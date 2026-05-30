Trionda, la protagonista indiscutible del Mundial 2026

El fútbol se juega con una pelota “que debe ser esférica, fabricada con materiales adecuados y con una circunferencia comprendida entre 68 y 70 centímetros”, dicen las reglas. Cada edición del Mundial ha contado con una diferente; en 2026 será el estreno de Trionda.

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El balón oficial del Mundial 2026 combina tecnología y diseño mediante cuatro paneles geométricos y trazos ondulados que aluden a la unión de los tres países organizadores de la edición 23 del torneo: Estados Unidos, Canadá y México. Cada panel incorpora los colores que representan a los organizadores —azul, rojo y verde—, que se enlazan formando un triángulo alusivo a la inédita unión de tres países como sedes.

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Además, figuras emblemáticas de las tres naciones, como las estrellas, la hoja de arce y el águila, distinguen a esta pelota de sus antecesoras, que se vienen sucediendo desde el Mundial de 1930, en Uruguay, cada edición con un modelo diferente. Los detalles dorados evocan la copa más codiciada del fútbol mundial. “Adidas ha creado un balón emblemático que representa la unidad y la pasión de los países anfitriones”, ha señalado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Trionda está equipada con un sensor de movimiento de 500 hercios (Hz) que transmite datos en tiempo real al VAR, lo que permitirá un análisis más preciso de cada jugada polémica y contribuirá a decisiones arbitrales más certeras, según declara su fabricante, la empresa alemana Adidas.

La tecnología es capaz de determinar el momento exacto del golpe al balón, incluso cuando un jugador lo toca con la mano. De esta forma, se prevé el fin del doble o triple toque que algunos lanzadores aplican a la pelota al ejecutar un penal. Las costuras profundas y los gráficos en relieve prometen mejorar la aerodinámica, la estabilidad en el aire y la adherencia del balón en condiciones climáticas adversas.

Trionda pelota del Mundial 2026 2 En la última edición, en Catar 2022, se utilizaron dos pelotas, Al Rihla y Al Hilm; esta última se usó para los cuatro últimos partidos, incluida la final. EFE

Trionda viene a suceder a Al Rihla, también de la empresa Adidas, cuyo diseño, según la compañía, se inspiró en la cultura, la arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la bandera de Catar. Aquel modelo del Mundial 2022 ofrecía “grados óptimos de precisión y fiabilidad en el campo”, explicó entonces la FIFA, diseñado con 20 paneles con texturas Speedshell (cuero de poliuretano texturizado) para que el balón fuera más rápido en el aire.

Junto a Al Rihla, que se usó en los primeros 60 partidos, también se estrenó Al Hilm (“el sueño”), otro modelo de balón que se utilizó para los cuatro últimos partidos del Mundial, las dos semifinales, el choque por el tercer puesto y la gran final.

Desde México 1970

Precisamente, Adidas ha sido la encargada de fabricar los balones del Mundial desde la edición de 1970, en México. En aquella ocasión se estrenó el emblemático Telstar, que tenía 32 paneles (12 pentágonos negros y 20 hexágonos blancos), y se convirtió en símbolo de los balones de fútbol del mundo.

Tras esta emblemática pelota, las sucesivas ediciones fueron presentando otras que han hecho historia, como la Tango de Argentina 1978, con un novedoso diseño que cautivó al público y se reprodujo en el siguiente Mundial, España 1982, con el nombre Tango España.

El diseño de aquella Tango estaba basado en tríadas impresas en 20 de sus paneles, lo que creaba la ilusión óptica de que el balón estaba formado por 12 círculos perfectos.

Otro de los balones que marcó época fue el Azteca de México 1986, el primero 100% sintético de la historia. Estaba decorado con motivos inspirados en la arquitectura y los murales de la civilización azteca.

El Etrusco Unico de Italia 1990, el Questra de Estados Unidos 1994 y el Tricolore de Francia 1998 siguieron esta línea. Ya en el siglo XXI, la evolución de los balones no se ha detenido. Fevernova, estrenado en Japón y Corea del Sur 2002, marcó un cambio de diseño al presentar una estética futurista, con colores dorados y rojos inspirados en la cultura asiática y una estructura de capas sintéticas altamente refinadas.

Fevernova, pelota de Corea 2002 Fevernova, la pelota del primer Mundial del siglo XXI, en Japón y Corea 2002, fue una revolución tecnológica. EFE

Ocho años después, en Sudáfrica 2010, apareció la Jabulani, que en zulú significa “celebrar”, una de las pelotas que ha dejado más polémica en la historia de los Mundiales, elogiada por algunos jugadores, principalmente los delanteros, y rechazada por la mayoría de los arqueros, quienes la calificaban como pelota de playa. La Brazuca de Brasil 2014 y la Telstar de Rusia 2018 fueron corrigiendo los defectos de la Jabulani, también con el sello de Adidas.

Antes de que la multinacional alemana se convirtiera en el proveedor oficial de los balones de los Mundiales, la mayoría eran fabricados por empresas locales del país anfitrión. Eran de cuero, se cosían a mano y eran propensos a deformarse y volverse pesadísimos si se mojaban.

Brazuca, pelota de Brasil 2014 En Brasil 2014, el balón oficial fue Brazuca. EFE

La primera edición del Mundial, en Uruguay 1930, contó con dos modelos, el T-model y el Tiento, ambos utilizados en la final entre uruguayos y argentinos. Como los capitanes no lograron ponerse de acuerdo, el árbitro John Langenus decidió que se utilizara uno en cada tiempo.

Casi cien años después, es el turno de Trionda, que trae la tecnología necesaria aplicada a las normas del juego de hoy.

FUENTE:EFE REPORTAJES