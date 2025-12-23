  • Cotizaciones
    martes 23 de diciembre de 2025

    Itaú: el negocio de banca minorista ya está desdolarizado

    Medidas coercitivas para forzar a que los depósitos sean en moneda nacional tienen poco recorrido si no hay inflación baja de manera sostenida, señala un ejecutivo del banco de origen brasileño

    Banco Itaú.

    Banco Itaú.

    FOTO

    Itaú
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La agenda de desdolarización impulsada por el Banco Central (BCU) encuentra avances claros en el crédito, pero límites persistentes en el ahorro. En el caso de la banca minorista, el cambio ya ocurrió del lado de los préstamos: “Más del 90% de nuestra cartera de créditos en la banca minorista está denominada en moneda nacional, sea en pesos o en unidades indexadas”, dijo a Búsqueda Ignacio Arechavaleta, director de esa área de negocios en Itaú. El resto se explica, en buena medida, por el uso de tarjetas de crédito en el exterior.

    En depósitos e inversiones, en cambio, el comportamiento de los uruguayos sigue siendo bimonetario. “Es el cliente el que decide, de forma informada, con una oferta amplia, abierta, donde puede mover libremente sus saldos en moneda nacional o en dólares”, señaló.

    En su opinión, el principal obstáculo no es técnico ni regulatorio, sino cultural. “Si agarrás una serie de 20 años, solamente en cuatro cumplimos con el rango meta de inflación”, indicó. Y agregó que esa historia pesa y “las expectativas se traducen en decisiones de los empresarios y de las personas físicas”, por lo cual entiende que medidas coercitivas tienen poco recorrido si no hay estabilidad sostenida.

    La agenda del BCU en materia de desdolarización ya tiene en marcha algunas medidas, como cambios en la porción de los depósitos del público que los bancos deben mantener inmovilizados (encajes), para hacerlos más gravosos en el caso de los nominados en moneda extranjera.

    Otra idea, vista como inconveniente por algunas instituciones financieras, es establecer como requisito un “consentimiento” o disclaimer a quienes depositen en moneda extranjera; el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, ha argumentado —entre otras cosas— que invertir en dólares ocasionó pérdidas significativas, en contraposición con la rentabilidad en pesos en años recientes.

    El gran pendiente: el crédito

    Tanto las autoridades bancocentralistas como los ejecutivos del sistema bancario comparten que el desarrollo del crédito en Uruguay es bajo en términos de su Producto Interno Bruto y en comparación con otros países de la región. Ronda el 30%.

    “En términos comparativos estamos muy relegados”, en particular en el crédito hipotecario, planteó Arechavaleta. Según su diagnóstico, solo alrededor del 10% de las operaciones inmobiliarias se financian, una proporción muy baja frente a otros países.

    Parte del problema está en el fondeo de los bancos. “Hoy fondeamos esas operaciones hipotecarias con un modelo institucional de las AFAP”, explicó, lo que encarece el costo y reduce márgenes. “Estamos trabajando por muy poca rentabilidad; es un producto ancla que te permite tener al cliente muchos años, pero la operación en sí no genera una creación de valor importante”, aseguró.

    Para destrabar ese cuello de botella, el ejecutivo de Itaú plantea que hacen falta incentivos en lo referido a industria financiera y política pública. Según él, menor costo de fondeo, estímulos fiscales y mecanismos que favorezcan el ahorro de largo plazo en moneda nacional aparecen como parte de la discusión pendiente.

