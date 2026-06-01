Orsi entregó un auto donado para su campaña electoral como parte del pago de la camioneta Hyundai

Yamandú Orsi entregó un vehículo que había sido donado para su campaña electoral de 2024 como parte del pago de la camioneta Hyundai que compró días antes de asumir el cargo, según reconstruyó Búsqueda con distintas fuentes.

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En febrero de 2025 el entonces presidente electo compró una Hyundai modelo Santa Fe, híbrida, por US$ 54.000, según surge de la factura que Presidencia de la República entregó a la periodista y conductora de Así nos va, Patricia Madrid. De acuerdo a esa factura, el presidente pagó US$ 25.000 menos que el valor de mercado de ese vehículo (US$ 79.000), que además había sido el monto informado en su declaración jurada.

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La falta de claridad sobre cómo pagó la camioneta y si fue beneficiado con un “descuento” a pocos días de asumir la Presidencia , algo sugerido el sábado 30 por el propio Orsi, está en el centro de la controversia a nivel político desde hace una semana. Las suspicacias sobre el presunto descuento fueron abonadas por el hecho de que pocos días después de la compra, Orsi utilizó en la ceremonia de asunción presidencial un coche eléctrico Hyundai y de la misma automotora, facilitado por la concesionaria Fidocar, representante de la marca en Uruguay.

Madrid informó en su programa que cuando le enviaron la factura, desde Presidencia le dijeron que había pagado con la entrega de un solo auto, el Hyundai del año 2020, y el resto mediante una transferencia en dólares. La explicación, contó la periodista, no detallaba cuánto del monto quedaba cubierto por el auto usado y cuánto pagó Orsi.

Fuentes al tanto del negocio dijeron a Búsqueda que Orsi entregó dos vehículos como parte del pago, y no solo uno: un Hyundai del 2020 de su propiedad y un Renault Stepway que había sido donado por la automotora CarOne durante la campaña electoral de la fórmula presidencial del Frente Amplio.

La rendición de cuentas de la campaña que presentó el Frente Amplio a la Corte Electoral, en la que detalla gastos e ingresos, muestra que CarOne entregó un vehículo cero kilómetros el 1 de octubre del 2024 y que tenía un costo de $ 853.620 (unos US$ 20.500).

Ingresos-FA-camioneta Fragmento de la rendición de cuentas presentada por el Frente Amplio a la Corte Electoral.

Fuentes de Presidencia confirmaron esta tarde a Búsqueda que Orsi efectivamente entregó dos vehículos como parte del pago de la camioneta. Y aseguraron que la Renault Stepway fue una “donación personal” de CarOne a Orsi. Dijeron que el mandatario organizó una rifa con el vehículo como premio y que lo recaudado lo donó al Frente Amplio. Además, afirmaron que nadie ganó la rifa, por lo que el vehículo siguió en manos del entonces candidato.

Desde el entorno del presidente dijeron que para adquirir la camioneta en febrero de 2025 por US$ 54.000, Orsi entregó los dos vehículos y realizó una transferencia por unos US$ 15.000.

Las fuentes de Presidencia afirmaron que todo lo vinculado con la “donación personal” y la posterior rifa fue declarado ante la Corte Electoral y se comprometieron a enviar en los próximos días a Búsqueda la documentación que sustentaría esa versión.

Hasta ahora, pese a las reiteradas consultas de Búsqueda y de otros medios de comunicación, Presidencia no explicó con claridad la diferencia entre el precio de mercado de la camioneta y el monto pagado por Orsi. El pasado fin de semana en rueda de prensa el presidente dijo que cuando veía un descuento se tiraba “de cabeza”, dando a entender que efectivamente recibió una rebaja en el precio. Sin embargo, fuentes de la automotora pusieron en duda la versión de que Orsi haya obtenido un descuento de US$ 25.000.

Este lunes 1, en un video, el presidente reiteró que se trató de una rebaja. Aseguró que la automotora le ofreció cambiar su Hyundai 2020 por una versión 2024 del mismo modelo “a un precio razonable” y que aceptó la propuesta. “El valor de la operación está registrado en la factura que oportunamente presenté, así como mi patrimonio e ingresos están presentados en mi declaración jurada”, subrayó. Pidió disculpas si su “proceder ofendió” a alguien y negó que el cambio de camioneta y el descuento que recibió estuviera vinculado con la elección de un auto eléctrico Hyundai para usar el día de la toma de posesión.

“Es verdad también que pude acceder al nuevo auto porque el precio era razonable, lo reconozco, pero jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme en un automóvil seguro, sin generar un gasto extra al Estado”, dijo Orsi en el video subido a la web y redes sociales de la Presidencia. “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora”, añadió el mandatario.