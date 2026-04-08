Lorena Estefanell: “Si la vida me da limones, yo hago limonada, caipirinha, torta, budines, me hago una máscara”

S os la única mujer de cuatro hermanos. ¿Fuiste la mimada? No solo soy la única mujer entre mis hermanos, sino también entre mis primos. Soy de las pocas mujeres de la familia, pero nunca me sentí la mimada, al contrario, me tuve que adaptar al mundo masculino. Lo que sí, como era la diferente, tenía algunos beneficios: cuarto para mí sola, algunos rituales que eran solo míos, nunca tuve que compartir ropa, tampoco jamás heredé ropa de otros.

Dicen que sos una mujer de muchas vidas, que en un mismo día tenés en la agenda mil cosas bien distintas. ¿Cómo hacés para organizarte y cuáles son tus prioridades? Es tal cual. Siempre cuento una anécdota de un día que fui a Piso 40 a dar una charla para ejecutivos, comí salmón y demás, y al salir me cambié de ropa, me até el pelo y me fui a un centro CAIF a trabajar con familias. De ahí, pasé a buscar a mis hijos, los llevé a deporte, luego volví a consulta y atendí algunos pacientes. Sí, tengo muchas facetas. Creo que mi secreto es que no soy muy perfeccionista. No vas a ver nada en mi vida que esté al 100: mis mails tienen errores de tipeo, llego más o menos temprano a una reunión, mis hijos van más o menos peinados al cumpleaños.

Te definen como una “supermamá” que está siempre pendiente de sus hijos. ¿Qué cosa que dependa de vos no les puede faltar? Amo ser mamá, me encanta. Tengo tres hijos, de 14, 12 y 10, y los disfruto mucho . Me divierten. Priorizo mucho el vínculo de mis hijos con la naturaleza, los animales, el tiempo no estructurado, la playa, el campo. Eso no les puede faltar. De hecho, vivo en El Pinar. Me mudé allí cuando quedé embarazada de mi primera hija porque quería que mis hijos estuvieran de patas en la tierra.

Estás planeando un viaje con ellos a Europa en motorhome . ¿Qué esperás del viaje? Tengo cuatro primos en España, que los quiero como hermanos. Es un viaje familiar para que mis hijos conozcan a sus tíos y primos. La idea es irnos en motorhome por todo el norte de España y terminar en París, en EuroDisney. Mis primos de allá también se suman en sus motorhomes hasta París. Vamos a hacer un megacamping.

Cuando eras universitaria representaste a Uruguay en handball. ¿Seguís jugando? Sí, jugué 15 años en la selección. Fui premio charrúa, competí en cuatro mundiales y estuve en un Panamericano en la selección ideal. Hoy sigo jugando en el mami handball, con mis amigas de aquellos años. Nos volvimos a juntar y jugamos en el Club Regatas. Es cómico, porque yo jugué en varias generaciones, entonces hoy la más veterana del grupo tiene 58 años y la más joven, 38.

En esos años, además, estabas estudiando la carrera de Psicología. ¿Te gustan los desafíos? Sí, soy metedora. Tengo un lema que siempre repito: “Es mejor pedir perdón que pedir permiso”. En los cuatro años de facultad, viajaba una semana por deporte, todos los meses. Eso me implicó estudiar en el ómnibus, en los viajes y de noche. De hecho, el día que me recibí, defendí a las 10 de la mañana y a las nueve de la noche me fui al mundial en Alemania y, de ahí, de mochilera tres meses por Europa. El festejo fueron unas pizzas en el bar de la esquina. Así soy.

Siempre tenés un proyecto nuevo bajo la manga. ¿Qué tenés ahora entre manos? Quiero hacer un podcast de historias reales que se llame Cuando nada sale como te lo imaginabas y que sea sobre los nuevos formatos de familias, de parejas. Contar cómo nos imaginábamos la vida después de los 40 y cómo estamos realmente hoy en la vida. Un podcast con gente que se anime a contar eso, gente que se volvió a casar cuando había dicho que nunca lo volvería a hacer o que de repente tuvo una pareja heterosexual y hoy está en una relación homosexual o que decidió ser madre sola, cuando no se lo había imaginado. Trabajo mucho con familias, con vínculos, con salud mental y creo que alivia mucho entender que hay que animarse a buscarle otras formas a la vida. De repente, las dos o tres propuestas que nos dijeron no son las tuyas. Conozco tantas historias alucinantes, que la gente tildaría de patológicas, pero tienen tanta vida, tanta salud y valentía que vale la pena contarlas.

De hecho, otro lema tuyo es: “No te pelees con la realidad, aceptala y seguí para adelante”. Sí, siempre lo digo. Cuando la gente se pone apocalíptica, crítica, tengo una mirada más curiosa, exploratoria y, en todo caso, de adaptarme. Si todo el mundo está haciendo terapia con ChatGPT, algún valor tiene que tener, entonces, intento probarlo. Me acuerdo de que, cuando mi madre me ponía en penitencia, me llevaba al baño a pensar y yo construía un laboratorio con los shampoos, las cremas y demás. Hacía burbujas, mezclaba cosas. Para mí, era un parque de diversiones. En vez de pelearme con la realidad, trato de pensar qué vuelta le puedo dar para que tenga sentido y construir valor. Si la vida me da limones, yo hago limonada, caipirinha, caipiroska, torta, budines, me hago una máscara, congelo el limón y lo guardo para el invierno que viene. Hago 70 cosas con el mismo limón.

¿Qué cosa te enoja? Soy muy de la lealtad y tengo un sentido muy fuerte de justicia. Me enfrasco en discusiones sobre cosas que no me parecen leales o justas, ya sea con una situación o con personas. Eso me indigna y me indigna a todo nivel, en el sentido de que me puedo enfrascar en una discusión sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán o en una sobre si conviene comprar un huevo de Pascua o hacerlo en tu casa. Soy una persona que siempre toma una postura. Puedo escuchar la tuya y a partir de ahí, de repente, reformular la mía, pero siempre tengo una postura. Las medias tintas, no.

¿Una palabra que te defina como persona? Soy enérgica. Tengo energía para todo.