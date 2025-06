Álvaro Delgado suma apoyo de sectores y se consolida en su carrera al Directorio del Partido Nacional

Días agitados en el Partido Nacional. Crónicas de una semana movida, dinámica, con horas claves, reuniones determinantes, alianzas de último minuto. Los días previos a una convención blanca precedida de discusiones inusuales sobre su carta orgánica, sobre el uso de sublemas, la colectora de votos, la ingeniería electoral para asegurarse un triunfo, sobre el voto secreto sí o no, sobre el uso de la palabra durante el encuentro sí o no. Autocrítica sí o no. El que gana gana, sí o no. Todo eso ha estado en cuestión. Y todo se ha vuelto algo tenso y entreverado.