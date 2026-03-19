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    Frases de la semana

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “El agua bajó y estamos todos en ropa interior”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, en conferencia de prensa, al anunciar medidas para mejorar la competitividad y disminuir la burocracia, en referencia a los desafíos que plantea la baja inflación, martes 17)

    “Escribí esta película para mis hijos. Para pedirles perdón por el desastre que dejamos en este mundo que les estamos entregando, pero también con el ánimo de que ellos sean la generación que nos traiga algo de sentido común”. (Director y guionista de la película Una batalla tras otra, Paul Thomas Anderson, en la ceremonia de los Premios Oscar, domingo 15)

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    “Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá seguramente, sobre todo teniendo en cuenta cierto funcionamiento de la Justicia en la Argentina”. (Expresidenta argentina Cristina Fernández en su declaración por el caso conocido como “los cuadernos”, en el que se la acusa de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a empresas ligadas a las obras públicas, martes 17)

    “Los neoliberales parece que me están abrazando, me están invitando a participar. Bueno, no, en ese club nunca voy a estar”. (Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una transmisión en vivo en sus redes sociales en la que explicó su propuesta de que pequeños ahorristas privados puedan invertir en empresas públicas, domingo 15)

    “Una característica de los tupamaros que ha pasado inadvertida a analistas es su distancia de la realidad”. (Político y analista Juan Martín Posadas, en su columna semanal en El País, domingo 15)

    “Hoy Bolivia ha generado un hecho trascendental no solo para nuestra nación, sino también para la región. Uno de los narcotraficantes considerados entre los cuatro más grandes del continente ha caído bajo el rigor y la capacidad de las instituciones del Estado”. (Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, viernes 13)

    “El Pablo Escobar de la era moderna”. (De una declaración de la DEA al referirse al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Montevideo Portal, domingo 15)

    “El Frente Amplio no es un narcopartido, pero, sin dudas, todas sus decisiones están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven”. (Senador del Partido Nacional, Sergio Botana, entrevistado en el programa 5 sentidos de Canal 5, martes 17)

    “Se trata de afirmaciones de extrema gravedad, irresponsables y absolutamente carentes de sustento. No solo agravia a una fuerza política con una larga trayectoria democrática, sino que también deteriora la calidad del debate público en un tema que exige máxima seriedad”. (Declaración de la Bancada de Senadores del Frente Amplio ante los dichos del senador blanco Sergio Botana, miércoles 18)

    “Nadie en el gobierno, ni ninguno de los actores políticos del Frente Amplio, ha podido explicar públicamente por qué no quieren votar como fiscal de Corte a Mónica Ferrero”. (Senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, al informar en conferencia de prensa que su partido decidió promover que la coalición republicana intente garantizar la continuidad de Mónica Ferrero en la conducción de la Fiscalía General de la Nación hasta 2030, lunes 16)

    “Estos chiquilines no sé en qué país se piensan que viven, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que sufran las consecuencias de este acto vandálico”. (Presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Jaime Saavedra, sobre dos internos del centro de rehabilitación ubicado en Bulevar Artigas y Cufré, que tomaron de rehenes a dos funcionarias y se amotinaron, rueda de prensa, sábado 14)

    “En Uruguay existe una justicia para pobres y otra para ricos, como existe una salud para pobres y otra para ricos”. (Prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, entrevistado por VTV Noticias, lunes 16)

    “Nadie quiere que se repita lo de los puentes”. (Canciller, Mario Lubetkin, consultado en rueda de prensa sobre el rechazo del gobernador de Entre Ríos, Argentina, Rogelio Frigerio, a la ubicación de una planta de hidrógeno verde que proyecta instalarse en Paysandú y que, en un evento, afirmó que los países no deben repetir un conflicto como el que mantuvieron por la planta de celulosa de Fray Bentos, miércoles 18)

    “No deja de preocuparnos cuando no se ven claros los objetivos. Y cuando fuerzas afines al gobierno se alinean ciegamente con los totalitarismos de turno”. (Expresidente colorado Julio María Sanguinetti, al referirse a la política internacional de la actual administración del presidente Yamandú Orsi, semanario digital Correo de los Viernes, viernes 13)

    “Estados Unidos trabaja en un misil con una capacidad de destrucción total que garantizará la paz definitiva en la Tierra y en solo 30 minutos”. (Título de una nota del diario satírico español El Mundo Today, martes 17)

    “Soy una mujer renacida desde lo más abajo y ahora convertida en puro fuego, en pura potencia. Vuelvo a sentir que vuelo, que despego”. (Atleta venezolana Yulimar Rojas, que, tras una lesión en el tendón de Aquiles, busca su octavo título mundial en salto triple en los Mundiales indoor en Torun, Polonia, El País de Madrid, miércoles 18)

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