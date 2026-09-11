La Cancillería modificó versión oficial sobre los viajes del ministro, agregó reuniones y bajó la cantidad de días sin agenda

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio dos versiones oficiales sobre los siete viajes del canciller Mario Lubetkin a Italia. La secretaría de Estado informó al Parlamento que el ministro había tenido más reuniones de las que había declarado en respuesta a un pedido de acceso a la información, lo que redundó en una disminución de la cantidad de días en la capital italiana sin agenda oficial.

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Las actividades incluidas en la última versión oficial incluyen menciones genéricas a reuniones con empresas italianas, gobernantes de América Latina y con autoridades del Vaticano en el marco de su viaje para participar en el entierro del papa Francisco. Entre las dos versiones hay algunas fechas cambiadas e inconsistencias que persisten, según el análisis de Búsqueda de la respuesta a la solicitud de acceso a la información, fechada el 17 de agosto, y a un pedido de informes presentado por el senador blanco, Rodrigo Blás, entregado el 1 de setiembre.

En la versión inicial, el ministerio dijo que con sus viajes el canciller “aseguró el apoyo estratégico de Italia” al acuerdo UE-Mercosur. En la nueva respuesta dio un paso más y atribuyó a su “estrategia de acercamiento presencial” el “resultado directo” de conseguir la “aquiescencia” del gobierno de Giorgia Meloni para la firma del tratado en enero de 2026.

Los viajes del canciller La oposición espera a Lubetkin en el Senado con la mira puesta en su uso de viáticos y días sin actividad en Roma

A partir de las resoluciones publicadas por Presidencia, Búsqueda informó en junio que Lubetkin había viajado siete veces a Italia y que la suma de los días de viáticos otorgados a ese destino (160 días) representaban cerca del 30% del total. El senador Blás elevó un pedido de informes a Cancillería para conocer detalles de esas misiones oficiales, dado que el ministro vivió décadas en Roma. En paralelo, un periodista de Búsqueda presentó un pedido de acceso a la información pública para conseguir la “agenda oficial en cada viaje”; “rendición de cuentas de viáticos después de cada viaje” e “informes elaborados por el canciller, su equipo o personal acreditado en cada destino sobre los viajes”.

La respuesta al pedido de acceso llegó primero. El 17 de agosto, sobre el límite previsto por la ley —el plazo regular es de 20 días hábiles y se puede solicitar una prórroga fundada por otros 20 días hábiles—. El documento de Cancillería no menciona ninguna excepción de reserva de información.

Búsqueda dio detalles de los viajes de Lubetkin a partir de esa respuesta y de otros documentos públicos. Informó el 20 de agosto, entre otras cosas, que en una de sus idas a Italia tuvo cuatro días seguidos sin agenda oficial, mientras que en otra misión de cinco días tuvo solo dos actividades concentradas en un día. En ambos casos, recibió viáticos diarios.

El 3 de setiembre el ministro concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y aprovechó para entregarle en mano a Blás la respuesta a su pedido de informes. Durante las conversaciones fuera de actas, Lubetkin destacó e insistió en el carácter de “reserva” que tuvieron algunas de las reuniones en las que participó en Italia.

El Vaticano

La primera misión oficial de Lubetkin a Roma fue entre el 23 y el 28 de abril del 2025. El motivo del viaje era representar, el 26 de abril, a Uruguay en el funeral del papa Francisco.

Canciller Mario Lubetkin durante el velorio del papa Francisco

La versión oficial estampada en la solicitud de acceso a la información dice que el canciller aprovechó su viaje para tener dos reuniones de trabajo el día 25: con el presidente de transición de Bangladesh y con el canciller de Ucrania. Asistió al velorio papal al día siguiente. No hay datos sobre actividades el 24 ni el 27, día de su partida.

En el documento que entregó a Blás, Cancillería sumó otras actividades, aunque sin mucha más información: “El ministro mantuvo reuniones con diversas autoridades del Vaticano”.

Este miércoles por la mañana, Búsqueda consultó al ministerio por la aparición en la segunda versión oficial de esas y otras reuniones que no estaban en la primera. Fuentes cercanas al ministro dijeron a Búsqueda que este transmitió que era imposible responder las interrogantes debido a que ese día partía a India para asistir a la cumbre de los Brics, al que Uruguay fue invitado a pesar de no formar parte. Agregaron que Lubetkin afirma haber mantenido “importantes reuniones” en todos esos días, algunas de las cuales no habían sido consignadas en la respuesta a Búsqueda por considerarse que eran reservadas. Sin embargo, en la respuesta al senador Blás sí aparecen porque “en la medida que habían dudas se buscó ser más explícito”. “Las reuniones en el Vaticano por la visita del Papa son siempre reservadas a solicitud de ellos. De esa forma se manejan con los viajes que realiza a todas partes del mundo”, señalaron.

Las nuevas reuniones con “autoridades del Vaticano” que no estaban en la primera versión oficial, pero sí en la respuesta al Parlamento habrían ocurrido en el marco del funeral del papa, desarrollado el 26 de abril del 2025. La legislación del Vaticano establece que varios altos cargos de la Iglesia dejan de ejercer sus funciones cuando muere el papa que los designó. El nuevo jefe de la Iglesia católica, León XIV, fue elegido el 8 de mayo de ese año y recién ahí el cardenal Daniel Sturla lo invitó a visitar Uruguay.

Aparecen reuniones con empresas

En el cuarto viaje a Italia, el canciller estuvo varios días en Roma, aunque de manera intermitente. Usó esa ciudad como base para visitar otras capitales europeas. En la respuesta al pedido de acceso a la información dice, entre otras cosas, que estuvo en misión oficial en Roma entre el 6 y el 9 de octubre del 2025 y luego entre el 10 y el 18 de octubre.

El ministerio dice en las dos respuestas —al pedido de acceso y al pedido de informes— que Lubetkin expuso el 7 de octubre durante el cierre de la conferencia “Italia-América Latina y el Caribe, un partenariado en expansión”, en la que ratificó “los compromisos del país en los ejes prioritarios de crecimiento económico sostenible, transición verde y digital, energía, seguridad, educación y cultura”. Además, el ministro hizo “gestiones bilaterales con el gobierno italiano” mediante una reunión con el canciller Antonio Tajani y “otros funcionarios de gobierno”, dice la respuesta. El resultado fue la profundización “del relacionamiento político” y un repaso del “apoyo estratégico de Italia” al acuerdo UE-Mercosur.

La agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores indica que la bilateral con Tajani fue también el 7 de octubre, el día del evento de la IILA en el que ambos participaron.

Ante la consulta del senador Blás, el ministerio agregó otras actividades, aunque sin demasiados detalles: “El ministro mantuvo reuniones bilaterales con cancilleres y gobernantes de América Latina y el Caribe”.

En la respuesta al pedido de acceso a la información, aseguró que el 9 de octubre Lubetkin estuvo en Berlín y el 10 acompañó al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, a reuniones con autoridades de seguridad y justicia italianas. Sin agregar nuevas actividades, al senador blanco la Cancillería le dijo que la agenda con Díaz fue el 9 y 10 de octubre.

En el artículo publicado en agosto, Búsqueda informó que no había datos sobre actividades oficiales entre el 11 y el 15 de octubre. En la respuesta al pedido de informes del senador Blás aparece una nueva mención desarrollada en dos días: “Reuniones con empresas interesadas en invertir en Uruguay los días 13 y 14 de octubre”.

Al referirse al quinto viaje de Lubetkin a Roma, en marzo del 2026, el ministerio también declaró al Parlamento reuniones que antes no había mencionado. “Además se organizaron encuentros con empresas italianas de interés estratégico, vinculadas a los sectores de tecnologías digitales y bioenergía, a efectos de procurar el intercambio con organismos nacionales en la materia”, dice el documento entregado a Blás.

Fuentes del entorno del canciller dijeron el miércoles a Búsqueda que Lubetkin no había mencionado reuniones con empresarios para no revelar el nombre de las empresas que expresaron interés en invertir en Uruguay en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea porque ese tipo de compañías “prefieren mantener un perfil bajo en primera instancia hasta decidir si realizan una inversión”.

La cumbre de Ucrania

Blás le dijo a Lubetkin en el Parlamento que le faltaba información. “Creo que la respuesta es imprecisa, no aclara y faltan muchas cosas e, incluso, hay algunas que hasta me sorprenden”, señaló. Reprochó que “no se informa nada de un viaje que inicia en China y que termina en Roma”. El senador preguntó quién integró esa delegación a China, quién pagó el pasaje y por qué se volvió a Uruguay desde Roma, donde estuvo de vacaciones.

“Visto que su misión oficial terminaba en Bruselas y usted vuelve de Roma, quisiera saber quién pagó el pasaje entre Bruselas y Roma, que era innecesario para el Estado uruguayo”, cuestionó, según consta en la versión taquigráfica.

Durante la sesión dijo que la agenda justificada por el ministerio en su respuesta al pedido de informes es “casi risueña” y se “precisa una ampliación de cosas que no se dicen”. “Digo esto porque si tengo un evento que se daba como oficial el 11 y el 12 de julio (de 2025), y el evento fue el 10 y el 11 de julio, ¿por qué pagó el Uruguay el 12 de julio? ¿Por qué estamos pagando eso? ¿Eso qué es, un error o una mentira?”, se preguntó.

En julio de 2025 Lubetkin hizo su tercer viaje a Roma para participar en la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania. La resolución presidencial habilitando esa misión indicaba que el ministro llegaría a Italia el 11 de julio proveniente de Kuala Lumpur, donde participó en la 58ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, y se tomaría el avión hacia Montevideo el día 13.

Las respuestas del ministerio a Búsqueda y al senador indican que la misión oficial en Roma fue el 11 y 12 de julio del 2025. “Durante las jornadas de trabajo, intervino en las instancias destinadas a coordinar compromisos de orden financiero y a proyectar una visión compartida de la comunidad internacional frente al futuro de Ucrania”, dice el documento. “La presencia del país en este foro consolidó su perfil histórico como una nación promotora de la paz, la asistencia humanitaria y la estabilidad global”.

La conferencia sobre Ucrania se desarrolló entre el 10 y 11 de julio del 2025, no hay información sobre actividades del ministro el 12.

Más información

El senador Blás tiene previsto solicitar un segundo pedido de informes para seguir despejando dudas acerca de las actividades del canciller en Italia. En diálogo con Búsqueda, el legislador dijo que las respuestas al primer pedido le resultaron “insuficientes” y que aún hay “ruido” alrededor del motivo de algunos de los viajes y de las reuniones que mantuvo en ese país. También pedirá las facturas que acrediten lo que se gastó por concepto de estadía en hoteles durante las noches que pasó en Roma.

Desde el entorno de Lubetkin aseguraron esta semana que la voluntad del ministro es “ser transparente con los recursos públicos” por lo que si se siguen planteando dudas “se será más explícito en la medida que la reserva de este tipo de reuniones lo permita”. En esa línea —indicaron— se responderá la ampliación de información que solicitó Blás y otras que han llegado.