    jueves 23 de octubre de 2025

    Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

    Ante la consulta de Búsqueda, Nicolás Chiesa dijo que no estaba al tanto de la irregularidad, después culpó a la Intendencia y aseguró que de inmediato giró dinero al Ministerio de Ganadería

    Por Guillermo Draper y Santiago Sánchez

    El director de Descentralización de la Intendencia de Canelones, Nicolás Chiesa, tuvo una tarde de miércoles agitada. Un periodista de Búsqueda lo contactó para conocer por qué estaba cobrando, además de su sueldo, el subsidio que reciben los cargos de confianza una vez que dejan el gobierno, lo que viola la ley. Chiesa pasó rápido de la sorpresa a la acción.

    El exdirector de Granja del Ministerio de Ganadería durante el gobierno anterior, cargo que dejó y por eso comenzó a percibir el subsidio, respondió a la consulta diciendo que no estaba “al tanto” del doble cobro. Afirmó que el dinero le llegaba a la cuenta de su empresa. Agregó que era responsabilidad de la Intendencia que esa irregularidad no sucediera y que si tenía que devolver el dinero lo haría. Terminó la llamada agradeciendo el “aviso” que le había dado Búsqueda.

    Desde el 1° de marzo y al menos hasta el miércoles 22 de octubre, Chiesa cobraba $195.000 nominales por el subsidio a los cargos de confianza. A partir de julio, cuando asumió el cargo de director de Descentralización y Participación Ciudadana, recibió un salario mensual de $ 127.000 nominales.

    La ley establece, según recuerda el instructivo aprobado en febrero de 2025 por el Ministerio de Economía (MEF), que tienen derecho a percibir el subsidio los titulares de cargos electivos, políticos y de particular confianza “que cesen en su actividad y no perciban ningún otro tipo de ingreso con cargo a fondos públicos”.

    Cuando alguien, como Chiesa, vuelve a ocupar un cargo público “el interesado o la oficina liquidadora de la prestación deberán comunicar o dar de baja, según corresponda, la suspensión del subsidio”, explica el instructivo.

    Devolución

    Chiesa, integrante del Partido Colorado, dijo a Búsqueda en sucesivas comunicaciones que se había comunicado con Ganadería y que le dijeron que la Intendencia de Canelones no los había notificado de la necesidad de cesar el subsidio. Añadió que había mandado un correo electrónico a Recursos Humanos de la comuna para que procedieran con el trámite y que le había girado $300.000 al Ministerio.

    A nivel público, dio una versión de lo sucedido.

    Chiesa publicó en la red social X, a las 19.24 de este miércoles 23, que cuando asumió en la Intendencia presentó su declaración jurada “informando que percibía un subsidio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)”. El relato sigue: “Constaté que se habían realizado pagos del subsidio por parte del MGAP que no correspondían a partir de mi ingreso a la Intendencia. Inmediatamente, me comuniqué con Recursos Humanos del MGAP para informar dicha situación. Procedí a enviar un correo electrónico informando la situación y, en un acto de responsabilidad y buena fe, realicé la devolución total del monto no correspondiente, mediante transferencia a la cuenta BROU del MGAP. Según el art. 4 de Ley 19.670, se desprende claramente que la organismos del estado (sic) deben informar de oficio y no sería necesario realizar otra gestión de mi parte. De esta manera, por iniciativa propia doy por resuelto (sic) una situación administrativa ajena a mi accionar, actuando conforme a la normativa vigente y asegurando la correcta gestión de los recursos públicos”.

    El artículo al que hace referencia Chiesa no refiere al tema de los subsidios. Dice que “todos los organismos del Estado, previo a cualquier contratación o designación de personas, deberán solicitar al Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio Civil antecedentes respecto de la existencia de destituciones como consecuencia de sumarios administrativos e inhabilitaciones judicialmente dispuestas para ejercer cargos públicos, así como constancia de vínculos vigentes con otros organismos. El incumplimiento de la obligación dispuesta en el inciso precedente, configurará falta administrativa, pasible de sanción”.

    Las leyes y decretos que regulan el pago y la suspensión son otras, según el instructivo elaborado por el MEF previo al cambio de autoridades.

