  • Cotizaciones
    jueves 28 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Vallcorba reconoció que el programa del Frente Amplio es “impagable” y “no se puede hacer”

    En una charla en el Día del Comité de Base, el jerarca sostuvo que cumplir con lo estipulado en el documento requeriría entre cinco y seis puntos del PIB, lo que no es abordable en un período de gobierno

    Martín Vallcorba.

    Martín Vallcorba.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Catalina Misson
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Catalina Misson y Santiago Sánchez

    Una respuesta del subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, a la consulta de un militante frenteamplista provocó cierto desánimo en el ambiente del Comité de Base Vanguardia el pasado lunes 25.

    El jerarca fue el último orador de un evento en celebración del Día del Comité de Base el lunes 25 y debió responder una pregunta realizada acerca del programa de gobierno: “Tenemos un programa que discutimos tres años y que para nosotros, frenteamplistas —que somos los que ponemos las caras todos los días golpeando la puerta a los vecinos y diciendo ‘vamos a hacer tal cosa’—, se tiene que cumplir. Lo mínimo, por lo menos el programa. Pero hoy vemos a compañeros con responsabilidades grandes de gobierno que hablan de que el programa es una guía”, manifestó el militante. Así, pidió respuestas que “pueda ver, pueda tocar”, y que “la masa común de la gente sea capaz de visualizar”.

    Leé además

    la semana vista por junior
    Política

    La semana vista por Junior

    Por Junior
    Alfonso Lereté en el Palacio Legislativo.
    Alfonso Lereté

    Caso Lereté: el Frente Amplio y el Partido Nacional chocan por su continuidad en el Directorio de la ANV

    Por Redacción Búsqueda

    Vallcorba intentó responder buscando la forma de “ser cuidadoso”, aunque finalmente declaró al puñado de militantes presentes: “El programa este gobierno no va a estar en condiciones de cumplirlo”.

    “Cuando se votó el programa del congreso, ya sabíamos que si pensábamos que era para un período de gobierno, estábamos razonando mal. Porque es impagable, es imposible de pagar. ¿Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir? Sí, pero no se puede hacer”.

    Así, Vallcorba enumeró algunos de sus contenidos, como “el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la enseñanza más otro 1% de investigación y desarrollo, duplicar el presupuesto de vivienda, atender los temas de seguridad, atender todos los temas de pobreza, mejorar el salario, universalizar las escuelas de tiempo completo”. “Pasás la cuenta y te lleva cinco o seis puntos del PIB”, calculó.

    “Creo que como Frente Amplio, cuando damos la discusión que damos en el congreso, después nos tenemos que hacer cargo. Ese no es el programa de gobierno para un período de gobierno. No lo puede ser, no hay fórmula que sea. Y no porque la situación hoy sea peor de la que nos imaginábamos. En la situación que conocíamos con los datos que teníamos en el momento del congreso, no había chance. Nadie podría pensar que eso se podía hacer”, planteó ante los militantes.

    Además, advirtió que ve un “peligro” en afirmaciones que sostienen la “idea” de que “la plata de algún lado tiene que salir”. “Porque, si la plata de algún lado tiene que salir, entonces, sí, el programa de Frente lo podemos hacer. El tema es que cuando vamos a la realidad decimos ‘¿de dónde va a salir esta plata?’. Yo quisiera encontrar a alguien que se haga cargo del Ministerio de Economía y Finanzas con ese mandato”. A su juicio, “la lógica de decir ‘de algún lado la plata va a salir’ es lo que ha inspirado las peores experiencias de izquierda en América Latina, con los peores resultados”.

    Horas antes había tomado la palabra el diputado comunista Bruno Giometti, quien también había hablado del programa del Frente Amplio, pero desde otra perspectiva: “Tenemos todo un escenario que nos tiene que permitir empujar para implementar nuestro programa, que en definitiva es para eso que ganamos la elección”. También sostuvo que, debido al presupuesto que maneja el gobierno, es necesario encontrar recursos para implementar políticas públicas que de otra forma no se van “a poder llevar adelante”. Por eso, se mostró a favor de la propuesta del PIT-CNT de un aporte del 1% del 1% más rico.

    “Lo que nos guía es el programa. Nos costó un par de años de mucho trabajo hacerlo, de mucha conversación, de trabajo de los comités de base, de un congreso de 2.000 personas. Hoy tenemos que ser fieles a la gestión de gobierno y a la acción política, a hacer todo lo posible y buscar la forma de poder cumplir ese programa que le presentamos a la sociedad el año pasado”, sostuvo.

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    “Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fuerzas Armadas

    El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sistema financiero

    El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

    Por Redacción Búsqueda
    Justicia

    Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández