Problemas con el nuevo pasaporte activan llamado al Parlamento y consultas diplomáticas

El gobierno convocó a los embajadores de Alemania y Francia en Montevideo después de que los dos países decidieran no aceptar el ingreso a su territorio a personas que posean la última versión del pasaporte uruguayo. Mientras intenta revertir esas medidas, el oficialismo enfrenta las críticas de la oposición.

Alemania El nuevo pasaporte uruguayo no permite el ingreso a Alemania y provoca dificultades en Francia

La Embajada de Alemania en Uruguay informó el miércoles en su página web y en sus redes sociales que la nueva versión del pasaporte uruguayo, que comenzó a emitirse a fines de abril, no permite el ingreso a ese país europeo.

“Los pasaportes uruguayos emitidos después del 23 de abril de 2025 no indican el lugar de nacimiento. Actualmente, no es posible entrar a Alemania con un pasaporte de este tipo, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasaporte”, dice el mensaje subido a la página de la embajada.