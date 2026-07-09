Reaparición pública de Lacalle Pou genera expectativa entre los blancos, que esperan un discurso de “estadista”

Desde que decidió que iba a estar al menos dos años lejos del ruido, a la sombra de los focos que iluminan al ring político de la coyuntura, el expresidente Luis Lacalle Pou se marcó, sin embargo, algunos eventos en el calendario para no desaparecer del todo. Así lo ha hecho a lo largo de este año y medio del gobierno de Yamandú Orsi . Apariciones puntuales. Ya sea para participar de algún acto por una fecha patria, para asistir a un evento partidario —estuvo y habló en las elecciones del Directorio del Partido Nacional— o para bajar línea a su tropa si lo pedía la ocasión: el episodio de la anulación del contrato para la compra de dos barcazas con el astillero español Cardama lo obligó a salir para decirles a los suyos que defiendan la gestión de su gobierno.

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Quizás por eso, por lo dosificado de sus intervenciones públicas, y también por un escenario actual atravesado por un temporal político que azota al presidente Orsi y su gobierno, se amplifica la expectativa por otra fugaz vuelta al ruedo de Lacalle Pou. Falta un mes. El expresidente hablará en un acto político el próximo 9 de agosto. Dará un discurso en el marco de las actividades previstas para celebrar el 190° aniversario del Partido Nacional.

Semanas atrás, Lacalle Pou se reunió con sus principales dirigentes en un encuentro informal donde le trasladó su "preocupación" por la conducción del partido y la "disconformidad" con el trabajo de la dirigencia y la militancia en Montevideo.

El contexto ayuda para que crezca la ansiedad entre los blancos por escucharlo. La ausencia de Lacalle Pou, sus apariciones fugaces despiertan expectativa también en el resto de los dirigentes de la coalición y hasta en los del oficialismo, donde se lo suele nombrar para atacar asuntos pendientes de la gestión anterior.

Con todo este ruido de fondo se imponen preguntas: ¿de qué va a hablar Lacalle Pou? ¿Cuál será el eje de su discurso en este momento del gobierno? ¿Bajará línea política?

Una fuente allegada al expresidente dijo a Búsqueda que si bien la idea es no adelantar nada sobre esto, hay una cuestión que está clara: será un discurso más “conceptual” que de “análisis de la actualidad”.

Entre la dirigencia blanca se especula con algo parecido. Lo que se conversa en pasillos es que no se espera un mensaje de coyuntura, aunque entienden que no la podrá evitar. Y también se hace mucho énfasis en la idea de oír el discurso de un “estadista”. Y que eso nomás bastará para marcar el “contraste” con un presidente que exhibe actualmente altos niveles de desaprobación.

“Lacalle Pou es la historia viva del Partido Nacional. Es uno de los activos políticos más importantes que tiene el país”, resaltó el senador blanco Sebastián da Silva en diálogo con Búsqueda. Y agregó que espera un discurso centrado “más en los blancos aquí y ahora que de la coyuntura y la camioneta de Orsi”. Para Da Silva, la segunda etapa del gobierno de Lacalle Pou, tras el manejo de la pandemia, tuvo “pinceladas de estadista”. “Espero el discurso de un protagonista de la historia y no el de un coyunturista”, dijo el senador. “Para la coyuntura está la perrada, que somos nosotros”.

La senadora blanca Graciela Bianchi dijo que el expresidente es “impredecible”, pero, en línea con Da Silva, aventuró: “Supongo que evitará referirse a temas de todos los días de este gobierno. Se situará en la situación internacional y en la necesidad de las reformas estructurales que necesita el país”.

El diputado blanco y presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, expresó que tiene “mucha expectativa y muchas ganas de escucharlo”. Y también opinó que no estima “que baje línea ni hable de la coyuntura, sino como estadista: sobre los grandes retos para el Uruguay que viene”.

Para Santiago Gutiérrez Silva, integrante del directorio blanco, es “justa y necesaria” esta nueva aparición del líder del Partido Nacional. Y espera que sea un discurso con “entusiasmo, rumbo y contenido”. “Uruguay necesita volver a tener la esperanza de un proyecto renovador y reformista”, afirmó. Señaló que Lacalle Pou debe empezar a liderar un proceso de cambios. “Pero hay que preguntarse con qué reformas, qué queremos cambiar de esas cosas que están tan escritas en piedra en el viejo Uruguay amante del batllismo. El tema es cómo, la letra más chica. Obviamente sintetizar todo esto en un discurso político es para el talento de líderes políticos como Luis”, concluyó Gutiérrez Silva.

El diputado blanco Pablo Abdala destacó que el “discurso principal de las celebraciones de los blancos esté a cargo de su principal figura y referente”. “Espero un discurso de contenido muy inteligente y sensato en los aspectos políticos, muy criterioso, con la dosis de carga emocional que es frecuente entre los blancos”, agregó. Abdala espera que se marquen “las diferencias con la conducción actual y con el gobierno con los límites de lo prudente y en el marco de la institucionalidad como ha sido habitual en Lacalle Pou”.

Estar y no estar

En estos meses, Lacalle Pou ha viajado varias veces al exterior. Algunas de ellas en plan conferencista. Una de sus últimas ponencias ocurrió en un evento empresarial en Paraguay, sobre fines de abril. Allí estuvo departiendo con el presidente paraguayo, Santiago Peña. Y fue una plataforma que le sirvió para lanzar mensajes sobre política internacional. “No me voy a morir sin ver realmente que Paraguay tenga una salida al mar en Uruguay”, dijo.

Luis Lacalle Pou visitó al presidente paraguayo, Santiago Peña, en Asunción. @SantiPenap en X

Y en el mientras tanto de sus salidas fuera del país, se mantiene ocupado liderando el Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública, un curso que imparte en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y en el que participan 35 alumnos que fueron seleccionados entre 1.500 postulantes. El expresidente volvió a dar clases en ese think tank económico la semana pasada.