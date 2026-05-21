Frases de la semana

“La orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones”. (Alba González, representante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en la conferencia de prensa previa a la Marcha del Silencio, martes 19)

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“No voy a hacer muchas declaraciones en este tema porque tengo directiva del mando de que esto lo maneja el Ministerio de Defensa. Lo único que sí me gustaría aclarar es que el Ejército no esconde nada. Nada más”. (Comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, en entrevista con Radio Carve, miércoles 20)

Yamandú Orsi El gobierno expuesto a encuestas negativas y muestras de descontento empresarial y del PIT-CNT

“Creo que hay una luz amarilla prendida, hay que analizarlo con profundidad. Me parece que nuestro gobierno, quizás, no ha podido transmitir el grado de degradación de varias cuestiones que encontró cuando tomó las riendas”. (Vicepresidenta Carolina Cosse, luego de que la última encuesta de Equipos Consultores reflejara un aumento en la desaprobación del presidente, programa Arriba gente de Canal 10, viernes 15)

“El gobierno no puede funcionar según las encuestas”. (Senadora frenteamplista Blanca Rodríguez consultada sobre la caída de la aprobación de Yamandú Orsi, Desayunos informales de Teledoce, miércoles 20)

“Extraña y preocupa este movimiento apartando al fiscal que lleva adelante las investigaciones sobre dos temas sensibles”. (Senador del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani, sobre el traslado a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen del fiscal Alejandro Machado, que trabajaba en Delitos Económicos e investigaba el caso Cardama y el del pasaporte otorgado a Sebastián Marset, publicación en X, viernes 15)

“Si el propio fiscal es el que solicita trasladarse, no hay ninguna mano negra de ningún tipo”. (Senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, Cinco sentidos de Canal 5, viernes 15)

“Si nos preocupaba tanto que en la administración Mujica hubiera dos equipos económicos paralelos —uno en el pragmático MEF (Ministerio de Economía) y otro en la utópica OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto)—, hoy podemos decir que estamos mucho peor: hay dos gobiernos paralelos. Uno con agenda más o menos pro libre mercado y el otro francamente estatista. O mejor digamos, lisa y llanamente kirchnerista”. (De un editorial del diario El País, viernes 15)

“Lo que nos favorece es la uruguayez. Hay un sentimiento de pertenencia que pasa por ahí, teniendo en cuenta la gran oferta de entretenimiento y cinematográfica”. (Conductor del informativo central de Teledoce, Aldo Silva, sobre por qué los noticieros en Uruguay mantienen un buen nivel de audiencia en tiempos de streaming y plataformas, programa Aire rico de Del Sol FM, lunes 18)

“Tenemos un gobierno para hacer las cosas que queremos en beneficio de los más infelices. Lo otro es verdurita”. (Escritor y exguerrillero tupamaro Mauricio Rosencof, la diaria, sábado 16)

“Quedó regalado como perejil de feria“. (Senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, en referencia al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, Telemundo, jueves 14)

“¿Adiós a las mesas de comedor? La nueva moda en las casas es no tener muebles porque no caben”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, viernes 15)

“El Festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina”. (Mensaje emitido por la cadena pública Radio Televisión Española —RTVE— previo al inicio de la final del 70° concurso Eurovisión, domingo 17)

“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”. (Expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de liderar una trama para obtener “beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias” en el rescate que hizo el gobierno de ese país de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, video enviado a medios de comunicación, miércoles 20)

“El gobierno de Rodrigo Paz, en seis meses, ha desmantelado totalmente la economía del pueblo boliviano”. (Feliciano Vegamonte, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, sobre las protestas en ese país de sindicatos y organizaciones, agencia RFI, martes 19)

“Solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”. (Comunicado del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente cargos contra Raúl Castro por el derribo hace 30 años de dos aviones estadounidenses y el asesinato de sus cuatro tripulantes, miércoles 20)

“Es casi seguro que el papa (León XIV) venga aquí en noviembre. Pero no lo puedo confirmar oficialmente porque yo no tengo la confirmación oficial”. (Cardenal Daniel Sturla, El País, miércoles 20)

“No se trata de que sea difícil distinguir lo verdadero de lo falso: es que ya no importa”. (Docente y escritor uruguayo Sandino Núñez, semanario La Mañana, viernes 15)

“Sigo levantándome”. (Virólogo Gonzalo Moratorio al ser homenajeado en el Parlamento como Héroe Contemporáneo del Bicentenario, jueves 14)

“Existe mucho tabú todavía”. (Futbolista uruguayo del Barcelona, Ronald Araújo, sobre la salud mental en el fútbol, programa La revuelta, martes 19)

“En el cine prefiero ver historias de quiebres, ver a los personajes rotos”. (Actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro, El País, domingo 17)