PIT-CNT reclama “negociación concreta” en el Diálogo sobre Seguridad Social, que es “extremadamente genérico”

En la última reunión del año de su Mesa Representativa, celebrada el jueves 11, la dirigencia del PIT-CNT hizo un balance de algunas de las líneas de trabajo que desarrolló en el 2025 y empezó a proyectar su agenda para 2026. En ese análisis, el Diálogo Social convocado por el gobierno para debatir el sistema de seguridad social y la propuesta del movimiento sindical de crear un impuesto que grave al 1% más rico para financiar políticas de combate a la pobreza infantil ocuparon un lugar central.

Durante el pasado período de gobierno, el PIT-CNT promovió un plebiscito sobre seguridad social, que se votó junto con las elecciones nacionales de 2024. En concreto la consulta popular planteaba : restablecer el “derecho” a configurar causal de jubilación común a los 60 años de edad (y no a los 65 como había determinado la reforma aprobada por el Parlamento en 2023); la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP); y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional.

Pese a que el plebiscito no se aprobó, el PIT-CNT se comprometió a insistir en sus postulados. Esta línea de trabajo fue confirmada en el documento aprobado por el congreso que la organización realizó en mayo.

En el balance que hizo la Mesa Representativa días atrás quedó claro que el tono que tuvo hasta ahora el Diálogo Social promovido por el gobierno no conforma al movimiento sindical. El informe político que se hizo ese día y que se aprobó por mayoría sostiene que ese ámbito se ha caracterizado por “consideraciones muy abstractas” y no avanzó “hacia una negociación concreta” asociada a las resoluciones del Congreso del PIT-CNT.

“Para nosotros ni siquiera empezó el Diálogo sobre Seguridad Social. Hubo seminarios, actividades, encuentros, recorridas por departamentos, pero ahora hay que empezar a conversar concretamente”, dijo a Búsqueda Marcelo Abdala , presidente del PIT-CNT.

El dirigente aclaró que lo que se hizo hasta ahora “no está mal”, pero fue "extremadamente genérico" y pretenden que a partir de febrero de 2026 se abra una “conversación más concreta”. El informe político aprobado en la Mesa Representativa habla de desarrollar un trabajo de “difusión y movilización para empujar” el Diálogo Social hacia “definiciones” que contemplen los “postulados” del PIT-CNT.

Además de los ejes del plebiscito, Abdala cree que la “financiación” del sistema de seguridad social debe ser una de las primeras discusiones a abordar. “Tienen que encontrarse formas en las que la tecnología que sustituye mano de obra haga aportes tributarios. (…) Que se aporte más por la rentabilidad que por la cantidad de trabajadores”, dijo.

Como un punto asociado al trabajo del movimiento sindical en seguridad social, Abdala destacó que en la Mesa Representativa se alcanzó una propuesta unánime para la conformación de la lista del movimiento sindical para las elecciones del Banco de Previsión Social que se realizarán en 2026.

“Iniciativa política”

Para Abdala, en el trabajo desarrollado durante el 2025 el PIT-CNT mostró “iniciativa política”. En particular, consideró que tuvo ese tono la propuesta del impuesto al 1% más rico. La dirigencia sindical, según contó, valoró “la seriedad” del trabajo que se presentó públicamente a fines de noviembre.

El informe político aprobado en la Mesa Representativa incluye una “evaluación positiva” y reconoce “el impacto público” de la presentación de la “propuesta de sobretasa del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (1% a los más ricos)”. La iniciativa, destaca, está alineada con la “estrategia de desarrollo” y la “política salarial” que defiende el PIT-CNT, y también con el objetivo de reducir la jornada laboral, etc.

Con ese balance, la Mesa Representativa decidió “darle continuidad” al trabajo realizado y evaluar posibles acciones para llegar a las “grandes mayorías” en esta “discusión global”.

Aunque el plan de trabajo del 2026 quedó pendiente para la primera Mesa Representativa del año próximo, prevista para febrero, Abdala dijo que “algunos criterios” ya están claros: habrá un intenso trabajo territorial con “reuniones con organizaciones de derechos humanos, con todo el sistema político, con asambleas en lugares de trabajo, recorridas en todos los departamentos y los barrios”.

Buenas noticias

La Mesa Representativa del PIT-CNT valoró de forma positiva parte de la agenda que anunció el Ministerio de Trabajo para el 2026. En particular calificó como una “buena noticia” la intención del gobierno de “reglamentar convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —como el convenio 158 vinculado a la obligación del preaviso y la justificación de la causa en casos de despido— y de “discutir estos aspectos en forma tripartita”.

El informe político también consideró “importante” la convocatoria a ámbitos de discusión sobre productividad, reducción de la jornada laboral y actualización de categorías en los Consejos de Salario.

Para Abdala también será “clave” en 2026 el inicio de una discusión sobre la estrategia nacional de desarrollo del país. A este tema, recordó, el Congreso del PIT-CNT le dio una “relevancia estratégica” para apuntar a “superar” problemas que no se resuelven en los Consejos de Salarios de “un mercado de trabajo que deja mucho que desear”.