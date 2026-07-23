En desacuerdo con Antel por el contrato del fútbol uruguayo, Tenfield busca respaldo político en el gobierno

Siete meses después de iniciado el nuevo contrato del fútbol uruguayo, Tenfield y Antel todavía no lograron cerrar un acuerdo por el OTT (over-the-top), la modalidad tecnológica a través de la cual se transmite la liga local en internet, sin intermediarios de cable o satélite.

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Las diferencias económicas entre ambas partes permanecen desde que comenzaron a conversar a inicios de año. Mientras el ente de telecomunicaciones sostiene que el precio anual a pagarle a Tenfield debe responder a criterios estrictamente comerciales, la empresa defiende una valoración superior.

Según explicaron a Búsqueda distintas fuentes vinculadas a la negociación, esto ha determinado montos disímiles entre los dos actores. Originalmente, Tenfield planteó una cifra cercana a los US$ 30 millones anuales, que luego redujo a alrededor de la mitad, US$ 17 millones. Antel, por su parte, entiende que el fútbol uruguayo por streaming tiene un costo menor a los US$ 10 millones al año.

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Tenfield es titular, desde enero de 2026 y hasta diciembre de 2029 , del lote OTT que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) licitó en 2025. La empresa debe abonar a la AUF US$ 17,5 millones anuales por esos derechos audiovisuales del Campeonato Uruguayo, conocido comercialmente como Liga AUF Uruguaya. A través de ese lote, Tenfield distribuye los partidos por internet mediante sublicencias otorgadas a Antel y Disney+.

Tras el parate por el Mundial 2026, el Torneo Intermedio 2026 del Campeonato Uruguayo se reanudó con la fecha 5, el fin de semana del 11 y 12 de julio.

En línea con un modelo de negocio que ha desarrollado en los últimos años , focalizado en transformarse en una empresa generadora y distribuidora de contenidos, Antel ofrece acceso al torneo uruguayo a sus usuarios con paquetes premium, tanto móviles como de hogar. Lo hace por dos vías paralelas: a través de Disney+, desde donde se accede al canal ESPN, que emite la liga por su acuerdo de sublicencia con Tenfield; y a través de su plataforma Antel TV, que contiene la señal VTV Plus, en el marco de un acuerdo propio de Antel con Tenfield.

Este último contrato, sin embargo, venció formalmente el 31 de diciembre de 2025. Aunque ambas empresas lo siguen operando de facto, todavía no firmaron oficialmente un nuevo sublicenciamiento para los cuatro años del período 2026-2029. Uno de los argumentos de Antel es que los indicadores de consumo, adopción y comportamiento de mercado no evidencian una masa crítica de usuarios del fútbol uruguayo por el streaming de VTV Plus que justifique el canon pretendido por Tenfield.

Las conversaciones de Tenfield

Frente a esta situación, y a las diferencias en la negociación por el nuevo contrato de streaming, Tenfield ha buscado acercarse a Antel y profundizar vínculos con el gobierno, algo que le ha resultado más difícil que en administraciones anteriores. Dos de los nombres con los que las autoridades de la empresa intentan dialogar son Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, y Camilo Cejas, asesor del presidente Yamandú Orsi e integrante de la dirección nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP).

También han intentado establecer contacto con referentes políticos por fuera del oficialismo, pero con llegada al presidente, como el expresidente y figura del Partido Colorado Julio María Sanguinetti. Su hijo, Julio Luis Sanguinetti, ha mantenido históricamente una buena relación con Francisco Casal y actualmente integra el Directorio del Banco Central del Uruguay.

El expresidente Julio María Sanguinetti, durante la presentación de un libro sobre su vida, en abril. Javier Calvelo/adhocFOTOS

A la vez, tanto ante dirigentes del fútbol uruguayo como ante dirigentes políticos, representantes de Tenfield han expresado cierto malestar, al entender que existía un compromiso desde el Poder Ejecutivo para que el acuerdo con Antel se cerrara en condiciones favorables para la empresa.

La molestia también alcanza a Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel. Con un posicionamiento independiente dentro del Frente Amplio, Álvarez es el referente político del gobierno dentro de la empresa estatal e impulsa que Antel desarrolle nuevas estrategias por fuera de la telefonía, con foco en la competencia con empresas privadas de distintos rubros y en mejorar sus números económicos.

“Hoy nosotros pasamos los partidos del campeonato a través de un permiso provisorio que nos da Tenfield para hacerlo”, explicó Álvarez en una entrevista de abril en Caras y Caretas. “Esto, para nosotros, además de una estrategia, es un negocio”, añadió sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo que otorgue certezas a Antel, y de hacerlo en la mayor brevedad de tiempo posible.

La AUF, atenta

El desacuerdo entre Antel y Tenfield también causa inquietud en otros actores del mercado. A inicios del torneo, VTV Plus en Antel TV estuvo disponible para clientes de todos los planes de la telefónica. La AUF consideró que este mecanismo desnaturalizaba el mercado y el modelo económico establecido por la licitación, y exigió que se impusiera un límite de precio. Desde entonces, al fútbol uruguayo por Antel TV acceden únicamente los clientes con un contrato de fibra óptica igual o superior a $ 1.650 mensuales, mientras Antel y Tenfield buscan cerrar un nuevo acuerdo.

El planteo de la AUF remite al concepto de dumping incluido en el pliego de la licitación de los derechos de la liga local para 2026-2029: la posibilidad de que un producto sea ofrecido en condiciones que distorsionan el mercado, a un precio que no refleja su valor real. En este caso, el argumento es que si se regala o subsidia el acceso vía Antel TV, eso deprecia el valor de los derechos audiovisuales y perjudica al resto de los adjudicatarios de la licitación.

Yamandú Orsi e Ignacio Alonso en el Complejo Celeste, en junio de 2026, previo a la partida de la selección de Uruguay a disputar el Mundial. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

Entre estos adjudicatarios está el consorcio de la estadounidense DirecTV y la argentina Torneos y Competencias, que obtuvieron de la AUF el lote de la distribución del fútbol uruguayo por cable, por un precio de US$ 31,8 millones anuales. Este año, DirecTV manifestó formalmente por escrito al Comité Ejecutivo de la AUF su preocupación sobre cómo algunas condiciones del esquema de streaming pueden afectar el equilibrio entre las distintas empresas propietarias de los derechos audiovisuales y comerciales de la liga local.

Uno de los puntos es la posibilidad de que Antel y Tenfield alcancen un entendimiento en la sublicencia impulsado por razones políticas más que comerciales, que permitan a la empresa de Casal fortalecer su posición en el mercado.

Tras adjudicarse los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo por televisión por cable, el consorcio DirecTV-Torneos y Competencias cerró este año acuerdos con la totalidad de los operadores de televisión para abonados para distribuir la señal DSports en sus versiones básica y premium, que ofrecen el acceso parcial y completo a las transmisiones del torneo local.

A la vez que Tenfield intenta mejorar sus relaciones con el oficialismo, también lo hacen DirecTV y Torneos y Competencias, que consolidaron un buen vínculo comercial con el gobierno a partir de la negociación por los derechos de transmisión del Mundial 2026.

Autoridades de Antel, Canal 5 y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), en el estudio de televisión desde el cual el gobierno transmitió el Mundial 2026. Presidencia de la República

En noviembre del año pasado, el gobierno adquirió los derechos de transmisión de 32 de los 104 partidos del Mundial 2026, así como los de la ceremonia del sorteo, por un total de US$ 4,1 millones. El contrato lo suscribió el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) con TyC International B.V., una sociedad constituida conforme a las leyes de los Países Bajos que integra la estructura corporativa del grupo Torneos.

TyC International B.V. actuó como proveedora exclusiva de los derechos de transmisión audiovisual en Uruguay del Mundial 2026 y en los próximos años posee los mismos derechos para otras competencias de selecciones organizadas por la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Según fuentes del gobierno, el buen resultado en audiencia y la evaluación económica favorable llevaron a que se comenzara a analizar la posibilidad de volver a asociarse en otros eventos internacionales.

El Mundial 2026 se transmitió de manera pública en Uruguay a través de televisión abierta por Canal 5 y por internet a través de Antel TV. Casi un millón de personas siguieron de forma gratuita el debut de Uruguay en el Grupo H, el 15 de junio, que finalizó con un empate 1-1 ante Arabia Saudita. Según cifras proporcionadas por el Poder Ejecutivo, Canal 5 tuvo una audiencia estimada de 855.232 personas durante el partido inaugural de la selección, y más de 130.000 lo siguieron por streaming.

Cifras similares se registraron en los demás partidos de Uruguay y en la final disputada el domingo 19 entre Argentina y España.