Gucci llega a la Fórmula 1 en 2027 de la mano de Alpine

La escudería de Franco Colapinto anunció una alianza con Gucci que convertirá a la firma italiana en patrocinadora principal del equipo; será la primera vez que una casa de moda de lujo ocupe ese rol

Durante décadas, la Fórmula 1 convivió naturalmente con el lujo, las celebridades y las grandes marcas, pero pocas veces esa relación había quedado tan explícita como ahora. Alpine —la escudería del argentino Franco Colapinto— anunció una alianza histórica con Gucci que transformará al equipo francés en Gucci Racing Alpine Formula One Team desde 2027. Será, además, la primera vez que una casa de moda de lujo ocupe el rol de title sponsor de una escudería de Fórmula 1.

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La asociación no solo implica un cambio de nombre, sino también una transformación estética y comercial profunda. Gucci tendrá presencia en los monoplazas, la indumentaria de pilotos y mecánicos, las plataformas de comunicación y las distintas acciones de marketing global del equipo. A su vez, ambas compañías presentaron un nuevo logotipo en negro y dorado que fusiona el tradicional emblema de Alpine con la icónica doble G de la firma italiana.

Según trascendió en medios especializados, la llegada de Gucci también provocaría una revolución visual en el diseño del auto. El tradicional rosa vinculado al patrocinador BWT perdería protagonismo y la decoración del monoplaza comenzaría a incorporar los colores característicos de Gucci.

El acuerdo, que sería por varios años, tendría un valor estimado de entre 50 y 60 millones de dólares por temporada, con objetivos deportivos incluidos. De confirmarse esas cifras, el vínculo superaría ampliamente los 150 millones de dólares en total y se transformaría en uno de los contratos de patrocinio más importantes del sector.

La operación también refleja el nuevo posicionamiento de la Fórmula 1 como plataforma global de entretenimiento y lifestyle. En los últimos años, la categoría logró conquistar audiencias más jóvenes y ampliar notablemente su alcance femenino, algo que despertó el interés de grandes marcas vinculadas a la moda y el consumo premium.