Yamandú Orsi-Ignacio Alonso: un primer encuentro informal con el Mundial 2030 como tema exclusivo

Durante el segundo semestre de este año, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Intendencia de Montevideo prevén presentar la licitación para la obra, que requerirá de una inversión estimada en US$ 160 millones. Ese monto, establecido como base y sujeto a aumentar, es el punto más sensible de la organización del Mundial en Montevideo. La AUF prevé que tanto la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contribuyan con un porcentaje del financiamiento, aunque relativamente bajo en comparación al total. El patrocinio de empresas también está fijado como fuente de ingresos, especialmente el posible naming del Centenario.

El grueso de la inversión, sin embargo, tendrá que tener al Poder Ejecutivo como protagonista en la intermediación de préstamos con bancos e instituciones y también en la asignación de recursos del Presupuesto Nacional. Estos son los ítems que la AUF pretende dialogar más en profundidad con Orsi. Durante el partido Uruguay-Argentina, se dejó abierta la posibilidad de programar una reunión en el futuro.

Deporte-Centenario-Tunel-Torre Homenajes-Calvelo-adhoc.jpg El Estadio Centenario debe estar en reformas para 2027 Javier Calvelo/adhocFOTOS

La intención de la AUF y de la Intendencia de Montevideo es que el Centenario entre en remodelación a más tardar en 2027. El escenario incorporará áreas comerciales internas y ofrecerá nuevas suites de hospitalidad. Eso implica cambios en la tribuna América, que tendrá que ser demolida para construir una tribuna con nuevos vestuarios para planteles y árbitros, áreas de calentamiento y sala antidopaje, salas de conferencias y zonas mixtas para atención de los futbolistas, palcos y zonas VIP, centro de acreditación, infraestructura para medios de comunicación, estudios de televisión, restaurantes, cafeterías, bares, estacionamientos y un centro de primeros auxilios.

El proyecto arquitectónico también establece la ampliación de la capacidad del Centenario a 63.000 espectadores, un nuevo sistema de iluminación y la instalación de un techo que cubrirá casi todo el escenario, a excepción del sector de la Torre de los Homenajes en la tribuna Olímpica.

La falta de certezas sobre el Mundial 2030

Antes de ingresar el viernes 21 al palco oficial, Orsi ofreció una rápida rueda de prensa en una de las entradas de la tribuna América. Habló del gusto de sus hijos por el fútbol, del astro argentino Lionel Messi, de su admiración por el entrenador Marcelo Bielsa y muy brevemente del Mundial 2030. “Hay que prepararlo”, sostuvo.

En diciembre, Alonso calificó al Mundial 2030 como “uno de los grandes temas país” que tendrá la administración Orsi durante los próximos cinco años. “Hay toda una continuidad que viene de los gobiernos anteriores y en ese sentido hay un traqueo que es mas fácil para el gobierno que entra”, opinó entrevistado en AUFTV, el canal oficial de la asociación.

Días después, mientras se realizaba la transición de gobierno, Orsi fue invitado al programa La mañana del fútbol en El Espectador Deportes, en el que se explayó sobre la organización del torneo y sus comunicaciones con Alonso y la AUF. “Todavía no he tenido contacto, todavía no tuvimos una reunión a ese nivel. Hay que sentarse a ver, tengo que ver bien el grado de compromiso que Uruguay asumió. Un grado de compromiso que no importa quién está en el gobierno porque es el Estado y no se puede andar mirando para atrás, hay que apechugar y resolver bien esto. Es inversión, a veces con sponsors funciona porque es mucha la plata”, dijo.

El 11 de marzo Orsi estuvo presente en la asunción de Alejandro Pereda como secretario nacional del Deporte, un organismo dependiente de Presidencia que en el pasado período de gobierno fue liderado por Sebastián Bauzá, presidente de la AUF entre 2010 y 2014 y un dirigente que, tanto en el deporte como en la política, apoyó continuamente la candidatura de Uruguay a ser sede del Mundial 2030.

Profesor en Educación Física, durante su discurso Pereda sostuvo que se enfocará en la promoción de la actividad deportiva como motor de salud física, mental y social, y como sustento de la comunidad y la convivencia; también mencionó la importancia de las competencias federadas para desarrollar atletas en todo el país. Luego, en rueda de prensa, fue consultado sobre el Mundial 2030 y admitió que es el tema en el que la nueva Secretaría Nacional del Deporte tiene “menos certezas”.

“Nos falta mucho por investigar e información por recabar. Tenemos una reunión pendiente con la AUF, que es el actor principal, el organizador del evento. Tenemos prevista una instancia para abordar el tema, también con la Intendencia de Montevideo porque acá hay cuestiones a planificar en cuanto al Estadio Centenario”, indicó Pereda, quien aclaró que, “por el momento no hay compromisos asumidos por la Secretaría Nacional del Deporte”.

Deporte-Lacalle Pou-Alonso-Dominguez-Bauza-Centenario-Presidencia.jpg Ignacio Alonso, a la derecha, mantuvo una relación fluida con el gobierno de Luis Lacalle Pou Presidencia de la República

La AUF espera concretar una reunión con Pereda en las próximas semanas para proporcionarle detalles y cifras sobre la remodelación del Estadio Centenario. El objetivo es que, al igual que ocurrió en la administración anterior con Bauzá —quien representaba al presidente Luis Lacalle Pou—, Pereda sea el enlace de Orsi durante el proceso de organización del Mundial 2030. La llegada con Pereda no solo busca facilitar el trabajo conjunto en la reforma del estadio, sino también fortalecer los lazos con el gobierno en un 2025 crucial para el fútbol uruguayo, ya que el 31 de diciembre vencen los derechos de televisación de los torneos de Primera y Segunda División.

A partir de julio la AUF queda habilitada para convocar una licitación, lo que anticipa un conflicto con Tenfield, que busca renovar el contrato en un contexto de tensiones crecientes con Alonso. Tras un gobierno de coalición que mantuvo una postura neutral respecto a Tenfield y a su dueño, Francisco Casal, Alonso espera que el actual Poder Ejecutivo adopte una postura similar.