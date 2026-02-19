Venta del BSE obtendría US$ 1.400 millones, según cotización

El senador blanco Sebastián da Silva pretende la venta de la empresa estatal para financiar “reformas grandes” en educación y seguridad y combatir la pobreza infantil

“Yo estoy esperando los números del Banco de Seguros del Estado para hacer una evaluación empresarial a ver cuánto puede costar y poner arriba de la mesa reformas de verdad. ¿Para qué queremos un Banco de Seguros del Estado, que da ganancias pero que no es estratégico?”.

La reflexión la hizo el senador blanco Sebastián da Silva en una entrevista publicada por Búsqueda un día antes de que terminara el 2025. Desde entonces, fue un tema recurrente en las salidas mediáticas del legislador. Durante un reportaje para el programa de streaming La fórmula, el senador afirmó que “muere” por vender el Banco de Seguros (BSE). “¿Quién me tiene que convencer de que el Banco de Seguros es necesario para este país? ¿A quién se le ocurre?”, se preguntó. Y adelantó que cuando tuviera la cotización de la aseguradora estatal en el mercado, comenzaría a especular sobre los posibles destinos de esos fondos: pobreza infantil, seguridad, educación.

Un primer informe de valuación del BSE, a cargo de la empresa Roble Capital, y realizado con el objetivo de estimar su valor de referencia y contrastarlo con comparables privados de Latinoamérica que cotizan en bolsa, concluye que el ente estatal tiene un valor máximo de US$ 1.400 millones. El cálculo va de un rango mínimo de US$ 1.150 millones y tiene un valor central de US$ 1.250 millones. Según el estudio técnico, al que tuvo acceso Búsqueda, el BSE tiene una participación en el mercado del 73% (69,8% si se excluyen accidentes de trabajo), una rentabilidad “sólida” sobre capital del 15,1% y un margen neto sobre primas del 5,6%, que la ubica por debajo de sus comparables privadas en la región. El informe señala próximos pasos para ganar en precisión del valor en el mercado: separar resultado técnico versus financiero y “normalizar” utilidades. E incorporar indicadores de solvencia/capital regulatorio y política de payout (distribución de utilidades de la empresa).

En diálogo con Búsqueda, y con este valor de mercado del BSE arriba de la mesa, Da Silva dijo que lo que busca es “dejar de discutir y girar sobre una noria muy chica” y empezar a “pensar en reformas grandes” para el Uruguay. “Y si es cierto que para eso, para salir de situaciones como la del Ministerio de Desarrollo al que hay que aumentarle el presupuesto todo el tiempo, se necesita plata, bueno, acá hay plata”. El senador señaló que el BSE es una de las empresas estatales que puede ser “vendida” para obtener “recursos genuinos”. Da Silva ya descartó que su idea sea de recibo dentro de la “izquierda reaccionaria” y que por eso está planteando este escenario para un “próximo gobierno del Partido Nacional”. “A nadie le va a cambiar algo por modificar la disposición societaria del Banco de Seguros”, reflexionó.