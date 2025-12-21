¡Hola !

Llega al Museo Torres García una muestra retrospectiva de Ágatha Ruiz de la Prada

Esta exposición, que ha recorrido museos y ciudades emblemáticas, ocupa tres plantas del museo e incluye vestuarios, 30 afiches y 30 collages originales, piezas creadas especialmente para la muestra

Agatha Ruiz de la Prada
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La muestra retrospectiva que abarca 40 años de trayectoria de Ágatha Ruiz de la Prada, ícono del diseño español, llegó este 19 de diciembre al Museo Torres García, en una inauguración de la que formó parte la artista.

Esta exposición, que ha recorrido museos y ciudades emblemáticas, ocupa tres plantas del museo e incluye vestuarios, 30 afiches y 30 collages originales, piezas creadas especialmente para la muestra, además de una selección de trajes diseñados por la española para el ballet La bella durmiente del Ballet Nacional del Sodre.

'Agatha Ruiz de la Prada, retrospectiva 40 años' integra las celebraciones por los 150 años del nacimiento de Joaquín Torres García, y se presenta como una experiencia artística de nivel internacional en Montevideo, que incorpora la moda y el diseño como expresiones culturales que complementan la identidad turística del país, más allá de los paisajes naturales.

Hasta el 22 de marzo en Museo Torres García (Peatonal Sarandí 683). Entradas a 200 pesos para visitantes y 100 pesos para residentes en Uruguay presentando la cédula de identidad.

