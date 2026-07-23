Frases de la semana

“A Orsi le diría que no sintoniza con la velocidad, intensidad y expectativas del votante”. (Director de la empresa consultora Factum, Eduardo Bottinelli, El Observador, sábado 18)

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“El problema de calle viene creciendo, nunca paró de crecer ¡Nunca! Ni nosotros cuando estábamos antes, ni el gobierno anterior, ni ahora. Sigue creciendo. No es que podamos tirarnos la culpa uno a otro, porque ninguno supo qué hacer. Hemos sido un fracaso absoluto como política pública, y no solo nosotros, es en el mundo también”. (Directora de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Mercedes Clara, al participar de una actividad en un comité de base del Frente Amplio en Jacinto Vera, El Observador, miércoles 22)

“Este es el secreto de esta selección. El mensaje es ir a por el partido desde el principio, ser valientes. Lo hemos sido y somos campeones”. (Capitán de la selección española Rodrigo “Rodri” Hernández que se consagró campeona del mundo en Estados Unidos, RTVE, domingo 19)

Fiscalía Al oficialismo le preocupa la demora en designar un fiscal de Delitos Económicos y estudia oponerse al candidato de Ferrero

“Siempre vamos a estar construyendo cárceles si no hacemos más que institucionalizar el problema”. (Daniel Radío, nuevo comisionado parlamentario para el sistema carcelario, La mañana de la diaria, martes 21)

“Lo que puedo intuir es que, frente a esta estrategia nueva que estaba siendo exitosa para reducir la violencia en ciertos barrios, esto llevó seguramente a la delincuencia o a ciertos actores criminales a moverse hacia otros barrios aledaños o a Canelones, por ejemplo, donde vimos un aumento bastante considerable” . (Gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio deI Interior, Diego Sanjurjo, sobre el incremento de homicidios en el primer semestre de 2026, Panorama informativo de la diaria Radio, martes 21)

“Don José Pepe D'Elía nos educó con un concepto que es los acuerdos son para cumplirse. Eso es muy importante”. (Presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, al expresar en rueda de prensa, tras una reunión con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, su molestia con el hecho de que el gobierno no avance en la creación de un organismo público que gestione el pilar de ahorro individual de la seguridad social de forma centralizada, martes 21)

“Las prioridades del gobierno están inscriptas dentro de un marco de prudencia fiscal que determina la realidad”. (Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, entrevistado por Crónicas, viernes 17)

“Yo decidí, asesorado por la Armada Nacional, en reiteración real, con fundamentos técnicos. Con un agregado que es muy importante. (...) Una vez que tomamos la decisión, no hubo ningún recurso ni impugnación de las otras empresas sobre la decisión tomada”. (Senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, Javier García, al comparecer ante la comisión especial del Parlamento que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama, lunes 20)

“Ustedes están aquí porque esto es real, porque la situación empeora y ya no se puede negar ni ignorar; ha llegado el momento de aplastar este mal para siempre”. (Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al encabezar el jueves 16 un evento titulado Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, en el que se refirió a los tupamaros, entre otros movimientos, lunes 20)

“Si el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quiere venir a apoyar a mi adversario, que venga, que monte un comité, porque vamos a derrotarlos a todos en nombre de la defensa de la democracia en este país”. (Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto en Brasilia en el que el Partido Democrático Laborista oficializó el apoyo a su relección, martes 21)

“Mundial 2030: estiman que últimos detalles del nuevo Centenario se terminarán durante el entretiempo del partido inaugural”. (Título de la sección de humor de la diaria, martes 21)

“En la comunidad estamos acostumbrados a tratarnos así”. (Exdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Collette Spinetti, en referencia a unos audios filtrados en los que insulta a algunos jerarcas del gobierno, programa radial Doble click de Del Sol FM, jueves 16 )

“La industria necesita tener estatus científico y académico”. (Directora de la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina, Noelia Speranza, al referirse a la industria farmacéutica y los laboratorios, Brecha, viernes 17)

“Estar en el escenario es como estar en casa”. (Música uruguaya Florencia Núñez antes de presentar un show en Buenos Aires, Todo Noticias, jueves 16)

“Si esto puede servir de algo es para las que vienen. Mucho más allá de los medios de comunicación. Para las niñas que serán adolescentes, para las adolescentes que serán mujeres. Para que ninguna de ellas tenga que vivir violencia basada en género. Para que, por sobre todo, tengan la libertad y la fuerza para opinar, debatir, y saber cuándo y cómo decir ‘no’”. (Periodista uruguaya Sofía Romano luego de ser agredida verbalmente por el director técnico Juan Ramón Carrasco en el programa de streaming Llenos de mística de El Observador, la diaria Radio, lunes 20)