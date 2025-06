Presidencia tomó las riendas de la atención a personas en situación de calle ante un Mides que pidió “más herramientas”

Es lunes 11 de julio de 2011. En los últimos días murieron cinco personas debido al intenso frío de uno de los inviernos más duros de los últimos años. En la residencia de Suárez y Reyes, el presidente José Mujica escucha a cada uno de los ministros del gabinete que toman la palabra en una ronda de intervenciones. Todos los ojos están puestos en la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ana Vignoli, quien sin embargo relata los detalles de un reciente viaje a Venezuela y no alude al tema que desvela al resto del gabinete. La ministra es la penúltima en hablar. Luego de ella le sigue el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Frugoni, que como siempre prefiere no intervenir, por lo que la palabra la vuelve a tomar Mujica. Y ahí, sorpresivamente, el presidente anuncia que cesará a Vignoli y que su lugar lo ocupará otro de los presentes en la reunión, el hasta entonces responsable de Salud Pública, Daniel Olesker, quien ya está informado del cambio.

Lo ocurrido 14 años atrás es un antecedente que refleja la sensibilidad que tiene el tema de la población en situación de calle para el Frente Amplio, una problemática que ahora debe afrontar el gobierno de Yamandú Orsi en un contexto mucho más crítico: las personas en situación de calle son más del doble que entonces (pasaron de 1.274 en 2011 a 3.504 en 2023, según los censos de la cartera) y la nueva administración no lleva ni cuatro meses en el gobierno. Con este escenario y los primeros fríos, el contacto entre el ministro de Desarrollo Social, el socialista Gonzalo Civila, y Orsi, fue permanente en los últimos días. La preocupación radicaba en la "no captación" de buena parte de la población en situación de calle, que tenía resistencia a ingresar en los refugios. El ministro llegó a plantearle al presidente la necesidad de "activar" alguna herramienta más, relataron fuentes del gobierno.

En los últimos días Civila fue blanco de críticas explícitas por parte de la oposición y también de algunos cuestionamientos internos más discretos dentro del oficialismo. Primero fue la exjerarca del Mides y actual diputada nacionalista, Fernanda Auersperg, quien pidió su comparecencia a la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados, y luego legisladores del Partido Colorado solicitaron lo mismo, tras el fallecimiento de cinco personas en situación de calle en las últimas semanas y bajo el argumento de que el gobierno no estaba implementando debidamente la “ley de internación compulsiva”.

En la interna oficialista, las críticas a la conducción del Mides tienen una mirada distinta que en la oposición. Se produjeron tanto dentro de miembros del gabinete como en la bancada y estaban más orientadas a que la cartera se encontraba “desbordada” por la situación y no estaba pudiendo hacer frente al problema ni innovando en sus respuestas ante una situación que ya se sabía que iba a traer complicaciones, especialmente en el invierno. “Si hacemos las mismas intervenciones sobre la misma población, no vamos a tener resultados distintos”, dijo una fuente del Ejecutivo, que explicó que era necesario una respuesta "mucho más amplia" que la de generar más cupos y cuadrillas. Dentro del oficialismo son varios los dirigentes que relataron que la cartera tampoco exhibió respuestas contundentes ante un problema que debía trabajarse con más anticipación, y que no mostró liderazgos fuertes en las direcciones que abordan el área.