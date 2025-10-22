Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

La oposición volvió a pedir al presidente Yamandú Orsi la destitución del jerarca; si eso no sucede interpelarán a la ministra Cristina Lustemberg

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) va a agregar al expediente relacionado al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, el informe divulgado este martes 21 en el programa Así nos va, de radio Carve, dijeron a Búsqueda fuentes de ese organismo de control.

En ese informe se indicó que Danza ha marcado tarjeta de forma virtual en el Hospital Pasteur, donde es docente grado 5 a cargo de la Unidad Académica Clínica Médica 2 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), al mismo tiempo que cumplía sus funciones al frente de ASSE, incluso en el interior del país.

La situación de Danza ya estaba a estudio de la Jutep desde mediados de agosto, cuando ese mismo programa informó sobre una eventual violación del artículo 200 de la Constitución, al ejercer su cargo al tiempo que trabaja como médico consultante en tres mutualistas. Si bien el implicado presentó informes jurídicos que avalaban su situación, lo que sustenta el respaldo del presidente, Yamandú Orsi, y la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, distintas voces de la oposición cuestionan su legitimidad al frente del mayor prestador sanitario del país y reclaman su destitución.

Estos reclamos recrudecieron tras el informe radial del martes 21. El senador nacionalista Martín Lema afirmó en su cuenta en X que Danza “prioriza su cuenta bancaria” sobre los aproximadamente 1,5 millones de usuarios de ASSE. A fines de setiembre había trascendido que de los $ 639.700 de ingresos mensuales que Danza declaró ante la Jutep, solo $ 130.000 corresponden a su cargo como presidente de ASSE y $ 78.000 como docente universitario ($ 366.000 los gana en el sector privado). En esa misma red, el diputado colorado Felipe Schipani indicó que el jerarca “logró lo imposible: estar en dos lugares al mismo tiempo”.

“Inmoralidades” El miércoles 22, en una conferencia de prensa en la que participaron Lema, el senador colorado Robert Silva y el diputado independiente Gerardo Sotelo, la oposición exigió a Orsi y Lustemberg la destitución de Danza por estas distintas “inmoralidades”. De no ocurrir esto, anunciaron que la ministra será interpelada.