Impuestos: tras dos meses de suba, la recaudación de DGI bajó 0,4% real en agosto

Después de dos meses con aumento, la recaudación de impuestos se redujo en agosto en valores reales respecto al mismo mes del año pasado.
En el descenso influyó la menor tributación por parte del conjunto de las empresas públicas al comparar con un año atrás
Después de dos meses con aumento, la recaudación de impuestos se redujo en agosto en valores reales respecto al mismo mes del año pasado.
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La Dirección General Impositiva (DGI) informó este martes 29 que recolectó $ 56.683 millones; eso significó un incremento a precios corrientes de 4,2%, aunque, quitando el efecto de la inflación, supuso una baja real de 0,4%.
A su vez, la recaudación neta —descontada la devolución de impuestos— fue de $ 48.572 millones, una disminución a valores constantes de 0,3%. La DGI aclaró en su comunicado que en esa baja influyó la caída de 3,9% de la tributación por parte del conjunto de empresas públicas, que fue parcialmente compensada por la mayor recaudación al sector privado (0,3%).
Entre los principales tributos, en agosto se dio una baja en la recaudación del IVA (-0,3%), del Impuesto Específico Interno (-4,4%) y del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (-6,3%). Por su lado, el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas creció 2,8%, siempre en comparación con igual mes de 2025.
En enero-agosto, la recaudación total neta aumentó 2,3%. La DGI es la principal fuente de ingresos para la caja del gobierno.
Estas estadísticas de la DGI se conocen pocos días después de que el Banco Central informó una medición con caída del Producto Interno Bruto en abril-junio, lo que alimentó el recálculo de las proyecciones de analistas y otros observadores privados, así como las discusiones políticas acerca de la marcha de la economía.