Así fue el estreno de ‘Amarga Navidad’ en Life Cinemas, de Cultural Alfabeta

La esperada película reunió a invitados y amantes del cine en una noche marcada por una historia que reflexiona sobre los límites entre realidad y ficción

La esperada película de Pedro Almodóvar Amarga Navidad tuvo su avant première en las salas de Life Cinemas de Cultural Alfabeta, en una noche que reunió a invitados, referentes culturales, cinéfilos y amantes del cine.

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La velada comenzó varias horas antes de la función, cuando muchos de los asistentes aprovecharon el entorno cultural de Alfabeta para recorrer la librería, disfrutar de cafés y meriendas en los distintos espacios gastronómicos y compartir conversaciones previas al estreno. Entre libros, fotografías y encuentros espontáneos, el ambiente se fue transformando en una verdadera experiencia cultural antes de ingresar a la sala. Además, aprovecharon para tomarse fotografías en los espacios intervenidos especialmente, mientras intercambiaban comentarios y expectativas sobre la película.

Amarga Navidad narra en paralelo dos historias conectadas entre sí por la memoria, la ficción y los procesos creativos. Una de ellas transcurre en 2004 y tiene como protagonista a Elsa, interpretada por Bárbara Lennie, una directora de publicidad que atraviesa distintos conflictos personales durante el largo puente de la Constitución en diciembre.

La segunda historia se sitúa en 2025 y sigue a Raúl, personaje interpretado por Leonardo Sbaraglia, un guionista y director que atraviesa un período de bloqueo creativo mientras escribe un guion que, poco a poco, el espectador descubre que es precisamente la historia de Elsa, su novio Bonifacio —interpretado por Patrick Criado— y sus amigas Patricia y Natalia, interpretadas por Victoria Luengo y Milena Smit.