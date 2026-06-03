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Así fue el estreno de ‘Amarga Navidad’ en Life Cinemas, de Cultural Alfabeta

La esperada película reunió a invitados y amantes del cine en una noche marcada por una historia que reflexiona sobre los límites entre realidad y ficción

Manuel Aramendi, Clara Regalía y Elvira Cisnero.

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Valentina Weikert
Fernán Cisnero, Alejandra Frutos y Anita y Eduardo Storch.

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Silvana Corallo y Diego Bandrymer.

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Beatriz Farinha, Cristina Notaro, Ana Bentos y Luz Ubici.

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Sofía y Amparo Silberberg.

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Graciela Fernández, Analía Rodríguez y Helena Gramont.

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Emilio Gutiérrez y Mateo Gómez Vilizzio.

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Valentina Weikert
Yailin Rubiano, Jorge Rodríguez, Any Antonio y Javier Ferrrari.

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Sofía Vissani y Florencia Cánepa.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La esperada película de Pedro Almodóvar Amarga Navidad tuvo su avant première en las salas de Life Cinemas de Cultural Alfabeta, en una noche que reunió a invitados, referentes culturales, cinéfilos y amantes del cine.

La velada comenzó varias horas antes de la función, cuando muchos de los asistentes aprovecharon el entorno cultural de Alfabeta para recorrer la librería, disfrutar de cafés y meriendas en los distintos espacios gastronómicos y compartir conversaciones previas al estreno. Entre libros, fotografías y encuentros espontáneos, el ambiente se fue transformando en una verdadera experiencia cultural antes de ingresar a la sala. Además, aprovecharon para tomarse fotografías en los espacios intervenidos especialmente, mientras intercambiaban comentarios y expectativas sobre la película.

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Amarga Navidad narra en paralelo dos historias conectadas entre sí por la memoria, la ficción y los procesos creativos. Una de ellas transcurre en 2004 y tiene como protagonista a Elsa, interpretada por Bárbara Lennie, una directora de publicidad que atraviesa distintos conflictos personales durante el largo puente de la Constitución en diciembre.

La segunda historia se sitúa en 2025 y sigue a Raúl, personaje interpretado por Leonardo Sbaraglia, un guionista y director que atraviesa un período de bloqueo creativo mientras escribe un guion que, poco a poco, el espectador descubre que es precisamente la historia de Elsa, su novio Bonifacio —interpretado por Patrick Criado— y sus amigas Patricia y Natalia, interpretadas por Victoria Luengo y Milena Smit.

A medida que avanza la película, las fronteras entre realidad y ficción comienzan a desdibujarse. Elsa aparece de algún modo como el alter ego de Raúl, y a su vez Raúl, de alguna manera, como el alter ego de Almodóvar, que vuelve a la autoficción en esta, su más reciente realización.

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