Caja militar suspendió el pago de pensiones a cuatro exmilitares prófugos en el exterior

La medida se tomó luego de tres denuncias penales y otras medidas que solicitó el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe

El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas suspendió el pago de jubilaciones y pensiones a cuatro militares retirados que están prófugos por delitos de lesa humanidad, informó el periodista Diego Martini y confirmó a Búsqueda el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

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Esto ocurrió luego de tres denuncias penales que realizó el fiscal tras constatar “irregularidades” vinculadas a la continuidad de pagos a militares requeridos por la Justicia, que son investigados en causas de violaciones a los derechos humanos, como torturas, privación de libertad, violaciones, desapariciones forzadas y homicidios durante la dictadura. El fiscal cuestionó que el Servicio de Retiros y Pensiones y la Cancillería fueran notificados formalmente sobre las órdenes de captura internacional y, aun así, se continuaran pagando las prestaciones.

Mediante el Poder Judicial, Perciballe había solicitado que se cumpliera con la normativa, que a través del artículo 127 de la Ley 16.170 exige que para continuar recibiendo pasividades los militares que residen en el extranjero deben acreditar de forma semestral su existencia, y de no hacerlo durante un año deben suspenderse las prestaciones.