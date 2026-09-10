Frases de la semana

“No es la primera vez que recibo una amenaza y no cambia el rumbo de mi gestión”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, luego de haber sido amenazado de muerte, la diaria, viernes 4)

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Los alemanes están sencillamente hartos de que se formulen políticas contrarias a los intereses de Alemania. Nos presentamos a las elecciones con el objetivo muy claro de representar los intereses de nuestro país, no los de Ucrania ni los de ningún otro país”. (Líder del partido de ultraderecha alemán Alternativa para Alemania, Alice Weidel, que logró una victoria electoral histórica en la región oriental de Sajonia-Anhalt, CNN, lunes 7)

“Se desmerece el trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que ha sido reconocida por las víctimas y por los organismos internacionales”. (Fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, consultado sobre el anuncio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, de que le adjudicará otras tareas a esa sede, la diaria, lunes 7)

Los viajes de Lubetkin a Italia La Cancillería modificó versión oficial sobre los viajes del ministro, agregó reuniones y bajó la cantidad de días sin agenda

Cancillería EE.UU. incluyó a Uruguay en un reporte sobre “misiones médicas cubanas” tras detectar que 21 profesionales participaron este año en el programa

“La violencia de género no es ningún hecho aislado. Yo dije que acá hay un problema de violencia dirigida a las mujeres. Capaz que me faltó precisar eso, pero el tema violencia de género no es un hecho aislado”. (Presidente Yamandú Orsi al ser consultado sobre sus dichos iniciales tras el ataque a una estudiante de la Facultad de Medicina por parte de un compañero, rueda de prensa, viernes 4)

“Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz”. (Expresidente Luis Lacalle Pou sobre la situación de Venezuela, luego de que se anunciara el acuerdo petrolero entre ese país y Estados Unidos, red social X, viernes 3)

“Hay cosas de un modelo que se está agotando. No va a alcanzar más con la estabilidad. (...) Estamos viendo claramente que esta cosa que nos enorgullece tanto en Uruguay como los presidentes que se saludan, los partidos políticos que son fuertes, con eso llegamos hasta acá y no vamos a poder seguir mucho más. Tenemos una expectativa de crecimiento de menos del 1% para este año”. (Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde, al afirmar que la baja inversión y los problemas de competitividad afectarán el consumo y el empleo en Uruguay, streaming de El País, lunes 7)

“Decir que lo hago todo bien y como no logro explicarlo la gente no lo aprueba, es muy autocomplaciente”. (Politólogo Daniel Buquet, en referencia a la reacción del gobierno ante los bajos índices de aprobación, semanario Crónicas, viernes 4)

“Cayó de un tercer piso, se fracturó el fémur en un accidente de moto, y cuando por fin recibía el alta hospitalaria, un patrullero perdió el control y lo embistió en la puerta misma del hospital donde acababa de ser operado: ‘No me quedan más vidas’”. (Artículo de Infobae sobre la historia de Alexis, un joven de Santa Fe que a sus 21 años sobrevivió a tres accidentes graves, jueves 3)

“Esto lo tienen que saber los uruguayos: si usted quiere eso que llaman el modelo Bukele, tiene que aceptar que el día que se lleven a su hijo, que es inocente, usted no se va a quejar”. (Periodista salvadoreño y jefe de redacción del periódico digital El Faro, semanario Brecha, viernes 4)

“Hay que penalizar los discursos de odio porque en algún lugar van a parar”. (Senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez, Noticias 5, miércoles 9)

“Ustedes son y seguirán siendo una fuerza destructiva”. (Canciller alemán Friedrich Merz, al enfrentarse en el Parlamento con la líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, que recientemente ganó las elecciones en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, BBC, miércoles 9)

“La alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca”. (Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras recibir al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, red social X, miércoles 9)

“Fue un clásico, pasaron cosas, como pasa en muchas canchas del fútbol, no solamente uruguayo, sino argentino y del mundo. Y bueno, no terminó como esperábamos porque hubo violencia y se mostró más o menos eso. Sin mala leche, siempre”. (Periodista argentina Sofía Martínez, sobre las repercusiones de su cobertura en el clásico del fútbol uruguayo en la que mostró parte de los incidentes que se dieron y entrevistó a un hincha que no podía ingresar por estar en la lista negra, publicación en redes sociales, miércoles 9)

“Hoy hay una necesidad de querer ser alguien ya, que nuestra generación no tenía”. (Músico uruguayo Juan Pablo Chapital, la diaria, sábado 5)

“La popularidad es algo que le pasa a los demás con uno; vos sos el mismo boludo de siempre, solo que hiciste algo que llamó la atención”. (Músico y compositor argentino Alejandro Lerner, El Observador, sábado 5)