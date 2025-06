El nuevo presidente del Partido Nacional: dimensiones y preguntas

La tercera dimensión, desde mi punto de vista, es la más interesante. ¿Qué puede esperarse de cada uno de ellos en caso de ganar la elección? Dicho de otro modo: ¿en qué medida la elección del presidente terminará incidiendo en las posiciones del PN? Me inclino a pensar que, en este sentido, las diferencias no son menores. Para empezar, el nuevo presidente del PN liderará el debate sobre las causas de la derrota de la Coalición Republicana (CR) en la elección del año pasado. No son pocos los blancos que asignan a Delgado una responsabilidad central, por sus características personales y sus decisiones de campaña. En segundo lugar, está en juego el perfil que asumirá el PN en la oposición. No es lo mismo Álvaro Delgado que Javier García. A ninguno de los dos se le escapa que le corresponde al PN un lugar protagónico como partido de oposición. Esto implica, obviamente, fiscalizar y criticar. Pero el estilo de Delgado es distinto al de García. Delgado confrontó mucho con el Frente Amplio (FA). Pero tiene una inclinación natural, instintiva, hacia el diálogo. A García, en cambio, se lo ve parado en las cuchillas, afilando las lanzas, con Sebastián da Silva a su lado.