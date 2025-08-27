Leonardo Haberkorn: “Mientras haya verdades por decir, hay que seguir investigándolas, y queda mucho todavía”

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Mis padres eran de Nacional, pero muchas veces, cuando no tenían quién me cuidara, me dejaban con un vecino que era muy hincha de Peñarol. Ese vecino tenía una caja de botones, que a mí me gustaba mucho, entonces me hacía decir que era de Peñarol, para darme acceso a esos botones. Fue él quien, gracias a Dios, me hizo de Peñarol.

Con mis amigos, nos gustaban Los Estómagos y esa era su onda. Teníamos unas realidades medio punk. Los adornos punks son el alfiler de gancho y cosas extravagantes. Es una cosa utilitaria que no tiene nada de estética, supuestamente transformada en un adorno. La manija de la canilla coincidía bastante con esa filosofía.

En el año 86 hubo una exposición en la intendencia del artista plástico Óscar Larroca­, donde había desnudos e imágenes que el intendente de aquella época, Jorge Luis Elizalde­, consideró pornográficas y mandó descolgar. Esa noche tuve un cumpleaños y una compañera de clase, Pepi Goncálvez, que era una famosa grafitera y artista plástica, dijo que ella y unos amigos iban a ponerle pañales al David, como forma de protesta por la censura. Algunos nos sumamos. Cuando terminamos de ponerle los pañales, llamamos a los diarios para que vinieran a sacar una foto. El único que nos dio bolilla fue Últimas Noticias­. Vino el fotógrafo, sacó la foto y a los 15 minutos llegó un funcionario de la intendencia con una escalera y le sacó los pañales. Al otro día fue tapa de Últimas Noticias­ y tuvo pila de repercusión. Le habíamos puesto un cartel que decía: “Defendamos la moral. Brigada Amigos de Elizalde”.

Colecciona caracoles. ¿Cuántos tiene?

Sí, colecciono caracoles, con algunas manías: no me gusta que me regalen y tampoco compro. Incluyo en la colección solamente aquellos que yo encuentro y que están muertos. Hoy tengo dos vitrinas con más de 500 especies.

Ha escrito libros de temas muy variados. Tal vez, los menos conocidos son los de fauna. ¿Le gustan los animales?

Son libros para niños. Siempre me gustaron mucho los animales. Soy rebichero. Esos libros surgieron a partir de un trabajo, en los años 90, en Probides, el programa de biodiversidad de los bañados del este. Me pidieron hacer una guía ecoturística del este del Uruguay. Para eso, recorrí toda la zona con el zoólogo Carlos Prigioni, que sabe muchísimo de animales y me hacía cuentos fascinantes sobre ellos. Yo le decía “esto lo tienen que saber los niños”. Así surgió la idea. Ahora hay muchos más, pero en aquella época fueron pioneros.

¿Qué tan importante es en su vida Shanghái, su gato?

Es el preferido de mi esposa. A ella le gustan los gatos y quiso tener uno. Al principio me costó, pero hoy lo quiero mucho a Shanghái. Es el dueño de la casa, él hace y decide. Tengo un sticker que dice: “Yo mando, tú obedeces”, con la cara suya. Una vez se nos perdió, pusimos carteles por todos lados y en las redes sociales. Lo buscamos varios días, hasta que nos llegó el dato de que lo habían visto por Malvín. Nosotros vivimos en Lagomar. No podíamos creer, hasta que nos mandaron una foto de un gato muy lastimado y efectivamente era él. Resulta que había sido el Día del Padre y la hija de nuestros vecinos había ido de visita en su auto. Buscando calor, Shangái se metió en el motor. Cuando ella se fue, el gato se fue en el motor hasta Malvín, donde salió despedido y muy quemado. Todo esto lo confirmamos porque cuando esta chica llevó el auto a lavar, le dijeron que había tenido un gato en el motor porque había pelos quemados. Siempre pensé en escribir, en esa línea de libros para niños, uno sobre esta historia y los gatos que se meten en los motores, porque después me enteré de que era muy común. Pero todavía no lo llegué a concretar.

¿Qué está leyendo hoy, y qué le gusta leer?

Estoy leyendo una novela histórica de Carlos Pacheco, Conspiración e independencia. Durante buena parte de mi vida leí muchas novelas, sería lo que más me gusta. Pero ahora por mis propios libros del pasado reciente tengo que leer mucha no ficción, que me gusta también. Si un libro de no ficción tiende al estándar de calidad de escritura, de estructura y estética que tiene una buena novela, te vuela a la cabeza.

¿Está escribiendo un nuevo libro o tiene planes de hacerlo?

Sí, estoy escribiendo uno sobre pasado reciente, que justo estoy por entregarlo. Hay gente que me dice: “Otra vez pasado reciente”. Pero a mí me gusta y hay mucha gente que lo pide también. Creo que mientras haya cosas que contar, mientras haya verdades por decir, hay que seguir investigándolas, y queda mucho todavía. Igual está pasando que se está muriendo toda la generación que protagonizó esos hechos y no sé cómo va a incidir. (José) Mujica dijo: “El día que hayamos muerto todos, se va a terminar el tema”. Es una posibilidad. Yo creo que no.