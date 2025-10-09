Al menos tres abogados de narcos concursaron para ser fiscales; hay preocupación en Fiscalía y el sistema político
La fiscal de Corte Mónica Ferrero advirtió a senadores para que investiguen antecedentes previo a los nombramientos; los legisladores pueden impedir el ingreso de uno que pasó la prueba al no votar la venia
El intento de ingreso a la Fiscalía General de la Nación de abogados que han defendido a integrantes de grupos vinculados al narcotráfico encendió una señal de alarma en el sistema de justicia y en el político, por el riesgo de la penetración del crimen organizado en la institución encargada de la investigación de los delitos. Fuentes del Ministerio Público señalaron a Búsqueda que en el último concurso para cargos de fiscales adscriptos se presentaron tres abogados que fueron defensores de narcos, aunque solo uno pasó la prueba.
Según informó Brecha y confirmó Búsqueda, quien avanzó fue Raúl Estomba, quien fue abogado de Mónica Sosa, la líder de Los Chingas —el grupo criminal de narcotraficantes que años atrás usurpó viviendas en el barrio Los Palomares de Casavalle—, y también de varios líderes del clan Figueroa, dedicado al tráfico de drogas, que antes de ser desarticulado también desalojó a vecinos de sus viviendas en Jardines del Hipódromo. En la resolución de la dirección general de la Fiscalía del pasado 1º de abril de 2025, que incluye el orden de prelación para los próximos dos años, de los participantes que aprobaron el concurso de oposición y méritos, Estomba aparece en el puesto número 15 de 17 y su nombre será enviado al Parlamento para cuando surjan vacantes. El Senado tiene el poder de frenar su ingreso si decide no votar la venia.
La preocupación por el intento de profesionales con vínculos previos a organizaciones del crimen organizado de acceder a cargos de fiscales fue planteada por el ministro del Interior Carlos Negro a los líderes de los partidos políticos, indicaron a Búsqueda fuentes políticas. También fue uno de los temas que conversaron los senadores con Ferrero el 2 de abril de 2025 durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Administrativos —que asesora a la Cámara de Senadores—, según reconstruyó Búsqueda con varios participantes en el encuentro. En la sesión de la comisión, la fiscal de Corte —quien es todavía la titular de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° turno, especializada en las investigaciones de tráfico de grandes cargamentos de droga— habló en forma reservada durante varias horas sobre el narcotráfico en Uruguay y advirtió que los legisladores deben tener cuidado e investigar los antecedentes cuando hacen determinados nombramientos. “Si no damos la venia, no importa que haya hecho concurso”, dijo una de las fuentes políticas consultadas, pese a que eso podría generar juicios por daños y perjuicios.
Durante la sesión, senadores frenteamplistas que tenían información del intento de ingreso de abogados de narcos a Fiscalía le transmitieron su preocupación a Ferrero, quien reconoció que no tiene un sistema de control de esas situaciones y que era difícil establecerlo.
Escuela de fiscales como filtro
La titular del Ministerio Público volvió a comparecer en el Parlamento el martes 9 de setiembre de 2025, en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados —en el marco del análisis del proyecto de Ley de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo— e insistió con la creación de la escuela de fiscales para el ingreso de funcionarios al Ministerio Público. Allí fundamentó que es una oportunidad de conocer quiénes entran a trabajar en la persecución de los delitos.
“Hay otros países que no voy a nombrar (...) que tienen abogados que defendieron a narcos dentro de sus cuadros de Fiscalía, y así es como se está dando, a veces, la situación regional”, dijo, y agregó: “Nosotros no queremos tener esa situación en nuestros cuadros de Fiscalía”.
La escuela de fiscales fue construida como un símil al Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) del Poder Judicial, donde se capacitan los abogados que tienen interés en ser jueces y también se brinda una formación permanente para los magistrados que ya están en funciones, así como a los defensores públicos, procuradores y mediadores. Allí fue donde se formó Ferrero en 1992 para ser jueza, luego de recibirse de abogada. “Ahí me dieron las herramientas, ahí adquirí un estilo de cumplir mi función, y no pretendo que todos sean a mi imagen y semejanza, pero sí que tengan en una escuela la realidad ética de la función. La ética es muy importante en un magistrado”, dijo Ferrero en el Parlamento, tras afirmar que dice con orgullo que egresó del CEJU, para defender la propuesta de crear la escuela de fiscales, que busca ser el buque insignia de su gestión.
Pocas semanas antes de ser víctima del atentado en su vivienda, Ferrero dijo ante los legisladores que los fiscales de droga “dan la cara” y que quiere una escuela de fiscales “para vencer también el miedo de enfrentar ciertas causas que pueden amedrentar a los fiscales”.
“Quizás otros no lo tomen así, pero hay muchos que se sienten amedrentados”, aclaró. “Van a las audiencias y dan la cara. Yo voy y doy la cara. Tengo los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte y, sin embargo, sigo adelante. En una falsa rapiña me sacaron un brazo, en otra me amenazaron de muerte; ya saben más o menos por dónde viene, y seguimos peleando”, aseguró, según consta en la versión taquigráfica. Para la titular de la Fiscalía, el centro buscaría tener “fiscales superprofesionales”. También sería “una forma de filtrar” el ingreso de abogados como fiscales, señalaron fuentes fiscales.
En caso de concretarse, para ingresar a trabajar como fiscales los abogados interesados deberán tener un período previo de formación en la escuela —que podría ser de hasta un año— y luego realizar una evaluación. Con respecto a los ascensos dentro de la institución, los fiscales también tendrán que participar en un curso específico, según dónde apuntan a trabajar.