  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ministerio de Trabajo envió a Cancillería el proyecto de ley para el preaviso de despidos masivos

    El texto, que está a “pocos días” de ser recibido por Presidencia y que no ha pasado por el Ministerio de Economía, contiene un solo artículo ratificando el convenio 158 de la OIT

    Los ministros Juan Castillo y Gabriel Oddone.

    Los ministros Juan Castillo y Gabriel Oddone.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Luego de realizar los “últimos ajustes” ayer, miércoles 18, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) envió a la cartera de Relaciones Exteriores un proyecto de ley para ratificar el convenio 158 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre la terminación de la relación de trabajo, que en su articulado incluye el derecho de los trabajadores a contar con un período de preaviso por parte de sus empleadores antes de ser despedidos.

    La propuesta legislativa deberá llevar la firma de la Cancillería por tratarse de un acuerdo internacional que, a diferencia de otros convenios de la OIT que el MTSS se propone reglamentar este año —como el 153, para regular el tiempo de descanso de los trabajadores del transporte—, Uruguay aún no ha adherido. Es por eso que el Parlamento debe discutir la iniciativa, y en caso de dar luz verde, el Poder Ejecutivo podrá “más adelante” elaborar un decreto que establezca cómo bajar el convenio a la práctica, explicó a Búsqueda Hugo Barretto, subsecretario de Trabajo.

    Leé además

    Ministro de Trabajo, Juan Castillo.
    Relación laboral

    Anuncio de cambios al despido pone en alerta a empresarios; los tratará el Consejo Superior Tripartito

    Por Ana Morales
    Las oficinas de BASF en el World Trade Center del Buceo.
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda

    El texto que recibirá Presidencia de la República llevará la firma de los dos ministerios —MTSS y Relaciones Exteriores—, indicó Barretto. Agregó que, aunque no tiene “tantos detalles sobre el trámite interno del Poder Ejecutivo que seguirá” ni puede asegurar “cuál será el resultado final de las firmas que acompañarán el envío del proyecto”, el MTSS no trasladó el texto al Ministerio de Economía (MEF).

    En rueda de prensa la semana pasada, Castillo anunció que “en pocos días” Presidencia estará recibiendo el proyecto final.

    Hasta el momento, el convenio 158 cuenta con la ratificación de 36 de 187 Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Venezuela es el único país latinoamericano dentro de ese grupo, ya que Brasil lo denunció en 1996, un año después de adherir.

    El anuncio por parte del MTSS, meses atrás, de que promovería la ratificación de este convenio, fue recibido con inquietud por el sector empleador en el entendido de que suma rigideces a las relaciones laborales.

    El contenido

    El subsecretario de Trabajo detalló que la redacción del proyecto de ley elaborado por su cartera consta de “un solo artículo” ratificando el convenio 158, mientras que “el desarrollo mayor está dado por la exposición de motivos”.

    Concretamente, su aprobación significará que los empleadores no podrán despedir a un trabajador “a menos que exista una causa válida para ello relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador, o basada en las necesidades operativas de la empresa, establecimiento o servicio”. Entre las causas inválidas para el cese, se enumera la afiliación sindical, la queja por supuesta violación de derechos por parte del empleador, la ausencia temporal por enfermedad y el embarazo, entre otras.

    Si se determina el despido injustificado, un “órgano imparcial” puede ordenar la reincorporación del trabajador o el pago de una “indemnización” basado en la antigüedad del empleado en la empresa y su nivel salarial. Si no lo paga directamente el empleador, puede cubrirse total o parcialmente con prestaciones de la seguridad social.

    A su vez, los trabajadores a despedir tendrán derecho a “un período razonable de preaviso o a una indemnización sustitutiva, salvo que sea culpable de falta grave”.

    Cuando “el número de trabajadores cuya terminación se contemple sea al menos un número o porcentaje determinado de la plantilla”, los empleadores deberán “en tiempo oportuno” explicar a los “representantes de los trabajadores” sus motivos y “el período durante el cual se prevé efectuar las terminaciones”, para que puedan “lo antes posible” buscar alternativas para reducir la cantidad de desvinculaciones laborales o mitigar sus efectos.

    No hay definiciones públicas por parte del MTSS respecto al “porcentaje” de la plantilla ni los tiempos de preaviso, ya que eso se definirá en la eventual reglamentación de la ley. A título personal y pocos días después de haber asumido su cargo el año pasado, Barretto había deslizado a Búsqueda que “en muchos países” lo establecido son 30 días, pero un antecedente contenido en un proyecto de ley presentado en el 2023 por los frenteamplistas Óscar Andrade y José Nunes —al que el ministro Castillo frecuentemente alude— habla de una notificación “no menor a 15 días” previo al despido.

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    Tamara Rubilar: Uruguay es “la única zona azul en Latinoamérica”, por su población “más longeva y saludable”

    Por Lucía Cuberos
    Estados Unidos

    “Restaurar el predominio”: Estados Unidos y un plan más agresivo contra China y el narcotráfico en Sudamérica

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage