Serena Williams en America Business Forum: “Siempre me vi como un negocio”

La tenista, múltiple campeona, habló de su transformación en empresaria, inversora y madre, y de su actual mirada estratégica sobre el deporte

Serena Williams ABF

FOTO

AFP
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Serena Williams volvió a demostrar que su historia va mucho más allá del tenis. En el escenario del America Business Forum (ABF) Miami 2025, ante un público que la ovacionó, la múltiple campeona habló de su transformación en empresaria, inversora y madre, y del modo en que hoy redefine el concepto de atleta moderno.

“Siempre me vi como un negocio”, reconoció. “Cuando empecé a interesarme por la moda, el diseño o las inversiones, muchos decían que debía concentrarme solo en el tenis. Pero yo quería construir algo más grande, pensar como una emprendedora”. Esa visión, alentada desde niña por su padre, moldeó una carrera que no solo conquistó 23 Grand Slams, sino también un lugar en el competitivo mundo de los negocios.

Durante la charla con la presentadora de Bloomberg TV Dani Burger, Williams recordó que su retiro en 2022 no fue una despedida, sino una evolución natural. “Toda mi vida había sido el tenis, pero ya llevaba años invirtiendo. No quería dejar una cosa y recién entonces empezar otra. Quería una transición suave, y por suerte ya tenía mi firma, mi equipo y mi propósito definidos”.

Ese propósito se materializa en Serena Ventures, el fondo que fundó para invertir en empresas emergentes lideradas por mujeres y minorías. “Solo entre el 2 y el 4% del capital de riesgo va hacia esas comunidades. Yo quiero apostar al otro 96%. Ahí está el próximo mercado de un billón de dólares”, afirmó. Su enfoque combina impacto social y rentabilidad: “Me atraen los negocios que hacen el bien y ganan dinero al mismo tiempo”.

De la raqueta a Silicon Valley

Williams también habló del aprendizaje que implicó moverse en Silicon Valley, donde pasó horas escuchando a fundadores y CEOs. “Al principio me miraban raro, como diciendo ‘¿qué hace una atleta en esto?’ Pero me encantaba sentarme a aprender. Y más de una vez terminé dándoles consejos que aún usan hoy”.

Sobre el auge de la inteligencia artificial, fue clara: “Si una empresa no está pensando en cómo incorporar IA, probablemente no tenga futuro. Pero también debemos invertir en tecnología ética, que mejore la vida de las personas”.

Serena Williams
La presentadora de Bloomberg TV Dani Burger fue la encargada de hacerle la entrevista a Serena Williams

La presentadora de Bloomberg TV Dani Burger fue la encargada de hacerle la entrevista a Serena Williams

Lejos de la cancha, su rutina sigue siendo intensa. “Tengo dos hijas, las llevo al colegio, cocino todas las noches y trato de no perderme ningún momento”, contó entre risas. Su marido, el empresario Alexis Ohanian, la apoya en esta nueva etapa, y su hija mayor, Olympia, ya muestra interés por los negocios. “Aunque espero que primero juegue al tenis, claro”, bromeó.

Su mirada sobre el deporte sigue siendo estratégica. Además de invertir en franquicias como los Miami Dolphins y equipos femeninos, ve al deporte como una plataforma de cambio. “Siempre fue un espacio poderoso. Ahora por fin se reconoce el valor que las mujeres aportan dentro y fuera de la cancha.”

Antes de cerrar, Serena compartió una lección aprendida de los fracasos. “He perdido inversiones enormes. Pero lo importante es analizar por qué, aprender y seguir en contacto con los fundadores. A veces, esas segundas oportunidades terminan siendo las mejores”.

Con la misma calma con la que supo enfrentar los puntos decisivos, Serena dejó una frase que resume su presente. Ya no compite en la cancha, pero sigue desafiando límites desde el mundo empresarial. “No me retiré. Evolucioné. Y todavía estoy en el juego, solo que en otra cancha”, dijo.

