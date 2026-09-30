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    Ana Ribeiro y Gerardo Caetano fueron incorporados a la Comisión de Nomenclatura de Montevideo

    La Intendencia de Montevideo los designó como asesores honorarios “en reconocimiento a su trayectoria y experiencia” en el campo de la historia y las ciencias sociales

    La Comisión Especial de Nomenclatura es el órgano asesor de la Intendencia de Montevideo en denominación de calles, plazas, espacios públicos, dependencias y servicios del departamento.

    La Comisión Especial de Nomenclatura es el órgano asesor de la Intendencia de Montevideo en denominación de calles, plazas, espacios públicos, dependencias y servicios del departamento.

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    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Intendencia de Montevideo (IM) incorporó a Ana Ribeiro y a Gerardo Caetano como asesores honorarios de la Comisión Especial de Nomenclatura “en reconocimiento a su trayectoria académica y a su experiencia en el estudio de la historia y la cultura uruguaya”. Así lo anunció la comuna a través de su página web el pasado jueves 24, al señalar que la designación fue dispuesta mediante una resolución departamental firmada por el intendente Mario Bergara y la secretaria general Viviana Repetto el 21 de setiembre.

    La Comisión Especial de Nomenclatura, creada en 1952 y ratificada su integración en 2021, es el órgano asesor del gobierno departamental en materia de denominación de calles, plazas, espacios públicos, dependencias y servicios del departamento. Su función es “dictaminar sobre las propuestas de nomenclatura”, al analizar su pertinencia histórica, cultural y social, para su posterior consideración por parte del ejecutivo departamental y de la Junta Departamental de Montevideo.

    Ana Ribeiro en el despacho del Ministerio de Educación y Cultura. Fotos: Javier Calvelo, adhocFOTOS

    Ana Ribeiro en el despacho del Ministerio de Educación y Cultura.

    Fotos: Javier Calvelo, adhocFOTOS

    Ribeiro es historiadora, docente e investigadora; es licenciada en Ciencias Históricas, con especialización en Historia Universal, por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Udelar). En 2008 obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en el Doctorado de Fundamentos de la Investigación Histórica de la Universidad de Salamanca, España.

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    Durante el período de gobierno pasado, Ribeiro se desempeñó como subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura y es autora de una extensa obra sobre historia nacional y rioplatense. “Su trabajo ha realizado aportes a la divulgación histórica y al análisis de la construcción de la identidad uruguaya”, destaca la IM en su web.

    Gerardo Caetano.

    Gerardo Caetano.

    Caetano, en tanto, es historiador y politólogo; es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigador de la Udelar, y fue director del Instituto de Ciencia Política entre 2000 y 2005. Es miembro de las academias de Letras y de Ciencias del Uruguay y cuenta con una extensa producción académica sobre historia política contemporánea, ciudadanía y democracia en Uruguay y América Latina.

    “Ambos integran el Sistema Nacional de Investigadores y han recibido distinciones nacionales e internacionales por su aporte a la investigación y a la cultura”, señaló la comuna.

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