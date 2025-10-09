Al menos tres abogados de narcos concursaron para ser fiscales; hay preocupación en Fiscalía y el sistema político

La fiscal de Corte Mónica Ferrero advirtió a senadores para que investiguen antecedentes previo a los nombramientos; los legisladores pueden impedir el ingreso de uno que pasó la prueba al no votar la venia

El intento de ingreso a la Fiscalía General de la Nación de abogados que han defendido a integrantes de grupos vinculados al narcotráfico encendió una señal de alarma en el sistema de justicia y en el político, por el riesgo de la penetración del crimen organizado en la institución encargada de la investigación de los delitos. Fuentes del Ministerio Público señalaron a Búsqueda que en el último concurso para cargos de fiscales adscriptos se presentaron tres abogados que fueron defensores de narcos, aunque solo uno pasó la prueba.

Según informó Brecha y confirmó Búsqueda, quien avanzó fue Raúl Estomba, quien fue abogado de Mónica Sosa, la líder de Los Chingas —el grupo criminal de narcotraficantes que años atrás usurpó viviendas en el barrio Los Palomares de Casavalle—, y también de varios líderes del clan Figueroa, dedicado al tráfico de drogas, que antes de ser desarticulado también desalojó a vecinos de sus viviendas en Jardines del Hipódromo. En la resolución de la dirección general de la Fiscalía del pasado 1º de abril de 2025, que incluye el orden de prelación para los próximos dos años, de los participantes que aprobaron el concurso de oposición y méritos, Estomba aparece en el puesto número 15 de 17 y su nombre será enviado al Parlamento para cuando surjan vacantes. El Senado tiene el poder de frenar su ingreso si decide no votar la venia.

La preocupación por el intento de profesionales con vínculos previos a organizaciones del crimen organizado de acceder a cargos de fiscales fue planteada por el ministro del Interior Carlos Negro a los líderes de los partidos políticos, indicaron a Búsqueda fuentes políticas. También fue uno de los temas que conversaron los senadores con Ferrero el 2 de abril de 2025 durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Administrativos —que asesora a la Cámara de Senadores—, según reconstruyó Búsqueda con varios participantes en el encuentro. En la sesión de la comisión, la fiscal de Corte —quien es todavía la titular de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° turno, especializada en las investigaciones de tráfico de grandes cargamentos de droga— habló en forma reservada durante varias horas sobre el narcotráfico en Uruguay y advirtió que los legisladores deben tener cuidado e investigar los antecedentes cuando hacen determinados nombramientos. “Si no damos la venia, no importa que haya hecho concurso”, dijo una de las fuentes políticas consultadas, pese a que eso podría generar juicios por daños y perjuicios.

Durante la sesión, senadores frenteamplistas que tenían información del intento de ingreso de abogados de narcos a Fiscalía le transmitieron su preocupación a Ferrero, quien reconoció que no tiene un sistema de control de esas situaciones y que era difícil establecerlo.

Escuela de fiscales como filtro La titular del Ministerio Público volvió a comparecer en el Parlamento el martes 9 de setiembre de 2025, en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados —en el marco del análisis del proyecto de Ley de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo— e insistió con la creación de la escuela de fiscales para el ingreso de funcionarios al Ministerio Público. Allí fundamentó que es una oportunidad de conocer quiénes entran a trabajar en la persecución de los delitos.