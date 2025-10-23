  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Puerto: dueño de Lobraus denunció a director opositor en la ANP ante la Justicia penal

    El denunciante le atribuye una “conducta dolosa” a Jorge Gandini por haberse referido públicamente a la empresa concesionaria de un depósito logístico como “deudor contumaz” y por la revelación de información privilegiada

    Director vocal de la ANP, Jorge Gandini.

    Director vocal de la ANP, Jorge Gandini.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    El dueño de Lobraus Puerto Libre, Renato Ferreira, denunció penalmente al director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en representación de la oposición, Jorge Gandini, por las declaraciones públicas en las que se refirió a la empresa —que opera un depósito en el Puerto de Montevideo— como un “deudor contumaz, serial”.

    Leé además

    Los movimientos de carga en tránsito en el Puerto de Montevideo vienen en caída desde el año pasado
    Comercio exterior

    Puerto: ANP exoneró algunos costos y revisará otros en busca de recuperar los tránsitos paraguayos

    Por Redacción Búsqueda
    Fachada de la Administración Nacional de Puertos
    Puerto de Montevideo

    Puerto de Montevideo: sigue en caída la actividad y la ANP refinancia deuda a Lobraus

    Por Ana Morales

    Gandini fue convocado a una audiencia de conciliación para el próximo martes 28 por el Juzgado de Conciliación de 1er turno.

    Según surge de la denuncia a la que accedió Búsqueda, Ferreira indica que las afirmaciones públicas de Gandini originaron un “grave perjuicio económico, comercial y reputacional a la compañía: pérdida de capacidad crediticia, alejamiento de clientes, malestar en el personal y exposición pública negativa frente a la comunidad portuaria”.

    En el escrito, el empresario niega ser un “deudor contumaz” y alega que mantiene “diferencias contractuales con la ANP, vinculadas a los efectos económicos del contrato de concesión” firmado en febrero de 2021 entre el Estado uruguayo y la terminal especializada de contenedores cuyo principal accionista es la multinacional belga Katoen Natie, “que impactó de manera negativa en la operativa” de Lobraus Puerto Libre.

    La compañía se presenta como una empresa uruguaya “con larga trayectoria” en el sector, “consolidada”, y que se ha caracterizado por su “seriedad”.

    Argumentos

    Sobre el atraso en el pago del canon, indica que está negociando con la ANP, “lo que descarta la condición de incumplimiento deliberado o sistemático” al que aludió Gandini.

    En cuanto a los dichos del director blanco de la ANP, con relación a que “avanza la rescisión del contrato”, Ferreira señala que es “absolutamente falso” porque no existe resolución de la autoridad portuaria en ese sentido.

    Además, asegura que Gandini difundió información privilegiada y que no podía hacer pública sin autorización de la ANP.

    Entre otros motivos, la denuncia señala los hechos como de “apariencia delictiva” y atribuye una “conducta dolosa” al jerarca. Afirma que las acciones de Gandini “poseen relevancia penal” que justifican la apertura de un proceso de esa índole por la revelación y utilización indebida de información privilegiada sobre la deuda de la empresa.

    Indica que los hechos denunciados son “típicos de una difamación agravada”, al atribuirle una conducta que “jamás tuvo lugar” y que “atenta directamente contra el honor, la reputación y el buen nombre” del denunciante.

    Según la denuncia, está sobre el tapete, además, el delito de “abuso de funciones”, lo que relaciona con haber atribuido al directorio “resoluciones inexistentes, con el fin de perjudicar” a Lobraus Puerto Libre, “actuando de manera arbitraria y excediendo las competencias de su cargo”.

    Lobraus Puerto Libre opera un depósito logístico de 6.000 metros cuadrados —inaugurado en setiembre de 2022— en régimen de concesión hasta 2046 y constituye una parte del proyecto de inversión presentado y promocionado hace varios años, que incluye una torre de 21 pisos.

    En la administración pasada, la ANP dejó en suspenso una resolución que planteaba la rescisión de la concesión de forma unilateral por una serie de razones, entre ellas, el “incumplimiento de las obligaciones impuestas” en el contrato.

    Selección semanal
    Defensoría Pública

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni
    Medioambiente

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.
    Video

    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    Por Redacción Búsqueda
    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    Por  Victoria Fernández,  Santiago Sánchez  y Federica Ham
    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    Por Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo