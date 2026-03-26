Frases de la semana

“Por supuesto, no tiene los atributos o las ventajas que consideramos que tiene el túnel, pero tiene otras: tiempo de ejecución, costos e implica intervenciones importantes, en algunos sentidos, de algunas calles de Montevideo. Hoy puedo decir que tenemos sobre la mesa una propuesta que resuelve todo por superficie y eso era lo que le habíamos pedido a Montevideo”. (Presidente Yamandú Orsi luego de una reunión en la que el intendente de Montevideo, Mario Bergara, le presentó una propuesta con modificaciones para el proyecto de reforma del transporte, rueda de prensa, martes 24)

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“Una lástima que no se lleve adelante, todas las grandes obras tienen polémica, a veces hay que animarse”. (Diputada del MPP Julieta Sierra, al lamentar, en una publicación en su cuenta de X, que el gobierno decida descartar la idea de soterrar un tramo de 18 de Julio como parte de la reforma del transporte, martes 24)

Política y género Legisladoras y dirigentes de la coalición quieren impulsar debate sobre ley de paridad en la interna de sus partidos

Gestión de gobierno El Mides “tensionado” por su debilidad institucional y una disconformidad creciente en el MPP y otros sectores

“La gente está cansada y desesperanzada, lo cual siempre es un problema, y más en el momento coyuntural en el que estamos”. (Politólogo y director de la empresa consultora Equipos, Ignacio Zuasnabar, semanario Crónicas, viernes 20)

“Es un ganar-ganar para la ciudadanía y también para la empresa pública”. (Ministra de Industria, Fernanda Cardona, en una conferencia de prensa en la que anunció, junto con el presidente Yamandú Orsi, que UTE emitirá obligaciones negociables para financiar la inversión en una planta de energía solar en Baygorria, lunes 23)

“Desilusionó un poquito”. (Expresidente de Ecuador, Rafael Correa, al reconocer que no esperaba que el gobierno de Yamandú Orsi fuera el primero en reconocer a Daniel Noboa como presidente ecuatoriano mientras la oposición en ese país denunciaba un presunto fraude, Desayunos informales de Teledoce, viernes 20)

“Hoy es otro proyecto, que es mejor que lo que tenemos hoy, pero no mejor de lo que habíamos propuesto originalmente”. (Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la alternativa propuesta por la Intendencia de Montevideo para evitar soterrar un tramo de 18 de Julio como parte de la reforma del transporte, Subrayado de Canal 10, miércoles 25)

“En ningún caso estoy en condiciones de decir que comparto lo que fue hecho, pero no estoy muy seguro de que resolver el problema que la economía argentina tenía tuviera muchas opciones muy diferentes a lo que fue hecho” (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, sobre la gestión económica del presidente argentino Javier Milei, la diaria, domingo 22)

“Entran el plan de seguridad, la reforma del Código del Proceso Penal y la Rendición de Cuentas. Entonces, la investigadora de (la estancia) María Dolores no sé para quién va a ser prioridad. Yo olfateo que no va a ser un tema primordial y que va a morir”. (Diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone sobre la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por presuntas irregularidades del Instituto Nacional de Colonización en el proceso de compra de la estancia María Dolores, la diaria, martes 24)

“La tarea que le asignó la política a Sebastián Da Silva es ser un terraja”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entrevistado por el periodista César Bianchi en el programa de streaming La mar en coche, jueves 19)

“Buscaremos crear condiciones para una comunidad inteligente”. (Directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, Silvia Nane, entrevistada por Info capital de TV Ciudad, viernes 20)

“Los principios varelianos se mantienen: nadie propuso otros. Nadie ha podido superarlos”. (Exministro de Educación y Cultura, abogado y analista político Leonardo Guzmán, en su columna semanal en El País, viernes 20)

“La soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad”. (Primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un video publicado en su cuenta de X, al reconocer la derrota en las urnas del referéndum impulsado por su gobierno para aprobar una reforma judicial, lunes 23)

“Mi familia está feliz, son hinchas y asiduos concurrentes al Gran Parque Central. Desde hoy tienen doble motivo para seguir yendo. Espero que ellos no me insulten”. (Nuevo director técnico de Nacional, Jorge Bava, en la conferencia de prensa en la que fue presentado en el cargo, lunes 23)

“¡Quiero irme ya a casa! ¡No puedo más! ¡No puedo más, tío! ¡No puedo más!”. (Tenista español Carlos Alcaraz a su equipo, durante el partido que terminó perdiendo frente a Sebastian Korda en el Miami Open, El País de Madrid, lunes 23)

“A pesar de bastones y sillas de ruedas, ‘las locas’ seguimos de pie”. (Activista argentina por los derechos humanos Taty Almeida, integrante de la ONG Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en vísperas del 50º aniversario del golpe de Estado, El Diario AR, lunes 23)

“¿Quién sabe más sobre sorpresas que Japón?”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre por qué no avisó a Japón sobre sus planes de atacar Irán, haciendo referencia al ataque en Pearl Harbour durante la Segunda Guerra Mundial, The New York Times, jueves 19)