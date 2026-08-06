Frases de la semana

“La verdad verdadera es lo que decimos nosotros, porque somos los responsables de este gobierno”. (Canciller Mario Lubetkin, al asegurar que si bien Uruguay mantuvo diálogo con Estados Unidos por el posible envío de migrantes deportados no recibió una propuesta concreta, rueda de prensa, lunes 3)

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“En el espanto, en el horror, en la ausencia de oportunidades, durmiendo 14 personas donde tienen que dormir cinco, sin acceso a trabajo, a educación, a programas para el uso problemático de drogas, sin la posibilidad de problematizar el pensamiento, no vamos a obtener cambios. Entonces, para eso necesitamos invertir en las cárceles”. (Directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, entrevistada por la diaria, sábado 1)

“Dejen de mirar por el retrovisor“. (Recomendación de la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante su visita oficial a Uruguay, El País, viernes 31)

Donald Trump Estados Unidos entregó en julio a Cancillería una propuesta de “entendimiento” para que Uruguay reciba deportados de “terceros países”

“Reafirmamos que Uruguay es un país de acogida y abierto a los migrantes de todo el mundo, pero a personas que dan su consentimiento para venir al país. (…) El gobierno uruguayo no debe quedar asociado con esta política discriminatoria”. (Fragmento de un comunicado de la Vertiente Artiguista referido a las negociaciones entre Estados Unidos y Uruguay por el posible envío de migrantes deportados, la diaria, domingo 2)

“Nos decimos que somos un país agropecuario, pero tenemos solo el 5% de la población rural. ¿Cuál es el futuro de un interior que se está vaciando y que no va a tener gente para trabajar?”. (Carlos Enciso, intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, en el programa de streaming En clave país, lunes 3)

“Siempre vamos a respetar las conclusiones del ámbito judicial. Pero entiendo que partidizar el acceso al agua potable, que debe ser objeto de política de Estado y acuerdos nacionales, es el camino equivocado. Supone profundizar en este clima de campaña y disputa electoral permanente, que es inconveniente llevarlo a todos los terrenos”. (Ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, entrevistado por El País, domingo 2)

“No corresponde hacer exactamente lo que dice el Diálogo Social porque la responsabilidad institucional de encontrar las mejores soluciones para el país es del Poder Ejecutivo”. (Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, Brecha, viernes 31)

“El individualismo no es lo opuesto al colectivismo“. (Artista y murguista Raúl Castro, entrevistado por Montevideo Portal, viernes 31)

“Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Es ladrón y es un corrputo. ¿Mentí?”. (Presidente de Argentina Javier Milei, consultado en una entrevista con el periodista Luis Majul por sus calificaciones hacia Luiz Inácio Lula da Silva que provocaron una crisis diplomática con Brasil, LN+, martes 4)

“Esa actitud —impulsada por prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos— no solo es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen. También lo es a los intereses a largo plazo de Europa y al sentido común más elemental, porque Ceuta no forma parte del espacio Schengen, porque apenas quedan migrantes irregulares sin devolver y porque España es (…) una de las fronteras exteriores menos permeables de la Unión Europea”. (Presidente español Pedro Sánchez, en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que cuestiona a los gobiernos que pidieron la expulsión temporal de España del espacio Schengen, tras una situación crítica en Ceuta, sábado 1)

“Messi y Cristiano Ronaldo me parece que están pasando a la historia como los dos únicos jugadores que participaron en seis copas (del mundo). Lo que ellos no saben es que esta copa mía es la séptima”. (Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, en la convención nacional del Partido de los Trabajadores, refiriéndose al hecho de que la próxima elección del país será la séptima en la que él ha sido candidato, domingo 2)

“¿Y si te llaman?”. (Video publicado en el Instagram oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol que anuncia la llegada de Diego Forlán como director técnico de la selección, viernes 31)

“Me preocupa el aumento de ejecuciones y penas de muerte impuestas en Irán desde marzo, y que todavía se use la pena capital para generar miedo en la población y reprimir la disidencia”. (Comunicado de prensa de Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, miércoles 5)

“Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz”. (Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, canal CNBC, martes 4)

“El botón para apagar mi carrera lo tiene la gente“. (Cantante e intérprete de la movida tropical Gerardo Nieto, la diaria, sábado 1)

“Es factible que dentro de pocas décadas sea difícil salir de la órbita de la Tierra, dado que el espacio está tan repleto. Se llama basura espacial y nos tendría que preocupar”. (Matt Bothwell, astrónomo británico, luego de que un cohete de la empresa SpaceX chocara contra la Luna, BBC News, miércoles 5)