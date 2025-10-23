Puerto: dueño de Lobraus denunció a director opositor en la ANP ante la Justicia penal
El denunciante le atribuye una “conducta dolosa” a Jorge Gandini por haberse referido públicamente a la empresa concesionaria de un depósito logístico como “deudor contumaz” y por la revelación de información privilegiada
El dueño de Lobraus Puerto Libre, Renato Ferreira, denunció penalmente al director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en representación de la oposición, Jorge Gandini, por las declaraciones públicas en las que se refirió a la empresa —que opera un depósito en el Puerto de Montevideo— como un “deudor contumaz, serial”.
Gandini fue convocado a una audiencia de conciliación para el próximo martes 28 por el Juzgado de Conciliación de 1er turno.
Según surge de la denuncia a la que accedió Búsqueda, Ferreira indica que las afirmaciones públicas de Gandini originaron un “grave perjuicio económico, comercial y reputacional a la compañía: pérdida de capacidad crediticia, alejamiento de clientes, malestar en el personal y exposición pública negativa frente a la comunidad portuaria”.
En el escrito, el empresario niega ser un “deudor contumaz” y alega que mantiene “diferencias contractuales con la ANP, vinculadas a los efectos económicos del contrato de concesión” firmado en febrero de 2021 entre el Estado uruguayo y la terminal especializada de contenedores cuyo principal accionista es la multinacional belga Katoen Natie, “que impactó de manera negativa en la operativa” de Lobraus Puerto Libre.
La compañía se presenta como una empresa uruguaya “con larga trayectoria” en el sector, “consolidada”, y que se ha caracterizado por su “seriedad”.
Argumentos
Sobre el atraso en el pago del canon, indica que está negociando con la ANP, “lo que descarta la condición de incumplimiento deliberado o sistemático” al que aludió Gandini.
En cuanto a los dichos del director blanco de la ANP, con relación a que “avanza la rescisión del contrato”, Ferreira señala que es “absolutamente falso” porque no existe resolución de la autoridad portuaria en ese sentido.
Además, asegura que Gandini difundió información privilegiada y que no podía hacer pública sin autorización de la ANP.
Entre otros motivos, la denuncia señala los hechos como de “apariencia delictiva” y atribuye una “conducta dolosa” al jerarca. Afirma que las acciones de Gandini “poseen relevancia penal” que justifican la apertura de un proceso de esa índole por la revelación y utilización indebida de información privilegiada sobre la deuda de la empresa.
Indica que los hechos denunciados son “típicos de una difamación agravada”, al atribuirle una conducta que “jamás tuvo lugar” y que “atenta directamente contra el honor, la reputación y el buen nombre” del denunciante.
Según la denuncia, está sobre el tapete, además, el delito de “abuso de funciones”, lo que relaciona con haber atribuido al directorio “resoluciones inexistentes, con el fin de perjudicar” a Lobraus Puerto Libre, “actuando de manera arbitraria y excediendo las competencias de su cargo”.
Lobraus Puerto Libre opera un depósito logístico de 6.000 metros cuadrados —inaugurado en setiembre de 2022— en régimen de concesión hasta 2046 y constituye una parte del proyecto de inversión presentado y promocionado hace varios años, que incluye una torre de 21 pisos.