estimada en 250 millones de dólares). La neoyorquina, nacida en 1961, es descendiente del fundador de Louis Dreyfus Company, un conglomerado multinacional dedicado al procesamiento y comercialización de bienes de consumo agrícolas, petrolíferos y energéticos. Evidentemente, la actriz no necesitaba el trabajo para subsistir. Aun así, sin ese apremio que a veces funciona como propulsor, la actriz forjó una sólida carrera en la televisión que, después de Seinfeld, siguió con otras sitcoms exitosas, como The New Adventures of Old Christine (sobre una madre divorciada neurótica y con complejo de inferioridad) y Veep (en la que interpreta a una vicepresidenta de Estados Unidos). Gracias a estos roles, ganó 11 premios Emmy y es la actriz con más nominaciones (22) a estos premios de la historia.

Familia y fortuna de Julia Louis Dreyfus

Está claro que Louis-Dreyfus nunca tuvo que servir mesas en restaurantes mientras buscaba su primera oportunidad en la actuación. Según la lista Forbes de los hombres más ricos de 2006, su padre, Gérard Louis-Dreyfus, presidente de la rama de servicios energéticos de la compañía, amasaba en ese entonces una fortuna de 3.400 millones de dólares. Es decir que mientras otros colegas luchaban por llegar a fin de mes, ella navegaba tranquila las tramposas aguas de los castings con un respaldo económico familiar a prueba de todo.

La oportunidad para la actriz de brillar con luz propia llegó a principios de los 80, cuando se convirtió en la integrante más joven del reparto femenino de Saturday Night Live. Allí conoció a Brad Hall, un comediante que también trabajaba en el programa y con el que se terminó casando en 1987.

Su ciclo en el programa terminó en 1985, y la actriz tuvo algunas apariciones en películas (entre ellas, Hanna y sus hermanas, de Woody Allen), pero fue a principios de los 90, al quedar seleccionada para interpretar a Elaine en Seinfeld­, cuando su carrera explotó. El éxito de la sitcom —cuya storyline era “una comedia acerca de nada”— fue tal que la actriz empezó recibiendo 250.000 dólares por episodio y, para la última temporada, la suma había ascendido a 500.000.

Julia Louis Dreyfus con hijo 1.jpg Julia Louis-Dreyfus con su hijo Charlie Hall en la clásica Cena de Estado que la Casa Blanca organizó para Emmanuel Macron en 2022. AFP

El paso del tiempo

El año 2017 le planteó un desafío a la actriz, cuando le diagnosticaron cáncer de mama. La enfermedad, con todas sus complejidades, la obligó a someterse a una doble mastectomía. Al año siguiente anunció en el programa de Jimmy Kimmel que estaba “libre de cáncer”, y lo que siguió desde entonces fue puro trabajo y una necesidad de hacer escuchar su voz y la de otras mujeres.

El canal para hacerlo fue Wiser Than Me, el podcast en el que invita solo a mujeres (escritoras, actrices, músicas, diseñadoras y activistas) mayores de cierta edad y famosas, para hablar de las luces y las sombras del paso del tiempo. Jane Fonda (86 años), Isabel Allende (82), Gloria Steinem (90), Diane von Fürstenberg (77), Julie Andrews (88), Patti Smith (77) y Carol Burnett (91) fueron algunas de las invitadas del podcast­, elegido Mejor programa de 2023 según Apple Podcast.

Las preguntas de la actriz desdoblada en entrevistadora van al hueso: “¿Te sientes sexy­?”, le preguntó a Allende. Las respuestas dan cuenta de lo poco que se hablan y se piensan estos temas: “No me he hecho esa pregunta en muchos años. Pero sí, me siento sexy”, respondió la escritora.

A lo que se niega Louis-Dreyfus es a mirar atrás. Y en ese mirar para adelante trabaja por cuidar y mantener su salud. Nada disfruta más que nadar. “Cuando salgo del agua es como si me hubiera tomado una pastilla. Es como una medicina relajante”, aseguró.

Seinfeld.jpg Jerry Seinfeld y Julia Louis-Dreyfus en Seinfeld

Veep.jpg Louis-Dreyfus como Selena Meyer, en Veep

Sobre la comedia, después de Seinfeld

Si hay algo que sabe Julia Louis-Dreyfus es de comedia. En total, sumando las temporadas de Seinfeld, The New Adventures­ of Old Christine y Veep, dedicó 22 años de su vida a la comedia.

En mayo de este año, Jerry Seinfeld hizo declaraciones polémicas en una entrevista con David Remnick en New Yorker Radio Hour. “La gente siempre la necesita (la comedia). La necesita muchísimo y no la tiene. Solías llegar a casa al final del día y decir: ‘Oh, están dando Cheers’; ‘Oh, están dando MASH’ (...). Simplemente esperabas que hubiera algo divertido que pudieras ver en televisión esa noche. Y ahora, ¿dónde está? Este es el resultado de la extrema izquierda y la mierda políticamente correcta, y la gente preocupándose tanto por ofender a otras personas”.

Los comentarios levantaron polvareda y la actriz, pese a haber mantenido incluso después de terminada la serie un estrecho y amistoso vínculo con el comediante (él la invitó a uno de sus episodios de Comedians in Cars Getting Coffee, una señal de respeto hacia ella), salió al cruce en una entrevista con The New York Times. “Si miras la comedia y el drama de hace treinta años desde la óptica de hoy, encontrarás trozos que no han envejecido bien. Y creo que tener una antena para captar las sensibilidades no es malo. (...) Cuando escucho a gente que empieza a quejarse de la corrección política, (...) para mí es como una señal de alarma, porque a veces eso significa otra cosa”.

Una segunda oportunidad.jpg La actriz trabajó con James Gandolfini en la comedia Una segunda oportunidad, disponible en Disney+.

Una joya inadvertida, películas a descubrir

Después del final de Veep y antes de Tuesday, la actriz hizo desde una voz para la película Unidos, de Disney Pixar, hasta un pequeño papel (Valentina Allegra de Fontaine) en Black Widow y Pantera negra­: Wakanda­ por siempre.

Pero es su interpretación en una película pequeña que pasó inadvertida la que muestra una versión de Julia Louis-Dreyfus que vale la pena mirar y seguir. Me heriste (disponible en MAX), la más reciente película de la realizadora Nicole Holofcener (Amigos con dinero), es el retrato de un matrimonio discretamente feliz. Ella es escritora; terminó su segundo libro y busca una editorial que se lo publique. Él es un terapeuta algo hastiado de su trabajo. Lo que dispara el conflicto en esta comedia dramática es un engaño en el que no hay una tercera persona involucrada; una mentira blanca, con un fin entendible y de alguna manera loable, pero que igual provoca un sentimiento de traición y una falta de confianza en la pareja.

Con esta película, es la segunda vez que Holofcener­ dirige a Louis-Dreyfus en un tema que les interesa a ambas: las mujeres y los bemoles de la mediana edad. Antes lo había hecho en Una segunda oportunidad (disponible en Disney­+), en la que la actriz interpreta a una mujer divorciada que empieza a involucrarse con un hombre (James Gandolfini) en una relación que pone a prueba sus prejuicios.

Me heriste.jpg Con Tobias Menzies en Me heriste, la película de Nicole Holofcener que puede verse en MAX.

Tuesday es la película que le siguió y, pese a lo no convencional de su género (un drama definido también como un cuento de hadas oscuro), llegó a estrenarse en cines. “Me sentí inmediatamente intrigada porque era tan inusual­. Y los temas de la película cautivaron mi imaginación: la pérdida y el duelo y la maternidad y la negación y la muerte”, dijo en una entrevista. “Daina Oniunas-Pusi, que escribió y dirigió este filme, encontró la forma de explorar estos temas usando realismo mágico para contar la historia”.

En la película, la actriz interpreta a Zora, la madre de Tuesday (Lola Petticrew), una adolescente­ con una enfermedad terminal. El sufrimiento de la mujer y su falta de herramientas para lidiar con la situación atraviesan el vínculo de la madre y la hija en esas circunstancias, hasta que a la chica se le aparece un guacamayo. El ave llega a tranquilizarla, a acompañarla, y también a ayudar a esa madre a transitar la despedida. El guacamayo podría ser la personificación de la muerte, pero es más un mensajero que llega para que esa madre y esa hija lleven lo inevitable de la mejor manera.

Si bien Tuesday no ha sido un éxito unánime, logró un respetable puntaje de 78% de aprobación en el portal especializado Rotten Tomatoes­. Así la actriz vuelve a salir de la comedia, su zona de confort, y una vez más lo hace impecablemente.

Si hay algo que no le va, en cambio, es lo previsible, lo que encaja demasiado bien: en la vida, en las historias y en sus personajes. “No interpreto a chicas que se comportan como debería comportarse una chica buena. Si lo hacen, lo hacen con amargura y ansiedad. He interpretado muchos personajes que retroceden de la posición en la que se encuentran, que no están contentas con su lugar en el mundo. Y eso es real”.

Julia Louis-Dreyfus no se queda quieta y parece estar burlando todos los límites. En este momento está filmando la película de Marvel Thunderbolts, que se estrenará en 2025. Según ha dicho, quiere “probarlo todo”.