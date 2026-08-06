La OCDE planteó a Uruguay firmar un memorando para avanzar hacia una eventual adhesión

Al mismo tiempo que progresa la elaboración de un estudio que identificará los gaps que tiene Uruguay respecto de los estándares aplicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para setiembre está programada una cumbre en Montevideo en la que participará el secretario general de la institución.
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Son avances en una relación del país con la OCDE que próximamente podría entrar en una nueva etapa. En junio la organización le planteó al gobierno si estaría dispuesto a firmar un memorando de entendimiento, un paso más concreto para recorrer un eventual proceso de adhesión de Uruguay como miembro pleno. El asunto todavía no fue analizado en el oficialismo frenteamplista, pero entrará en su agenda en los siguientes meses.
Uruguay ya integra varios comités de la OCDE, una organización orientada al desarrollo económico fundada en la década de 1960 por 20 países y que actualmente reúne a 38 —la mayoría, avanzados— de Europa, América del Norte y América del Sur, y de Asia-Pacífico. De forma paralela, tiene en curso conversaciones de adhesión con otros ocho países.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, estuvo en diciembre de 2025 en la sede en París y otra vez en junio pasado, invitado por la OCDE a participar en un foro de funcionarios ministeriales. En esa última instancia, al jerarca le plantearon si el gobierno estaría dispuesto a firmar un MOU —sigla del inglés de memorandum of understanding—, que habilita posteriores conversaciones para una posible membresía.
Tema arriba de la mesa
Consultado por Búsqueda, Oddone ratificó que recibió el planteo de la OCDE y aseguró que no fue considerado todavía. Señaló que “la venida del secretario general Mathias Cormann pone este tema arriba de la mesa”, aunque aclaró que no necesariamente se dará una contestación en setiembre. “Esto tiene muchas implicancias y también hay cosas que hay que entender un poco mejor; yo creo que por sí o por no (la propuesta) debería ser respondida, por decir algo, antes de finalizar el verano que viene”, declaró el ministro.
Aclaró que una eventual firma del MOU para avanzar en el acercamiento a la OCDE no necesariamente termina con la adhesión plena. “Explorarlo con más ambición tampoco quiere decir que sí, que vamos adentro (…), sino que estamos dispuestos a discutir cosas que son de contenido más específico”, explicó.
Entre otros argumentos, entiende que el país ya tiene planteada una agenda bilateral con la OCDE por temas tributarios y el secreto bancario, y que el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el proceso de adhesión al Tratado Transpacífico le pueden poner por delante discusiones similares.