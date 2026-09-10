  • Cotizaciones
    viernes 11 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    En el Frente Amplio asocian freno del “desgaste” del gobierno al cierre de filas, la Rendición y la visibilización de medidas

    Tres encuestas muestran que se estabilizó la aprobación de la gestión de Yamandú Orsi y su dirigencia valora la importancia del “empujón anímico” en la fuerza política

    Alejandro Sánchez, Carolina Cosse y Fernando Pereira.

    Alejandro Sánchez, Carolina Cosse y Fernando Pereira.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich / AdhocFotos
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Por Nicolás Delgado

    La desaprobación a la gestión de Yamandú Orsi no paraba de crecer desde abril de 2025. Ese mes marcó 14%, según la medición de Equipos Consultores, y en junio de 2026 escaló a 53%. La última medición, la de agosto, muestra la primera caída, a 51%. El dato va en la misma línea que otras dos encuestas difundidas en las últimas semanas, de Factum y Cifra, que también muestran un leve repunte en la imagen del gobierno, lo que se traduce en un respiro para el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio.

    “El presidente parece recuperar algo de aire”, dijo Ignacio Zuasnabar, director de Equipos, el martes 8, al presentar en Subrayado la encuesta sobre el desempeño de Orsi como presidente. Zuasnabar destacó que es la primera medición en que “se descomprime” la desaprobación y que el gobierno parece haberse “estabilizado” en estos niveles en el último trimestre. Los dos puntos que descontó la desaprobación se complementan con dos puntos que sumó la aprobación entre junio y agosto: de 26% a 28%.

    El director del think tank del Frente Amplio Fundación Liber Seregni, Agustín Canzani, presentó un análisis preliminar sobre los resultados de las encuestas el 31 de agosto en la Mesa Política de la fuerza política. Planteó que hay indicios de que “el desgaste” se frenó y de que parece comenzar un proceso de recuperación. A la espera del informe final, en los últimos días la dirigencia frenteamplista ha ensayado explicaciones sobre la estabilización de la imagen.

    Leé además

    Verónica Piñeiro y Fernando Pereira en La Huella de Seregni, en 2024. 
    Oficialismo

    El Frente Amplio discute volver a tener varias vicepresidencias y evalúa mantener a Piñeiro

    Por Santiago Sánchez
    Video
    Entrevista

    “Este es el gobierno que tomó más medidas por la pobreza; el que se metió en Cerro Norte”, dijo Cecilia Cairo

    Dirigentes consultados por Búsqueda lo atribuyen al cierre de filas del Frente Amplio y el gobierno, a la aprobación en Diputados de la Rendición de Cuentas y a una mayor visibilización de medidas concretas del gobierno.

    La Rendición de Cuentas era uno de los principales escollos para el gobierno, ya que no tiene mayoría en Diputados y la coalición republicana anunció tempranamente que no la votaría. Pero, tras sellar un acuerdo con Cabildo Abierto para votarla, el Frente Amplio reunió el 15 de agosto a su dirigencia y militancia en el teatro El Galpón, en un acto de celebración titulado “Un país con el rumbo justo”. Hablaron el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la vicepresidenta, Carolina Cosse. Fue un cierre de filas público, cuya relevancia fue mayor a los cruces de opiniones que se dieron en los días siguientes entre jerarcas, de acuerdo al análisis de la dirigencia. En El Galpón, partido y gobierno se mostraron juntos y alineados.

    Ese acto también se enmarca en medidas adoptadas por el gobierno —algunas de ellas gracias al acuerdo con Cabildo Abierto—, como la unificación y el aumento de los montos de las transferencias para la infancia y la adolescencia, o la creación de 300 nuevos cargos de policía.

    Esto se contrapone a la insatisfacción que generó en ciertas filas frenteamplistas la no concreción de algunas propuestas, como gravar con un impuesto extra al 1% más rico o la reducción de la jornada laboral.

    Mientras tanto, el gobierno se afirma en cumplir lo que prometió en campaña y en la ejecución del Presupuesto aprobado el año pasado. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, explicitó esto al anunciar, el 25 de agosto en el Comité Chucarro, que su cartera empezará una gira por todos los comités de base de Montevideo, con una presentación por semana, porque “ahora” hay “más cosas para contarles” a los militantes.

    La estrategia del oficialismo de reforzar su comunicación, ante el descontento que muestran las encuestas, incluyó anuncios por parte de integrantes del gabinete en dos instancias consecutivas. El 31 de agosto, Orsi y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informaron juntos en conferencia de prensa que el Sistema Nacional Integrado de Salud incorporó 12 medicamentos al formulario terapéutico. Al día siguiente y tras un Consejo de Ministros, tres integrantes del gabinete dieron otra conferencia de prensa con más anuncios. Cardona dijo que se presentará un proyecto de ley sobre política espacial y defendió la decisión de mantener el precio de los combustibles por segundo mes consecutivo; Lustemberg comunicó que se publicó la licitación para la construcción del Hospital de la Costa; y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció que el gobierno está “en proceso de definir y liquidar” los dos arbitrajes de la empresa operadora del puerto Montecon contra Uruguay.

    El repunte en la imagen —o al menos el freno en el desgaste— que muestran las últimas tres encuestas dio a la dirigencia y la militancia un “empujón anímico”, destacó un dirigente. Y remarcó que el escenario al inicio del año próximo cambiará mucho si el gobierno lo comienza con su imagen en ascenso o en caída.

    Reunión con líderes

    En seis días, entre el viernes 4 y el miércoles 9, Orsi se reunió por separado con las autoridades de cinco de los seis partidos políticos con representación parlamentaria. Estos encuentros se generaron por iniciativa del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que le propuso al mandatario un encuentro con las demás colectividades para hacer aportes de cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará en Washington a fin de mes y en la que hablará el presidente.

    Yamandú Orsi y Álvaro Delgado.

    Yamandú Orsi y Álvaro Delgado.

    Debido a una queja del Partido Nacional por “furibundo ataque” contra el expresidente Luis Lacalle Pou —la bancada oficialista lo señaló como “el primer responsable político” de la fallida compra de patrulleras oceánicas al astillero Cardama—, Presidencia postergó los encuentros y resolvió hacerlos con cada partido por separado. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, fue el último en reunirse y este miércoles 9, tras el encuentro con Orsi, dijo a la prensa que “sería muy importante que el presidente del Uruguay pidiera una reapertura democrática en Cuba, que exigiera o reclamara elecciones libres con garantías en Nicaragua” y “apertura electoral en Venezuela”.

    Selección semanal
    Bolsas

    Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Estados Unidos suma en Uruguay a un especialista en crimen organizado

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Tecnología

    El gobierno prevé nuevas fuentes de energía para los centros de datos y descarta por ahora la opción nuclear

    Por Redacción Búsqueda
    Financiamiento

    Hay “continuos obstáculos” para el crédito formal a mipymes; BID Lab prevé préstamo a la ‘fintech’ Paigo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa