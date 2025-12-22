Nicolás Rauss: “Hago muchas cosas al revés de todo el mundo“

¿Qué es lo primero que escucha cuando se despierta? No me despierto especialmente temprano, pero prefiero las mañanas porque después del almuerzo me viene una pequeña modorra. Cuando me despierto siempre tengo algo en la cabeza, molesto, como una melodía ridícula que puede ser mía o a veces viene de otra música. Tiene una raíz un poquito nerviosa. Lo repito, lo repito y lo repito al punto de que la gente que está conmigo dice: ¿puedes dejar eso un ratito? Mi hijo menor cuando era más chico un día estaba jugando en el piso y cantaba y cantaba, y le dijo a su madre una cosa que me quedó sonando hasta hoy: “Mamá, mi boca canta y canta y yo no quiero”. Yo le llamo a eso gusano de oreja.

¿Qué aprendió de dirigir en América Latina? Un poco de todo, porque hice mi carrera en Sudamérica. Dirigí en Suiza hasta el año 90, que me vine a vivir acá. Después tuve una crisis de dirección, una crisis técnica. ¿Qué es dirigir? Porque, cuando tú tocas el piano, tus dedos están sobre el piano, pero, cuando diriges, ¿qué haces? ¿Dónde tocas la orquesta? Y encontré que las bases que me dieron en Europa en un momento no me sirvieron más. Tuve que reaprender hablando con colegas. Eso nos ayudaba mucho más que los profesores. Pero en Europa, si tenés una crisis y vas a dirigir, no te lo perdonan mucho. Mozart jamás cuestionó nada. Para mí la crisis fue superbuena, pero me tomó un buen tiempo. Yo pude atravesarla gracias a este entorno de acá. Mis aprendizajes aquí fueron profundos, a partir de ahí me desarrollé. Mi primera titularidad llegó a mis 39 años e hice mi carrera en Uruguay, Argentina, Chile, un poquito de Brasil y un poquito de Perú. Yo soy una excepción en la música clásica; normalmente los jóvenes sudamericanos se van a Europa. No hay europeos que vayan a buscar su camino en Sudamérica. Pero yo hago muchas cosas al revés de todo el mundo.

¿Qué gesto cotidiano lo mantiene europeo, y cuál lo volvió un rioplatense más? Me doy cuenta de que cada vez más cuando me despido de alguien lo toco en el hombro. En mi país no era así. El abrazo, por ejemplo, es algo más normal ahora. Hace tiempo que me dicen que soy un suizo uruguayizado o sudamericanizado, y obviamente soy eso. Pero hay cosas que quedan de suizo en la cabeza. Si busco una vivienda, evito terriblemente que se oiga ruido de calle y ruido de gente. Pero para los latinos, si hay ruido, no importa. Cuando éramos chicos la primera cosa que nos enseñaba mi madre era a no molestar, no ser feliz. Me parece una exageración, pero tiene una cosa buena, que es que uno termina tratando de molestar lo menos posible.

¿Cómo fue su infancia en Suiza? Tengo la impresión, el recuerdo, de que fue una infancia un poquito gris, y eso es injusto, porque mi infancia, comparada con la gran mayoría de los millones de personas que hay en el mundo, estuvo superbién, sin mencionar el acercamiento que había en la casa con la naturaleza y la música, dos cosas que obviamente siguen conmigo. Pero no tengo un recuerdo especialmente alegre de esa infancia. Debe haber una cuestión en la psicología familiar, porque, si miro todo lo que me tocó vivir, lo que me tocó hacer, las posibilidades que tuve y todo eso, es fantástico. Pero en la adolescencia estaba desesperado y busqué luz. Eso fue la migración mía a Sudamérica cuando tenía 24 años, yo creo que no es casual. Era eso, estaba buscando luz.

