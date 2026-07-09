En el oficialismo minimizan deudas de Orsi aunque reconocen preocupación por no lograr dominar la agenda

El Mundial, las polémicas sobre Marcelo Bielsa y el desempeño del portero uruguayo Fernando Muslera, además de las vacaciones de julio, le dieron una suerte de tregua al gobierno. Incluso logró tomar el centro del ring a principios de mes con su proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Pero un hecho volvió a ponerlo en aprietos y le dio a la oposición materia prima para volver a dirigir sus misiles contra Presidencia.

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Una investigación del informativo de Radio Carve reveló que el mandatario tenía una deuda del Impuesto de Primaria de $ 5.609 por una casa adquirida en 2024, que incluía todo el ejercicio de 2025 y la primera cuota de 2026, más multas y recargos. A su vez, informó que la primera vivienda familiar de Orsi, que en febrero de 2025 quedó en manos de su esposa tras una separación de bienes, tenía obras no declaradas ante la Dirección Nacional de Catastro, como una piscina y un área construida.

Desde Presidencia respondieron a dicho medio que Orsi pagó la deuda ni bien fue consultado por el tema, y que la familia se encontraba realizando los trámites de actualización de planos ante la Intendencia de Canelones, para luego hacer una “eventual actualización en Catastro”. Fuentes de la comuna dijeron a Búsqueda , en cambio, que el proceso fue al revés: el lunes 6 se inició un trámite en Catastro que luego irá a la Intendencia de Canelones para regularizar las obras.

A diferencia de lo ocurrido con el episodio de la camioneta Hyundai híbrida Santa Fe — vehículo que el mandatario adquirió con un descuento y que pagó parcialmente con un auto donado para su campaña — la defensa del presidente en el oficialismo fue por otros carriles. En la Torre Ejecutiva la reacción fue restarle importancia. Fuentes del entorno del mandatario dijeron que se trata de un episodio que “le puede pasar a cualquier uruguayo”. Señalaron además que el presidente se ocupa él mismo de pagar sus cuentas, lo que explicaría el olvido. También insistieron en lo poco significativo de los montos adeudados y cuestionaron el trabajo periodístico.

No obstante, en el oficialismo reconocen que el tema logró colarse en la agenda mediática y ocupar el centro del ring. La respuesta hasta ahora ha sido no magnificar el tema y dejar “que se apague solo”, de acuerdo con las fuentes. Sin embargo, tanto desde el gobierno como en la bancada del Frente Amplio insisten en señalar la información vinculada a la exvivienda de verano del expresidente Luis Lacalle Pou en La Paloma, divulgada por el periodista Eduardo Preve en X, en un intento de contrarrestar la atención que produjo la situación de Orsi.

El mismo lunes 6 en que se divulgó el informe de Carve, Preve informó en la red X que la antigua casa de verano de Lacalle Pou mantenía una deuda de $ 30.000 desde 2023 (cuando todavía era presidente), aunque la obligación del pago había recaído sobre su exesposa, Lorena Ponce de León, tras la separación. Preve comunicó al día siguiente que, tras su publicación en X, se había pagado la deuda. En la Torre Ejecutiva cuestionan que esta información no haya tenido la misma repercusión; “no se está midiendo con la misma vara”, afirmó una fuente de Presidencia.

El tema, aseguraron desde el Frente Amplio, tampoco se trató en la reunión de la Mesa Política del lunes 6, donde el ministro de Economía, Gabriel Oddone, hizo una exposición sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. “Es una operación política desesperada por buscar cosas. No se discuten esas cosas”, sostuvo a Búsqueda Gabriela Luna, representante del Movimiento de Participación Popular (MPP) en la Mesa Política. Por su parte, Sebastián Valdomir, diputado de ese mismo sector, dijo que al tema no se le dio “relevancia”. No obstante, afirmó que está “sorprendido” con el “volumen que le quiso dar la oposición” al expresar, por ejemplo, que el actual era el “peor gobierno de 1985 para adelante”, lo que, a su juicio, “es un poco mucho”.

La oposición, de hecho, dijo que avanzará con el tema. Quien afirmó que el de Orsi era el “peor gobierno” desde 1985 hasta la fecha, el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, dijo en una rueda de prensa que los legisladores de su partido “harán los pedidos de informes correspondientes para confirmar los hechos que aparecieron en la prensa”. Además, opinó que de ser “cierto” sería un “hecho bochornoso”, y que el presidente es “el primero en no cuidar la institucionalidad del país”.

En tanto, en el Partido Colorado el que tomó la bandera de los reclamos fue el senador y líder de Unir, Andrés Ojeda. Tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, dijo que el presidente debería dar “explicaciones” por las deudas, y sostuvo que el caso es similar al del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, quien no presentó la finalización de obras de ampliación de su casa de verano ante Catastro, según reveló el año pasado el programa radial La pecera. “Hemos sido mesurados y no hemos salido a buscar sangre salvajemente”, resaltó.

Las reacciones de la oposición irritaron al gobierno, aunque las fuentes de Torre Ejecutiva resaltaron que no todos los actores de la coalición republicana actuaron del mismo modo, y valoraron las actitudes del senador colorado Pedro Bordaberry o del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

No obstante, dentro del oficialismo, por más que oficialmente la estrategia fue minimizar la situación, algunas fuentes del Secretariado admiten que Orsi debió ser más prolijo con el manejo de sus finanzas, más aún luego de la renuncia de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo, a dos meses de comenzar el gobierno, por tener deudas del Impuesto de Primaria y terrenos sin regularizar. “Cuando sos presidente tenés que estar en los detalles, si es algo público, con más razón, y si sos de izquierda, aún más”, dijo un dirigente que participa en esa instancia.

Incluso dentro del Frente algunos dirigentes comenzaron a reenviarse con tono jocoso un discurso que Orsi dio con motivo del 125 aniversario de Los Cerrillos en 2021 y que fue recogido en aquel entonces por Montevideo Portal, dos días después de que el programa periodístico Santo y seña diera a conocer irregularidades en la vivienda que había construido el senador comunista Óscar Andrade. “En el pago chico todos los eneros juntan sus pesitos para pagar sus tributos. ‘La planilla’, dicen los más veteranos, ‘hay que pagar la planilla’. Con ese sentido de la responsabilidad, que no precisan que les vayamos a golpear la puerta —porque es un sentido de pertenencia y de retribución para que las cosas pasen—, desde cada rincón, desde cada pago chico, nos plantean que consigamos los recursos para hacer las cosas”, dijo el presidente en aquella oportunidad.