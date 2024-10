El "modelo 2014" y un elogio a la incertidumbre

La historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima.

Habría que completar un pizarrón con esa frase. Y a partir de ahí leer lo que sigue.

A lo largo de la campaña del 2014, las principales encuestadoras mostraban resultados repetidos y consistentes: el Frente Amplio estaba por debajo de la suma de blancos y colorados. La tapa de Búsqueda de la edición previa a aquella elección, que volví a leer antes de escribirte, reflejaba esos análisis. Es para el olvido.

Tabaré Vázquez parecía el único optimista en la coalición de izquierda. El candidato buscaba su segunda presidencia y le decía a quien quisiera escuchar que conseguirían la mayoría parlamentaria.

Tuvo razón. El Frente Amplio obtuvo 50 diputados, 15 senadores y un recorrido libre de obstáculos para triunfar en segunda vuelta.

Tabare Vazquez.jpg Tabaré Vázquez durante los festejos del Frente Amplio en 2014 Santiago Mazzarovich/adhocFotos

No solo blancos y colorados tenían motivos para la desazón. El entonces director de Cifra, Luis Eduardo González, un caballero siempre, escribió una disculpa pública.

“En la campaña probablemente subestimamos moderada pero sistemáticamente la intención de voto del FA. El resultado fue una imagen del mapa político nacional (el FA en camino a transformarse en la mitad menor del sistema) que las elecciones del domingo probaron estaba equivocada (el FA sigue siendo la mitad mayor)”, escribió en Búsqueda.

Este es un comparativo que publicó Búsqueda después de las elecciones. Opción Consultores y Radar salieron mejor parados que el resto en sus proyecciones.

Una idea en el freezer

El sábado al mediodía me escribió un dirigente colorado con el que había conversado dos noches antes. Me mandó por WhatsApp una captura de pantalla de un fragmento de una nota de El País.

—Te primerearon —escribió.

En nuestra cena le había contado que llevaba meses con esta idea del “modelo 2014” y el artículo que me pasó tenía este párrafo: “En el bloque multicolor también persiste la convicción de que la mayoría parlamentaria está a su alcance. La expectativa es que ocurra algo similar a lo que se vio por ejemplo en 2014 con el Frente Amplio, que siendo gobierno en un momento parecía debilitado en intención de voto pero en el tramo final captó gran parte de los que figuraban como indecisos”.

La hipótesis 2014 la mastico desde hace meses. Creo que la primera vez que la planteé fuera de casa, fue cuando hablé con el director de Opinión Pública de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, el 30 de julio, después de que participara en una actividad organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Volveríamos sobre ella varias veces en las semanas siguientes.

Y si no llegué a contarte esta idea antes es porque todavía me despierta dudas.

Unas que riman, otras que no

En la cena anual del CED, el jueves 10 por la noche, el candidato presidencial blanco Álvaro Delgado dijo que “el clima calmo de la campaña es porque no hay intención de cambio” y que “hay mayoría silenciosa en favor de la continuidad”.

Otra vez la “mayoría silenciosa”.

Cuando le pregunté a Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública de Opción Consultores, sobre ese concepto me dijo que, si acaso, sería más razonable hablar de una “minoría silenciosa relevante”.

¿Por qué? Porque las encuestas ubican al Frente Amplio arriba del 40%, pero la suma de los socios del oficialismo representa un bloque de tamaño similar. Es decir, hay 40% de votantes que apoyan la continuidad y no lo ocultan. No están callados. La hipótesis, entonces, sería que una cantidad de indecisos suficiente —o “relevante”, para usar el término de Porzecanski— otorgue al conjunto de la coalición una mayoría en el Parlamento.

La hipótesis de la “mayoría silenciosa” para pensar en un desenlace tiene el problema de que su característica principal es, justamente, que nadie sabe si existe o no hasta que se expresa.

Los estudios de opinión pública quizás captan un ruido, un rumor que sugiera la existencia de un apoyo al oficialismo que hoy no aparece en las encuestas de intención de voto.

Por eso Delgado evoca el 2014.

Delgado LP.JPG Álvaro Delgado y Luis Lacalle Pou Mauricio Zina / adhocFOTOS

Una cosa que rima hoy con aquella elección y que es clave para el candidato por el Partido Nacional es que la aprobación del presidente Luis Lacalle Pou es alta, según la última encuesta de Equipos Consultores, similar a la de José Mujica diez años atrás.

La falta de interés en el electorado por un cambio profundo en el rumbo del país aparece también en algunas encuestas. Aunque no está claro que sea otro “ruido” que delate una presencia silenciosa.

“La predisposición al cambio es baja, pero sí hay deseo de ajustes”, me explicó la directora de Cifra, Mariana Pomiés. Son pocos los que quieren la “continuidad exacta”. Así, “cuando uno ve tan poca disposición al cambio fuerte, uno pensaría que beneficia a la coalición, pero cuando mirás a votantes del Frente que están decididos a votar al Frente y que no quieren grandes cambios, sino ajustes, eso te genera algunas dudas”.

Hay cosas con el 2014 que no riman bien para el oficialismo.

El más evidente es que el ganador fue el Frente Amplio. Y, de acuerdo con Opción Consultores, la coalición de izquierda tiene hoy una intención de voto muy parecida a la de 2014. Además, el candidato oficialista era Vázquez (que abandonó el sillón presidencial en 2010 con una popularidad altísima) y su rival era un Lacalle Pou todavía inexperiente y más impopular que su versión 2019. Yamandú Orsi no es Vázquez, aunque tiene el mejor índice de popularidad de entre todos los candidatos que competirán el domingo 27.

Las encuestas de intención de voto muestran que el resultado electoral todavía es incierto, pero que el Frente Amplio tiene ventaja a esta altura del partido.

“En este contexto electoral en Uruguay, estamos viendo que hay corrientes que van en direcciones distintas. Hoy la corriente con más fuerza es la que favorece al Frente Amplio, pero no es la única corriente que vemos en el océano. Vemos en sentido contrario corrientes que operan a favor de la posible continuidad del oficialismo, desde la evaluación de la gestión de gobierno, con menos fuerza quizá desde el humor económico. Entonces esas dos corrientes oceánicas en algún momento van a colisionar y medirán su fuerza y decidirán el resultado final”, decía Zuasnabar a Búsqueda en agosto.

Lo desconocido

“La democracia involucra la institucionalización de la incertidumbre”, escribió en la década de 1990 el académico estadounidense Adam Przeworski. La característica esencial de un régimen autoritario, agregó, es que tiene una “capacidad efectiva de prevenir los resultados políticos que le serían muy adversos a sus intereses”.

La edición pasada de Derrotero Electoral admití que tengo un consumo problemático de podcasts conducidos por el académico británico David Runciman (también de sus libros, pero de eso capaz que doy detalles en el futuro). Te traigo evidencia fresca.

En una edición de Past Present Future, su show más reciente, Runciman conversó con la filósofa Shannon Vallor sobre inteligencia artificial usando como base del intercambio el libro Franquicia, de Isaac Asimov.

“La gente se olvida de que la democracia está pensada para ser impredecible”, dice Runciman. Desde la antigüedad la definición de la democracia “incorpora a la aleatoriedad”, mientras que “todas las otras” formas de elección “son predecibles y al final, la predictibilidad correlaciona con ser corrompible”.

Uruguay es estable, aunque eso no lo vuelve predecible. Y el sistema electoral es confiable. La clave de mirar al “modelo 2014” creo que no está en si repetirá el oficialismo o no. A nivel del análisis, al menos, es verlo con la perspectiva de que en aquella ocasión lo que puede haber fallado fue buscar certezas donde no las había.

Vallor en su conversación con Runciman da un paso más. Estamos en una época, dice, en la que la tecnología promete “mecanismos predictivos” que resuelvan nuestra vida sin “fricciones”. Con esa lógica, “la sorpresa es ruido” y lo impredecible, un error del sistema. Y eso “es lo opuesto a lo que es la democracia”.

