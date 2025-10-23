Puerto: dueño de Lobraus denunció a director opositor en la ANP ante la Justicia penal

El dueño de Lobraus Puerto Libre, Renato Ferreira, denunció penalmente al director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en representación de la oposición, Jorge Gandini, por las declaraciones públicas en las que se refirió a la empresa —que opera un depósito en el Puerto de Montevideo— como un “deudor contumaz, serial”.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Los dichos del director vocal fueron publicados por el portal El Observador el 12 de setiembre, en un artículo en el que se informaba la deuda de Lobraus Puerto Libre, el plan de financiación propuesto por la autoridad portuaria y la respuesta recibida. Un mes antes, Búsqueda había informado sobre la refinanciación planteada y la deuda por concepto de canon, permisos y multas impagas.

Puerto de Montevideo Puerto de Montevideo: sigue en caída la actividad y la ANP refinancia deuda a Lobraus

Comercio exterior Puerto: ANP exoneró algunos costos y revisará otros en busca de recuperar los tránsitos paraguayos

Gandini fue convocado a una audiencia de conciliación para el próximo martes 28 por el Juzgado de Conciliación de 1 er turno.

Según surge de la denuncia a la que accedió Búsqueda , Ferreira indica que las afirmaciones públicas de Gandini originaron un “grave perjuicio económico, comercial y reputacional a la compañía: pérdida de capacidad crediticia, alejamiento de clientes, malestar en el personal y exposición pública negativa frente a la comunidad portuaria”.

En el escrito, el empresario niega ser un “deudor contumaz” y alega que mantiene “diferencias contractuales con la ANP, vinculadas a los efectos económicos del contrato de concesión” firmado en febrero de 2021 entre el Estado uruguayo y la terminal especializada de contenedores cuyo principal accionista es la multinacional belga Katoen Natie, “que impactó de manera negativa en la operativa” de Lobraus Puerto Libre.

La compañía se presenta como una empresa uruguaya “con larga trayectoria” en el sector, “consolidada”, y que se ha caracterizado por su “seriedad”.

Argumentos

Sobre el atraso en el pago del canon, indica que está negociando con la ANP, “lo que descarta la condición de incumplimiento deliberado o sistemático” al que aludió Gandini.

En cuanto a los dichos del director blanco de la ANP, con relación a que “avanza la rescisión del contrato”, Ferreira señala que es “absolutamente falso” porque no existe resolución de la autoridad portuaria en ese sentido.

Además, asegura que Gandini difundió información privilegiada y que no podía hacer pública sin autorización de la ANP.

Entre otros motivos, la denuncia señala los hechos como de “apariencia delictiva” y atribuye una “conducta dolosa” al jerarca. Afirma que las acciones de Gandini “poseen relevancia penal” que justifican la apertura de un proceso de esa índole por la revelación y utilización indebida de información privilegiada sobre la deuda de la empresa.

Indica que los hechos denunciados son “típicos de una difamación agravada”, al atribuirle una conducta que “jamás tuvo lugar” y que “atenta directamente contra el honor, la reputación y el buen nombre” del denunciante.

Según la denuncia, está sobre el tapete, además, el delito de “abuso de funciones”, lo que relaciona con haber atribuido al directorio “resoluciones inexistentes, con el fin de perjudicar” a Lobraus Puerto Libre, “actuando de manera arbitraria y excediendo las competencias de su cargo”.

Lobraus Puerto Libre opera un depósito logístico de 6.000 metros cuadrados —inaugurado en setiembre de 2022— en régimen de concesión hasta 2046 y constituye una parte del proyecto de inversión presentado y promocionado hace varios años, que incluye una torre de 21 pisos.

En la administración pasada, la ANP dejó en suspenso una resolución que planteaba la rescisión de la concesión de forma unilateral por una serie de razones, entre ellas, el “incumplimiento de las obligaciones impuestas” en el contrato.