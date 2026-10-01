El gobierno sigue con atención los procesos electorales en Brasil, Estados Unidos e Israel

El gobierno sigue con interés, y en algunos casos también con preocupación, tres procesos electorales que tendrán instancias claves en las próximas semanas. En la Torre Ejecutiva evalúan que los resultados de la primera vuelta en Brasil, de las elecciones generales en Israel y de las de mitad de mandato en Estados Unidos pueden tener consecuencias que impacten en Uruguay, en la región y en el mundo, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

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Luiz Inácio Lula da Silva comienza a jugarse la reelección este domingo 4. Las encuestas en ese país marcan un escenario de paridad entre el mandatario brasileño y su principal competidor, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La segunda vuelta tendrá lugar el 25 de octubre y las proyecciones tampoco muestran un ganador claro.

En el gobierno y el Frente Amplio existe “mucha preocupación” por las tendencias reflejadas en algunas encuestas y por un posible desenlace favorable a Bolsonaro, explicaron los informantes.

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El oficialismo uruguayo ha hecho una campaña activa en respaldo a Lula, uno de los pocos aliados políticos que todavía mantiene la izquierda uruguaya en la región.

El oficialismo y la Cancillería también tienen marcado en su almanaque el 3 de noviembre, día de las elecciones en las que se renovará parte del Congreso de Estados Unidos. El Partido Republicano, del presidente Donald Trump, hasta ahora tiene mayoría en ambas cámaras, pero eso podría cambiar si se cumplen algunos escenarios que proyectan las encuestas en ese país.

La relación entre la administración estadounidense y la uruguaya tiene puntos de acuerdo, como el apoyo en temas de seguridad, y otros que ponen a Uruguay a la defensiva.

“Son momentos complejos del mundo y Estados Unidos está jugando fuerte, pero la relación es muy frontal, creo que eso nos ayuda también, más allá de que jugás a veces con el riesgo de chocar, a la larga el ser frontal reditúa mucho”, declaró Orsi el jueves 24 a El Observador.

En el marco de una política migratoria restrictiva, Estados Unidos planteó a Uruguay que reciba a personas “de terceros países” que serán deportadas. A su vez, el Departamento de Estado le advirtió al gobierno de Orsi que, si continúa el programa de “brigadas médicas cubanas” en su modalidad actual, el país puede perder la asistencia internacional que le brinda.

En el Frente Amplio están en desacuerdo con la propuesta de los deportados y rechazan cualquier posibilidad de terminar las “misiones médicas” de Cuba.

El gobierno de Yamandú Orsi cree que tiene una solución para dar continuidad a la llegada de los médicos y resolver las críticas planteadas por Estados Unidos, señalaron los informantes.

Las autoridades uruguayas trabajan en esos temas bajo una lógica de postergar todo lo posible las definiciones más complicadas, explicaron integrantes del oficialismo. El objetivo a corto plazo, añadieron, es ver qué sucede en las elecciones norteamericanas, donde los republicanos pueden perder control de alguna de las cámaras.

Una derrota podría llevar a que “la presión afloje un poco”, especulan en el Poder Ejecutivo. Una fuente de Presidencia, no obstante, aseguró que una derrota del oficialismo en el Congreso difícilmente cambie la dinámica de la relación, dado el ejercicio del poder que despliega Trump.

En el gobierno, además, identifican como un problema el hecho de que el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, lleve meses fuera del cargo por cuestiones de salud. Es un interlocutor muy valorado por las autoridades, subrayaron las fuentes.

“Nosotros tenemos la ventaja de tener un embajador de Estados Unidos que vivió muchos años en Uruguay o que es tan uruguayo como norteamericano”, dijo Orsi a El Observador.

Israel

Aunque no concitan demasiada atención en la discusión local, en Presidencia consideran que las elecciones generales del 27 de octubre en Israel pueden tener consecuencias aún mayores a nivel mundial y también regional, dijeron las fuentes.

La evaluación, en este caso, es que las elecciones podrán marcar una continuidad o un quiebre con la política desplegada por Benjamín Netanyahu y sus aliados.