Sociedad de Medicina Rural cuestiona llamado de ASSE para llevar ocho equipos de salud al interior profundo

Entre otros cuestionamientos, la organización critica la falta de diálogo con las autoridades y de claridad para seleccionar las localidades beneficiadas

Atención a un paciente en Estación Tapia, en la zona rural de Canelones.

La Sociedad de Medicina Rural del Uruguay (Someruy) enumeró varios cuestionamientos al llamado para un plan piloto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que dotará de médicos y enfermeros a ocho localidades rurales del país, del que Búsqueda dio cuenta en el número anterior. Entre las críticas que hace, este colectivo señala “falta de claridad” a la hora de elegir los cargos, afirma que no se refleja “la dedicación real requerida para la radicación” y que no se compensa “a los profesionales ya radicados” en el interior profundo.

El Programa para el Fortalecimiento de la Atención Médica en el Ámbito Rural de ASSE “no es satisfactorio desde el punto de vista de que no hay un plan de salud rural y que no se hacen reformas estructurales sobre la salud rural”, dijo a Búsqueda la presidenta de Someruy, Claudia Conde. “Todos los médicos que vayan a trabajar en este ámbito son bienvenidos, pero los criterios no demuestran un cambio estructural de lo que es la medicina rural”, agregó.

El plan piloto, con un presupuesto de unos $ 23 millones, incluye a Arévalo, Lago Merín, Plácido Rosas (los tres en Cerro Largo), Andresito (Flores), Rincón de Valentín (Salto), Conchillas (Colonia), Gallinal (Paysandú) y Yacaré (Artigas). Al llamado se postularon 587 interesados para ocho cargos de médico y otros ocho de enfermero: 70 licenciados en Enfermería, 362 auxiliares en enfermería y 155 médicos, lo que fue considerado un éxito por sus impulsores.

Sin embargo, Someruy expresó su preocupación en varios puntos establecidos en un comunicado fechado el 20 de diciembre.

Por un lado, no les queda claro cómo fueron seleccionadas esas localidades y creen que la propuesta de remuneración, “basada en un número de horas”, no refleja la realidad de la atención en el mundo rural. El concepto de “educar a la población” para que haga las consultas en horario de policlínica “desconoce una realidad evidente” que habla de “necesidades y emergencias” fuera de ese horario. La relación entre exigencias y beneficios del llamado “implica una vez más una subvaloración” del trabajo del médico rural. También se critica “la reiterada generación de nuevos cargos sin fortalecer ni compensar adecuadamente” a los médicos rurales que ya están trabajando.