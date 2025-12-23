  • Cotizaciones
    martes 23 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Sociedad de Medicina Rural cuestiona llamado de ASSE para llevar ocho equipos de salud al interior profundo

    Entre otros cuestionamientos, la organización critica la falta de diálogo con las autoridades y de claridad para seleccionar las localidades beneficiadas

    Atención a un paciente en Estación Tapia, en la zona rural de Canelones.

    Atención a un paciente en Estación Tapia, en la zona rural de Canelones.

    FOTO

    Javier Calvelo, adhocFotos
    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    La Sociedad de Medicina Rural del Uruguay (Someruy) enumeró varios cuestionamientos al llamado para un plan piloto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que dotará de médicos y enfermeros a ocho localidades rurales del país, del que Búsqueda dio cuenta en el número anterior. Entre las críticas que hace, este colectivo señala “falta de claridad” a la hora de elegir los cargos, afirma que no se refleja “la dedicación real requerida para la radicación” y que no se compensa “a los profesionales ya radicados” en el interior profundo.

    El Programa para el Fortalecimiento de la Atención Médica en el Ámbito Rural de ASSE “no es satisfactorio desde el punto de vista de que no hay un plan de salud rural y que no se hacen reformas estructurales sobre la salud rural”, dijo a Búsqueda la presidenta de Someruy, Claudia Conde. “Todos los médicos que vayan a trabajar en este ámbito son bienvenidos, pero los criterios no demuestran un cambio estructural de lo que es la medicina rural”, agregó.

    Leé además

    Policlínica en Tapia, Canelones.
    Interior profundo

    ASSE aprobó llamado para ocho cargos médicos y ocho de enfermeros para el ámbito rural

    Por Redacción Búsqueda
    Cartel de bienvenida a Arévalo, en Cerro Largo.
    SNIS

    Ocho enclaves del interior profundo esperan por tener médicos y enfermeros permanentes a partir de enero

    Por Leonel García

    El plan piloto, con un presupuesto de unos $ 23 millones, incluye a Arévalo, Lago Merín, Plácido Rosas (los tres en Cerro Largo), Andresito (Flores), Rincón de Valentín (Salto), Conchillas (Colonia), Gallinal (Paysandú) y Yacaré (Artigas). Al llamado se postularon 587 interesados para ocho cargos de médico y otros ocho de enfermero: 70 licenciados en Enfermería, 362 auxiliares en enfermería y 155 médicos, lo que fue considerado un éxito por sus impulsores.

    Sin embargo, Someruy expresó su preocupación en varios puntos establecidos en un comunicado fechado el 20 de diciembre.

    Por un lado, no les queda claro cómo fueron seleccionadas esas localidades y creen que la propuesta de remuneración, “basada en un número de horas”, no refleja la realidad de la atención en el mundo rural. El concepto de “educar a la población” para que haga las consultas en horario de policlínica “desconoce una realidad evidente” que habla de “necesidades y emergencias” fuera de ese horario. La relación entre exigencias y beneficios del llamado “implica una vez más una subvaloración” del trabajo del médico rural. También se critica “la reiterada generación de nuevos cargos sin fortalecer ni compensar adecuadamente” a los médicos rurales que ya están trabajando.

    Finalmente critican la falta de diálogo. De acuerdo con Conde —quien desde hace más de 30 años ejerce en La Charqueada, Treinta y Tres—, el 8 de diciembre fueron convocados a ASSE en una reunión en la que también participó la Federación Médica del Interior (Femi) y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). “No fuimos consultados para este llamado”, afirmó.

    “Que haya muchos anotados está bueno porque demuestra el interés de mucha gente de trabajar en la ruralidad, pero lo vemos como un parche de lo mismo”, sostuvo la médica en referencia a anteriores y fracasados intentos de llevar médicos al ámbito rural.

    Selección semanal
    Sindicatos

    PIT-CNT reclama “negociación concreta” en el Diálogo sobre Seguridad Social, que es “extremadamente genérico”

    Por Martín Mocoroa
    Fiscalía General de la Nación

    La Unidad de Víctimas de Fiscalía priorizará la descentralización para afrontar “demanda insatisfecha” en el interior

    Por Macarena Saavedra
    Sistema financiero

    Itaú: el negocio de banca minorista ya está desdolarizado

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    Sociedad de Medicina Rural cuestiona llamado de ASSE para llevar ocho equipos de salud al interior profundo

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Presidente Yamandú Orsi y expresidente Luis Lacalle Pou.

    Primer año del gobierno cierra casi sin luna de miel y desafiado a dar “señales claras” en 2026

    Por Leonel García
    El artista Pablo Atchugarry diseñó la capilla del Santo Pesebre a instancias del padre Juan Andrés Gordo Verde, quien vive en el barrio desde hace unos años y lidera la asociación Cireneos. 

    Pablo Atchugarry y Juan Andrés ‘Gordo’ Verde construyen una capilla donde se necesita

    Por Magdalena Cabrera
    Canciller Mario Lubetkin y presidente Yamandú Orsi durante la Cumbre del Mercosur.

    El Mercosur “sale reforzado” de su última cumbre, evalúa el gobierno

    Por Guillermo Draper
    Góndola de lácteos en un supermercado del barrio Parque Rodó.

    El Parlamento prohíbe denominar como lácteo, leche o derivados a las bebidas vegetales y productos de laboratorio