Álvaro Delgado en vivo en Búsqueda: mirá la entrevista con el candidato presidencial por el Partido Nacional

Live Blog Post

Álvaro Delgado sobre la unidad del Partido Nacional

“Pocas veces vi un Partido Nacional tan unido como ahora. Si nosotros no le damos la tranquilidad de la unidad a la gente, no le podemos pedir la confianza. No tengo ningún problema en decir que todos son activos en esto, más allá de los lugares en las listas”, dijo el candidato presidencial en entrevista con Búsqueda.