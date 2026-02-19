  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Venta del BSE obtendría US$ 1.400 millones, según cotización

    El senador blanco Sebastián da Silva pretende la venta de la empresa estatal para financiar “reformas grandes” en educación y seguridad y combatir la pobreza infantil

    Sebastián da Silva.

    Sebastián da Silva.

    FOTO

    Adhoc-Mauricio Zina
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Yo estoy esperando los números del Banco de Seguros del Estado para hacer una evaluación empresarial a ver cuánto puede costar y poner arriba de la mesa reformas de verdad. ¿Para qué queremos un Banco de Seguros del Estado, que da ganancias pero que no es estratégico?”.

    La reflexión la hizo el senador blanco Sebastián da Silva en una entrevista publicada por Búsqueda un día antes de que terminara el 2025. Desde entonces, fue un tema recurrente en las salidas mediáticas del legislador. Durante un reportaje para el programa de streaming La fórmula, el senador afirmó que “muere” por vender el Banco de Seguros (BSE). “¿Quién me tiene que convencer de que el Banco de Seguros es necesario para este país? ¿A quién se le ocurre?”, se preguntó. Y adelantó que cuando tuviera la cotización de la aseguradora estatal en el mercado, comenzaría a especular sobre los posibles destinos de esos fondos: pobreza infantil, seguridad, educación.

    Leé además

    Palacio Legislativo.
    Parlamento

    El halcón del palacio

    Por Victoria Fernández
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 
    Oficialismo

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez

    Un primer informe de valuación del BSE, a cargo de la empresa Roble Capital, y realizado con el objetivo de estimar su valor de referencia y contrastarlo con comparables privados de Latinoamérica que cotizan en bolsa, concluye que el ente estatal tiene un valor máximo de US$ 1.400 millones. El cálculo va de un rango mínimo de US$ 1.150 millones y tiene un valor central de US$ 1.250 millones. Según el estudio técnico, al que tuvo acceso Búsqueda, el BSE tiene una participación en el mercado del 73% (69,8% si se excluyen accidentes de trabajo), una rentabilidad “sólida” sobre capital del 15,1% y un margen neto sobre primas del 5,6%, que la ubica por debajo de sus comparables privadas en la región. El informe señala próximos pasos para ganar en precisión del valor en el mercado: separar resultado técnico versus financiero y “normalizar” utilidades. E incorporar indicadores de solvencia/capital regulatorio y política de payout (distribución de utilidades de la empresa).

    En diálogo con Búsqueda, y con este valor de mercado del BSE arriba de la mesa, Da Silva dijo que lo que busca es “dejar de discutir y girar sobre una noria muy chica” y empezar a “pensar en reformas grandes” para el Uruguay. “Y si es cierto que para eso, para salir de situaciones como la del Ministerio de Desarrollo al que hay que aumentarle el presupuesto todo el tiempo, se necesita plata, bueno, acá hay plata”. El senador señaló que el BSE es una de las empresas estatales que puede ser “vendida” para obtener “recursos genuinos”. Da Silva ya descartó que su idea sea de recibo dentro de la “izquierda reaccionaria” y que por eso está planteando este escenario para un “próximo gobierno del Partido Nacional”. “A nadie le va a cambiar algo por modificar la disposición societaria del Banco de Seguros”, reflexionó.

    “Son propuestas para lo que se viene y para empezar a tirar ideas”, agregó Da Silva. “Yo consigo los fondos, después un equipo de expertos dirá para qué son necesarios: si es para construir cárceles, si es para terminar con la pobreza infantil, si es para la educación”. “El tema es que no podemos seguir en esta letanía. Y también tenemos que derribar el mito de que Uruguay no tiene la capacidad de generar recursos genuinos. Acá hay recursos, es vender las joyas de la abuela, algo hay que sacrificar, pero capaz sirve para hacer 40 liceos Jubilar y entonces vale la pena”, concluyó.

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    Tamara Rubilar: Uruguay es “la única zona azul en Latinoamérica”, por su población “más longeva y saludable”

    Por Lucía Cuberos
    Estados Unidos

    “Restaurar el predominio”: Estados Unidos y un plan más agresivo contra China y el narcotráfico en Sudamérica

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage