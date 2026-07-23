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    Caso Marset: el abogado uruguayo del narco dice que es “imperativo” que se reúna con su cliente previo al juicio en EE.UU.

    Santiago Moratorio pidió a la Justicia estadounidense mantener un encuentro reservado con Marset para hablar de su estrategia legal y del impacto que puede tener el juicio en Alexandria en causas que tiene abiertas en Uruguay y otros países

    Sebastián Marset detenido.

    Sebastián Marset detenido.

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     Reproducción / Gobierno de Estados Unidos
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Guillermo Draper y Juan Francisco Pittaluga

    Los defensores de Sebastián Marset solicitaron a la Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) que le permita al narco mantener una reunión privada con su abogado uruguayo Santiago Moratorio. El motivo es que resulta “imperativo” hablar de la estrategia de defensa en el caso que enfrenta en ese país y sus posibles implicancias en causas que tiene abiertas en Uruguay y “terceros países”.

    El pedido responde a que la autoridad del Centro de Detención de Alexandria, donde Marset está detenido a la espera del inicio de un juicio por narcoterrorismo, le negó a Moratorio la posibilidad de reunirse de manera privada con su cliente.

    Los abogados estadounidenses presentaron el martes 21 una moción al juez Rossie Alston Jr. para que autorice a Moratorio. El narco uruguayo tiene “el derecho constitucional” de recibir asistencia legal, lo que incluye consultas “paraprofesionales”, dice el documento.

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    El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, ubicado en la ciudad de Alexandria y responsable de juzgar a Marset.

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    “Las visitas legales solicitadas son necesarias por múltiples razones, entre ellas la oportunidad de que el abogado Moratorio analice con el acusado las posibles consecuencias de su caso penal en EE.UU. en relación con otros cargos penales que enfrenta en terceros países”, dice el documento firmado por los abogados Sandi Rhee y Joseph King. “El acusado enfrenta cargos graves, y su defensa requiere una representación jurídica sólida que abarque todos los aspectos y consecuencias de su situación legal”.

    La moción está acompañada de una declaración del propio Moratorio, firmada el lunes 20. El abogado dice que representa a Marset “en un caso en su contra en Uruguay y es su asesor legal sobre investigaciones criminales pendientes en otros países”.

    Tras permanecer cuatro años prófugo de la Justicia de Paraguay, Marset fue arrestado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Administración de Control de Drogas de EE.UU., país que lo requería internacionalmente desde mayo de 2024 y al cual fue enviado de inmediato tras su detención.

    Los fiscales de EE.UU. acusan a Marset de cuatro delitos: “Conspiración para lavar dinero”, “conspiración narcoterrorista”, “conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos” y “lavado de dinero”. El uruguayo es descrito como el “líder de una organización transnacional de narcotráfico y lavado de dinero”, también conocida como el Primer Cartel Uruguayo. La pena mínima por esos delitos es de 20 años y puede alcanzar la cadena perpetua.

    “Es imperativo que me reúna”

    Moratorio asegura que Marset es su cliente desde hace seis años, sin importar el país en el que se encuentre. Ese trabajo incluyó reuniones con su equipo de abogados estadounidenses y los fiscales que llevan adelante la acusación contra el narco. En su declaración dirigida al juez, fechada el lunes 20, el abogado dice que la seguridad a cargo de la cárcel le negó reunirse con Marset aun cuando iba a estar acompañado de un abogado estadounidense. “Es imperativo que me reúna con el señor Marset en Estados Unidos y tenga una conversación privilegiada abogado-cliente con él sobre sus asuntos legales en Uruguay y en otros lugares y cómo el caso criminal en Estados Unidos puede afectarlo”, explica Moratorio.

    “También quisiera tener una conversación privilegiada abogado-cliente con el señor Marset sobre su situación legal en Estados Unidos. Aun cuando no soy un abogado americano, tengo una relación profesional extensa con él y él ha confiado en mi juicio y consejo legal”, añade.

    Egresado de la Universidad de la República, Moratorio tiene más de 10 años de experiencia como abogado penalista, que incluyen casos de extradiciones y de personas requeridas por Interpol. Como representante de Marset y de algunos de sus familiares, ha colaborado en acciones de defensa no solo en Uruguay, sino también en Bolivia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y España. “He trabajado en casos de alto perfil público, representando a personas investigadas o procesadas en distintas jurisdicciones de América Latina y Europa”, asegura en el perfil web de su firma de abogados.

    El abogado sostiene que ahora no puede mantener una conversación privada con su cliente porque todas las llamadas que entran a la cárcel de Alexandria “son monitoreadas” y sus comunicaciones escritas “pueden ser revisadas por el gobierno”. Por eso, agrega, no puede “comunicarse libremente” con Marset y proveerle su asesoramiento legal.

    Con esos argumentos, solicita que el juez falle a su favor y le permita reunirse con el narco bajo la supervisión de un abogado uruguayo. Si el magistrado tiene dudas sobre su pedido, dice Moratorio, puede viajar a EE.UU. y participar en una audiencia o dialogar por videoconferencia.

    Testigos uruguayos

    El juez Alston fijó la fecha de inicio del juicio para el 11 de enero de 2027. Los fiscales de EE.UU. adelantaron en la última audiencia, que tuvo lugar el 1 de julio, que convocarán a testigos de varios países, entre ellos Colombia y Bélgica.

    El periodista Gabriel Pereyra informó esta semana que la fiscal general, Mónica Ferrero, y el fiscal Diego Pérez recibieron la notificación para declarar en el juicio.

    Los fiscales de EE.UU. dicen en la acusación que Marset instruyó a un cómplice en 2020 que tire una granada en la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Ese mismo año, alegan, ordenó a otra persona mandar amenazas por mensaje a Ferrero, entonces fiscal de estupefacientes. Pérez es el fiscal que encabezó la investigación del atentado contra las oficinas antidrogas.

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