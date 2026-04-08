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Una exposición en París aleja a Marilyn Monroe del relato más conocido y la celebra como ícono feminista

La muestra Marilyn Monroe: 100 años, en la Cinemateca Francesa (París), refleja la imagen de una mujer estratégica, negociante activa y pionera en la denuncia de abusos en Hollywood

Marilyn Monroe denunció los abusos en Hollywood más de medio siglo antes del surgimiento del movimiento MeToo.

Marilyn Monroe denunció los abusos en Hollywood más de medio siglo antes del surgimiento del movimiento MeToo.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

A 100 años de su nacimiento, Marilyn Monroe vuelve a escena en una exposición que la homenajea de una forma distinta, ya no como la rubia ingenua o figura hipersexualizada de Hollywood, sino como una mujer consciente de su lugar en la industria, pionera feminista e ícono rebelde.

La muestra Marilyn Monroe: 100 años, que podrá visitarse en la Cinemateca Francesa (París) hasta el 26 de julio, reúne imágenes, fragmentos de películas y objetos personales, y busca correrse del relato más repetido, es decir, aquel centrado en sus matrimonios fallidos y fragilidades emocionales, para enfocarse en sus mayores logros y decisiones profesionales.

Exposición Marilyn Monroe
La exposición podrá visitarse en la Cinemateca Francesa (París) del 8 de abril al 26 de julio.

La exposición podrá visitarse en la Cinemateca Francesa (París) del 8 de abril al 26 de julio.

En el recorrido de esta muestra por su fulgurante trayectoria entre 1946 y 1962 —cuando sucede su muerte a los 36 años— se refleja la imagen de una actriz estratégica, una mujer que entendió claramente el poder de su imagen y negoció de forma activa y constante en su carrera.

“Hay que distanciarse de las leyendas que la rodean para salir de la lectura anecdótica y sensacionalista de su vida”, explicó a la prensa Florence Tissot, curadora de la muestra.

Nacida como Norma Jeane Baker, en pocos años Monroe pasó de ser una trabajadora de una fábrica a una de las mayores estrellas mundiales. Asistió a los cursos del prestigioso Actors Studio en Nueva York y en 1955 creó su propia productora, Marilyn Monroe Productions, un paso revolucionario que la convirtió en la segunda mujer en la historia de Hollywood en dirigir su propia compañía, en una búsqueda de independencia de los contratos que querían encasillarla, relegarla a papeles de mujer poco inteligente y controlar su nivel de creatividad y salario. “Para alcanzar tal nivel de notoriedad, es evidente que tenía una estrategia meditada”, añadió Tissot.

Exposición Marilyn Monroe
La exposición muestra a una actriz estratégica, una mujer que entendió claramente el poder de su imagen y negoció de forma activa y constante en su carrera.

La exposición muestra a una actriz estratégica, una mujer que entendió claramente el poder de su imagen y negoció de forma activa y constante en su carrera.

Como parte de esa estrategia, renunció a participar en una adaptación musical de The Girl in Pink Tights al considerar que su guion era mediocre y reclamar que ganaría tres veces menos que Frank Sinatra. En su lugar, optó por papeles oscuros y mucho menos taquilleros en Nunca fui santa y Los inadaptados.

Por si fuera poco, denunció los abusos en Hollywood antes de que nadie lo hiciera, más de medio siglo antes del surgimiento del movimiento Me Too. En el artículo de una revista en 1953, la actriz se refirió a los abusadores de la industria como “lobos” que utilizaban tácticas de manipulación para conseguir favores sexuales: “Hay muchos tipos de lobo. Algunos son siniestros, otros simplemente juerguistas que intentan conseguir algo a cambio de nada y otros lo convierten en juego”.

Exposición Marilyn Monroe
Marilyn Monroe: 100 años reúne imágenes, fragmentos de películas y objetos personales, y busca correrse del relato más repetido.

Marilyn Monroe: 100 años reúne imágenes, fragmentos de películas y objetos personales, y busca correrse del relato más repetido.

La exposición de la Cinemateca Francesa propone una mirada que complejiza su figura y muestra su insistencia en el deseo de independencia y en su lucha por defender y tomar el control de su historia frente al restrictivo sistema de Hollywood, el público y los medios.

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