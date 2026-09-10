En el Frente Amplio asocian freno del “desgaste” del gobierno al cierre de filas, la Rendición y la visibilización de medidas

La desaprobación a la gestión de Yamandú Orsi no paraba de crecer desde abril de 2025. Ese mes marcó 14%, según la medición de Equipos Consultores, y en junio de 2026 escaló a 53%. La última medición, la de agosto, muestra la primera caída, a 51%. El dato va en la misma línea que otras dos encuestas difundidas en las últimas semanas, de Factum y Cifra, que también muestran un leve repunte en la imagen del gobierno, lo que se traduce en un respiro para el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio.

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“El presidente parece recuperar algo de aire”, dijo Ignacio Zuasnabar, director de Equipos, el martes 8, al presentar en Subrayado la encuesta sobre el desempeño de Orsi como presidente. Zuasnabar destacó que es la primera medición en que “se descomprime” la desaprobación y que el gobierno parece haberse “estabilizado” en estos niveles en el último trimestre. Los dos puntos que descontó la desaprobación se complementan con dos puntos que sumó la aprobación entre junio y agosto: de 26% a 28%.

El director del think tank del Frente Amplio Fundación Liber Seregni, Agustín Canzani, presentó un análisis preliminar sobre los resultados de las encuestas el 31 de agosto en la Mesa Política de la fuerza política. Planteó que hay indicios de que “el desgaste” se frenó y de que parece comenzar un proceso de recuperación. A la espera del informe final, en los últimos días la dirigencia frenteamplista ha ensayado explicaciones sobre la estabilización de la imagen.

Dirigentes consultados por Búsqueda lo atribuyen al cierre de filas del Frente Amplio y el gobierno, a la aprobación en Diputados de la Rendición de Cuentas y a una mayor visibilización de medidas concretas del gobierno.

La Rendición de Cuentas era uno de los principales escollos para el gobierno, ya que no tiene mayoría en Diputados y la coalición republicana anunció tempranamente que no la votaría. Pero, tras sellar un acuerdo con Cabildo Abierto para votarla, el Frente Amplio reunió el 15 de agosto a su dirigencia y militancia en el teatro El Galpón, en un acto de celebración titulado “Un país con el rumbo justo”. Hablaron el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la vicepresidenta, Carolina Cosse. Fue un cierre de filas público, cuya relevancia fue mayor a los cruces de opiniones que se dieron en los días siguientes entre jerarcas, de acuerdo al análisis de la dirigencia. En El Galpón, partido y gobierno se mostraron juntos y alineados.

Ese acto también se enmarca en medidas adoptadas por el gobierno —algunas de ellas gracias al acuerdo con Cabildo Abierto—, como la unificación y el aumento de los montos de las transferencias para la infancia y la adolescencia, o la creación de 300 nuevos cargos de policía.

Esto se contrapone a la insatisfacción que generó en ciertas filas frenteamplistas la no concreción de algunas propuestas, como gravar con un impuesto extra al 1% más rico o la reducción de la jornada laboral.

Mientras tanto, el gobierno se afirma en cumplir lo que prometió en campaña y en la ejecución del Presupuesto aprobado el año pasado. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, explicitó esto al anunciar, el 25 de agosto en el Comité Chucarro, que su cartera empezará una gira por todos los comités de base de Montevideo, con una presentación por semana, porque “ahora” hay “más cosas para contarles” a los militantes.

La estrategia del oficialismo de reforzar su comunicación, ante el descontento que muestran las encuestas, incluyó anuncios por parte de integrantes del gabinete en dos instancias consecutivas. El 31 de agosto, Orsi y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informaron juntos en conferencia de prensa que el Sistema Nacional Integrado de Salud incorporó 12 medicamentos al formulario terapéutico. Al día siguiente y tras un Consejo de Ministros, tres integrantes del gabinete dieron otra conferencia de prensa con más anuncios. Cardona dijo que se presentará un proyecto de ley sobre política espacial y defendió la decisión de mantener el precio de los combustibles por segundo mes consecutivo; Lustemberg comunicó que se publicó la licitación para la construcción del Hospital de la Costa; y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció que el gobierno está “en proceso de definir y liquidar” los dos arbitrajes de la empresa operadora del puerto Montecon contra Uruguay.

El repunte en la imagen —o al menos el freno en el desgaste— que muestran las últimas tres encuestas dio a la dirigencia y la militancia un “empujón anímico”, destacó un dirigente. Y remarcó que el escenario al inicio del año próximo cambiará mucho si el gobierno lo comienza con su imagen en ascenso o en caída.

Reunión con líderes

En seis días, entre el viernes 4 y el miércoles 9, Orsi se reunió por separado con las autoridades de cinco de los seis partidos políticos con representación parlamentaria. Estos encuentros se generaron por iniciativa del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que le propuso al mandatario un encuentro con las demás colectividades para hacer aportes de cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará en Washington a fin de mes y en la que hablará el presidente.

Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Mauricio Zina / AdhocFotos

Debido a una queja del Partido Nacional por “furibundo ataque” contra el expresidente Luis Lacalle Pou —la bancada oficialista lo señaló como “el primer responsable político” de la fallida compra de patrulleras oceánicas al astillero Cardama—, Presidencia postergó los encuentros y resolvió hacerlos con cada partido por separado. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, fue el último en reunirse y este miércoles 9, tras el encuentro con Orsi, dijo a la prensa que “sería muy importante que el presidente del Uruguay pidiera una reapertura democrática en Cuba, que exigiera o reclamara elecciones libres con garantías en Nicaragua” y “apertura electoral en Venezuela”.