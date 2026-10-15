Gobierno y Parlamento analizan cómo frenar ingreso a la Fiscalía de abogado que defendió narcos

Un abogado que defendió a la líder de un grupo narcotraficante conocido como los Chingas —que años atrás usurpó viviendas en el barrio Los Palomares de Casavalle— y a varios líderes del clan Figueroa, dedicado al tráfico de drogas, podría asumir estos días como fiscal.

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La Fiscalía es el organismo responsable de investigar y perseguir los delitos, y el riesgo de la penetración del crimen organizado en la institución genera preocupación en el gobierno y en el Parlamento.

El abogado, Raúl Estomba, concursó para ingresar al Ministerio Público el año pasado y quedó en el puesto número 15 del orden de prelación. Dado que los nombres que estaban antes que él ya ingresaron, ahora le llegó su turno.

Días atrás la Fiscalía de Corte, dirigida por Mónica Ferrero, envió tres nombres para designar como fiscales al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), organismo del que depende administrativamente. El procedimiento establece que luego las solicitudes de venia son remitidas por el MEC al Parlamento, porque la designación de fiscales requiere la autorización del Senado. Entre las designaciones propuestas está la de Estomba.

El MEC todavía no envió las venias porque quería estudiar más a fondo el caso y analizar si existía una posibilidad de detener su trámite. Sin embargo, el ministro de Educación, José Carlos Mahía, dijo a Búsqueda que no es posible tomar la “decisión administrativa” de rechazar la designación de un abogado que concursó con éxito para ingresar al Ministerio Público.

En el Poder Ejecutivo consideran que sí es posible que el Senado tome la decisión “política” de no votar la venia y apuestan a que sea ese el “freno” del abogado.

Mahía: “El narcotráfico pretende llegar al Estado”

“Por supuesto nos preocupa el caso y así se lo hicimos saber a algunos legisladores”, dijo Mahía ante la consulta de Búsqueda. “Hay que dimensionar, por un lado, el hecho de que el narcotráfico pretende llegar al Estado por distintas vías; ya tuvimos el caso reciente de una persona que estaba con un edil del Partido Nacional. Eso nos pone en alerta sobre este tipo de situaciones. Por otro lado, obviamente hay que tener en cuenta el libre ejercicio de la profesión y que no se debe actuar con prejuzgamiento”, señaló.

No obstante, continuó, “entiendo que el Estado debe tomar las máximas precauciones y seguramente promover algún tipo de legislación para que quien opte por el camino de defender a personas acusadas de narcotráfico no tenga la opción de ingresar en áreas estratégicas del Estado”.

El ministro dijo que en el Ejecutivo están “pensando desde hace un tiempo” cómo podría legislarse para prevenir estas situaciones, pero que aún no lo tienen resuelto.

Mahía indicó que los pedidos de venias aún no fueron enviados a la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores, pero que sucederá en los próximos días. El rechazo de la venia “no va a ser por una decisión administrativa del ministerio, sino por una decisión del Senado, que tiene la potestad de hacerlo”, afirmó. Esto porque una vez que la Fiscalía establece un orden de prelación y envía la propuesta al MEC, no es posible rechazarla sin arriesgarse a una demanda del involucrado.

Senadores se inclinan por no votar la venia y evalúan argumentos

Los senadores que integran la Comisión de Asuntos Administrativos están al tanto del caso y la mayoría se inclina por no votar la venia, aunque esperarán a que llegue al Parlamento para analizar cómo proceder. En el Frente Amplio dan por hecho que no la votarán, aunque están evaluando bajo qué argumentos, dijeron a Búsqueda fuentes de la bancada.

También en los partidos de la oposición se inclinan por no votarla. El colorado Pedro Bordaberry fue uno de los que conversó con Mahía y ya manifestó entre los legisladores de la comisión su preocupación por el tema. También la nacionalista Graciela Bianchi expresó sus reparos, de acuerdo a las consultas de Búsqueda.

Sin embargo, en algunos legisladores hay dudas sobre cómo fundar la decisión y de qué manera trazar un límite que no signifique vulnerar el ejercicio de la abogacía, que implica la defensa de todo tipo de criminales.

Pedro Bordaberry durante la discusión y votación de la Rendición de Cuentas en la Sala de Senadores del Palacio Legislativo en Montevideo. Mauricio Zina / adhocFOTOS

En el oficialismo hay molestia con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, por haber enviado la propuesta de designación al MEC, aunque en la oposición consideran que la jerarca no tenía otra alternativa y recordaron que ella misma manifestó preocupación por el tema el año pasado.

Negro y Ferrero también expresaron preocupación

La preocupación por el intento de profesionales vinculados a organizaciones del crimen organizado de acceder a cargos de fiscales ya estaba presente en el sistema político. Como informaron Búsqueda y Brecha, el año pasado se presentaron tres abogados defensores de narcos a un concurso para cargos de fiscales adscriptos. Solo uno pasó la prueba, Estomba.

El ministro del Interior, Carlos Negro, planteó el tema a los líderes de los partidos políticos y la fiscal Ferrero lo conversó con los senadores de la Comisión de Asuntos Administrativos en una sesión de abril de 2025.

En esa instancia, que fue reservada, senadores frenteamplistas que tenían información del intento de ingreso de abogados de narcos a la Fiscalía le transmitieron su preocupación a Ferrero, quien reconoció que no tenía cómo controlar esas situaciones. La fiscal advirtió a los legisladores que debían tener cuidado e investigar los antecedentes cuando aprobaran nombramientos.

Mónica Ferrero y Carlos Negro durante la presentación de Alerta Amber Uruguay para la búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes, en el salón de actos de la Torre Ejecutiva. Mauricio Zina / Adhoc FOTOS

En setiembre de 2025, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, Ferrero insistió con la creación de una escuela de fiscales y fundamentó que era una oportunidad de conocer quiénes entran a trabajar en el Ministerio Público. “Hay otros países que no voy a nombrar (...) que tienen abogados que defendieron a narcos dentro de sus cuadros de Fiscalía”, dijo, y agregó: “Nosotros no queremos tener esa situación en nuestros cuadros”.

El defensor de narcos

Bajo el título El abogado que se hizo un nombre defendiendo narcos, el periodista Guillermo Losa publicó un perfil de Estomba en El Observador en octubre de 2018. Allí informó que el abogado daba un curso de Derecho en la Escuela de Policía y le preguntó si no había una contradicción entre su rol docente y su trabajo como abogado defensor de grupos criminales.

“Hay que tener claros los roles”, respondió Estomba. “Como docente busco instruir a la policía para que esté lo mejor preparada y pueda hacer mejor su trabajo”. Y como abogado “velo para que la persona tenga un juicio justo, que se cumplan las garantías del proceso y que se cumplan las normas penales. Yo no enredo nada”.

Dijo también que los líderes de los grupos criminales los Chingas y Figueroa fueron quienes lo buscaron para que los defendiera y que veló “para que tuvieran un juicio justo”. Sobre la líder de los Chingas, Mónica Sosa, afirmó que “está convencido” de que “no es verdad” que sea la que conduce el grupo. “Conozco la interna, he estado en su casa y sé cómo se manejaba. Te soy sincero, Mónica es una persona que se ganó mi más sentido respeto”.