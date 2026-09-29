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    Impuestos: tras dos meses de suba, la recaudación de DGI bajó 0,4% real en agosto

    En el descenso influyó la menor tributación por parte del conjunto de las empresas públicas al comparar con un año atrás

    Sede de la DGI.&nbsp;

    Sede de la DGI. 

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de dos meses con aumento, la recaudación de impuestos se redujo en agosto en valores reales respecto al mismo mes del año pasado.

    La Dirección General Impositiva (DGI) informó este martes 29 que recolectó $ 56.683 millones; eso significó un incremento a precios corrientes de 4,2%, aunque, quitando el efecto de la inflación, supuso una baja real de 0,4%.

    A su vez, la recaudación neta —descontada la devolución de impuestos— fue de $ 48.572 millones, una disminución a valores constantes de 0,3%. La DGI aclaró en su comunicado que en esa baja influyó la caída de 3,9% de la tributación por parte del conjunto de empresas públicas, que fue parcialmente compensada por la mayor recaudación al sector privado (0,3%).

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    Entre los principales tributos, en agosto se dio una baja en la recaudación del IVA (-0,3%), del Impuesto Específico Interno (-4,4%) y del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (-6,3%). Por su lado, el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas creció 2,8%, siempre en comparación con igual mes de 2025.

    En enero-agosto, la recaudación total neta aumentó 2,3%. La DGI es la principal fuente de ingresos para la caja del gobierno.

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