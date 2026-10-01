  • Cotizaciones
    jueves 01 de octubre de 2026
    • Temas del día

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El gobierno sigue con atención los procesos electorales en Brasil, Estados Unidos e Israel

    Las encuestas que muestran paridad entre Lula y Bolsonaro provocan mucha preocupación en el oficialismo, mientras el Poder Ejecutivo busca postergar definiciones con la administración Trump hasta después de las elecciones de mitad de mandato

    Las elecciones en Brasil serán el domingo 4

    Las elecciones en Brasil serán el domingo 4

    FOTO

    SERGIO LIMA / AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno sigue con interés, y en algunos casos también con preocupación, tres procesos electorales que tendrán instancias claves en las próximas semanas. En la Torre Ejecutiva evalúan que los resultados de la primera vuelta en Brasil, de las elecciones generales en Israel y de las de mitad de mandato en Estados Unidos pueden tener consecuencias que impacten en Uruguay, en la región y en el mundo, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

    Luiz Inácio Lula da Silva comienza a jugarse la reelección este domingo 4. Las encuestas en ese país marcan un escenario de paridad entre el mandatario brasileño y su principal competidor, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La segunda vuelta tendrá lugar el 25 de octubre y las proyecciones tampoco muestran un ganador claro.

    En el gobierno y el Frente Amplio existe “mucha preocupación” por las tendencias reflejadas en algunas encuestas y por un posible desenlace favorable a Bolsonaro, explicaron los informantes.

    Leé además

    El Puerto de Montevideo es uno de los puntos de seguridad más sensibles del país y de especial preocupación para Estados Unidos. 
    Seguridad Pública

    Uruguay recibirá US$ 6,5 millones de Estados Unidos para crear una estrategia contra el crimen organizado
    Frieze London. 
    Pasaporte en mano

    Agenda por el mundo: 5 excusas para viajar en octubre a Europa o Estados Unidos

    El oficialismo uruguayo ha hecho una campaña activa en respaldo a Lula, uno de los pocos aliados políticos que todavía mantiene la izquierda uruguaya en la región.

    Sin mayoría en el Congreso

    El oficialismo y la Cancillería también tienen marcado en su almanaque el 3 de noviembre, día de las elecciones en las que se renovará parte del Congreso de Estados Unidos. El Partido Republicano, del presidente Donald Trump, hasta ahora tiene mayoría en ambas cámaras, pero eso podría cambiar si se cumplen algunos escenarios que proyectan las encuestas en ese país.

    La relación entre la administración estadounidense y la uruguaya tiene puntos de acuerdo, como el apoyo en temas de seguridad, y otros que ponen a Uruguay a la defensiva.

    “Son momentos complejos del mundo y Estados Unidos está jugando fuerte, pero la relación es muy frontal, creo que eso nos ayuda también, más allá de que jugás a veces con el riesgo de chocar, a la larga el ser frontal reditúa mucho”, declaró Orsi el jueves 24 a El Observador.

    En el marco de una política migratoria restrictiva, Estados Unidos planteó a Uruguay que reciba a personas “de terceros países” que serán deportadas. A su vez, el Departamento de Estado le advirtió al gobierno de Orsi que, si continúa el programa de “brigadas médicas cubanas” en su modalidad actual, el país puede perder la asistencia internacional que le brinda.

    En el Frente Amplio están en desacuerdo con la propuesta de los deportados y rechazan cualquier posibilidad de terminar las “misiones médicas” de Cuba.

    El gobierno de Yamandú Orsi cree que tiene una solución para dar continuidad a la llegada de los médicos y resolver las críticas planteadas por Estados Unidos, señalaron los informantes.

    Las autoridades uruguayas trabajan en esos temas bajo una lógica de postergar todo lo posible las definiciones más complicadas, explicaron integrantes del oficialismo. El objetivo a corto plazo, añadieron, es ver qué sucede en las elecciones norteamericanas, donde los republicanos pueden perder control de alguna de las cámaras.

    Una derrota podría llevar a que “la presión afloje un poco”, especulan en el Poder Ejecutivo. Una fuente de Presidencia, no obstante, aseguró que una derrota del oficialismo en el Congreso difícilmente cambie la dinámica de la relación, dado el ejercicio del poder que despliega Trump.

    En el gobierno, además, identifican como un problema el hecho de que el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, lleve meses fuera del cargo por cuestiones de salud. Es un interlocutor muy valorado por las autoridades, subrayaron las fuentes.

    “Nosotros tenemos la ventaja de tener un embajador de Estados Unidos que vivió muchos años en Uruguay o que es tan uruguayo como norteamericano”, dijo Orsi a El Observador.

    Israel

    Aunque no concitan demasiada atención en la discusión local, en Presidencia consideran que las elecciones generales del 27 de octubre en Israel pueden tener consecuencias aún mayores a nivel mundial y también regional, dijeron las fuentes.

    La evaluación, en este caso, es que las elecciones podrán marcar una continuidad o un quiebre con la política desplegada por Benjamín Netanyahu y sus aliados.

    Selección semanal
    Ahorro

    Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

    Por Redacción Búsqueda
    Religión

    La visita de León XIV es una “ola positiva” para Uruguay, donde aún quedan resabios del “antiguo laicismo, medio trasnochado”

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    Capacitación

    Inefop cambia “paradigma” para “ser muy certero” en definir oferta de cursos e impactar en el empleo

    Por Redacción Búsqueda
    Transporte fluvial

    En la puja con Buquebus por ruta Montevideo-Buenos Aires, Colonia Express destaca su peso comercial

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa