Puerto: terminal de contenedores y trabajadores firmaron preacuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo

Luego de meses de negociación alternada con paralizaciones y afectación del comercio exterior en la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo, el grupo belga Katoen Natie —accionista mayoritario de Terminal Cuenca del Plata (TCP)— y el sindicato de la empresa aceptaron ayer miércoles 30 la última propuesta del Poder Ejecutivo.

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Tras las infructuosas reuniones y paralizaciones en la actividad portuaria nacional, que en las últimos días habían desencadenado “profunda preocupación” de parte de las navieras manifestada a través de una nota dirigida a seis ministros, medió el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó ayer el portal de El Observador.

Tras eso, en el Ministerio de Trabajo (MTSS) se concretó ayer la firma de la propuesta de acercamiento de la cartera con los ajustes negociados entre las partes por Presidencia. En la instancia, exenta de tensión, participaron el ministro de Trabajo, Juan Castillo, el subsecretario, Hugo Barretto, y la directora de Empleo, Marcela Barrios.

Logística Katoen Natie advierte “condiciones de alta fragilidad” en el Puerto de Montevideo por falta de dragado y tren

Se prevé que el viernes 2 se concrete la firma del convenio colectivo.

Entre los principales puntos de la propuesta, las partes accedieron a firmar el convenio por cinco años de plazo, algo a lo que el sindicato se resistía.

Otro de los puntos en los que no se llegaba a consensuar pero hubo “humo blanco” fue en la cantidad de jornales asegurados para unos 200 trabajadores, que son los de mayor antigüedad y para quienes se reclamaba asegurar 21 jornales al mes. Para esa plantilla, el acuerdo alcanzado los establecerá a partir de enero del 2027.

En tanto, las otras franjas de trabajadores con menor antigüedad en TCP pasarán a tener de 13 a 17 jornales y los que tenían 15 lograrán asegurar 19 jornales al mes.

En todos los casos, en octubre de cada año la empresa realizará una evaluación de los jornales asegurados por franja, que podrían llegar a incrementarse, aunque con un tope.

Las partes establecerán un monto intermedio entre las cifras que estaban en discusión, como partida extraordinaria que recibirán todos los trabajadores al momento de la firma del convenio y el pago de una “partida diferencial excepcional” de tipo compensatorio para el personal de tareas de mantenimiento y choferes de equipamiento Straddle Carrier a partir del 13 de julio.

El acuerdo también prevé la inclusión de una cláusula de paz.

“La aceptación de la presente propuesta supone la conformidad definitiva de ambas partes (...) quedando en condiciones de suscribir el convenio colectivo sin nuevos cambios”, indica el documento firmado.

Este 28 de setiembre, varias de las principales navieras que operan en el puerto capitalino (Maersk Uruguay, Ocean Network Express, CMA CGM Uruguay, Hapag Lloyd y Cosco Shipping Lines) habían solicitado la “mediación activa” de las autoridades para lograr una “solución inmediata de fondo que restituya la previsibilidad” para desarrollar la actividad de manera “confiable y segura para cualquier buque de contenedores”. En la misiva, fechada el 22 de setiembre pero dada a conocer por Informativo Carve esta semana, las navieras advertían sobre la “parálisis” en TCP y expresaban “alarma” por los graves perjuicios económicos y comerciales provocados por las paralizaciones en el marco del conflicto laboral.

Por su lado, esta semana la naviera ZIM anunció que dejará de operar con servicio directo en Uruguay a partir de noviembre, en el marco de la crisis logística que afectaba la actividad marítima y portuaria.

El ministro Castillo destacó la perspectiva que se abre para la firma de un convenio a cinco años.

Aun con el preacuerdo firmado, el Partido Colorado mantiene su intención de interpelar al ministro de Trabajo, dijo a Búsqueda el diputado Adrián Juri.

“Tras ocho meses y 44 días de paro, el conflicto al final no lo resolvió el Ministerio, sino que tuvo que intervenir Presidencia. Nos parece lamentable cómo quedó la imagen deteriorada en cuanto a la seguridad y la confiabilidad del puerto”, afirmó el legislador.

La convocatoria a Castillo, agregó, también apuntará a la conflictividad laboral en otras áreas productivas.